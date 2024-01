Smart-Ring-Hersteller Rogbid präsentiert 45 US-Dollar preiswerte Rowatch 7 mit EKG

EKG-taugliche Rogbid Rowatch 7 für knappe 40 Euro!

Die Rogbid Rowatch 7 bietet für den Preis unverschämt viele Funktionen. / © Rogbid | edit by nextpit

Heute haben wir mal wieder ein echtes Schnäppchen für Euch. Ein Produkt, das, wenn wir nicht schon den Rogbid Smart Ring im ersten Hands-On getestet hätten, vermutlich unter "China-Schrott" verbuchen würden. Denn eine Smartwatch, die ein 1,85 Zoll großes und vor allem randloses AMOLED-Display mit einer Auflösung von 400 x 454 px bietet und neben 24/7-Herzfrequenz-, Körpertemperatur- und Schlaf-Tracking auch noch Blutdruck- und Blutzuckermessung verspricht, scheint für einen Preis von etwas über 40 Euro zu schön um wahr zu sein.

Und so lang wir die Uhr auch nicht in der nextpit-Redaktion hatten, lege ich dafür auch nicht meine Hand ins Feuer, was die Genauigkeit der Messwerte anbelangt. Doch so viel ist sicher: Auch beim Rogbid Smart Ring bietet man schon zu einem niedrigen Preis, unverschämt viele Funktionen, welche nach einem ersten Test auch noch erstaunlich genau sind.

Weitere Merkmale der in Schwarz und Silber erhältlichen Rogbid Rowatch 7 – welche als unverbindliche Preisempfehlung mit 99,99 US-Dollar angesetzt ist und jetzt auf unbestimmte Zeit nur noch 44,99 US-Dollar kostet – sind eine IP67-Zertifizierung, sowie eine 15-tägige Laufzeit durch einen 300 mAh verbauten Akku. Viele der über 100 Sport-Modi erkennen automatisch Eure entsprechenden Aktivitäten, um sie dann später am Smartphone mit der gratis App auszuwerten.

Sogar ein AI-unterstützter Sprachassistent soll an Bord sein. / © Rogbid | edit by nextpit

An der Seite befindet sich sowohl ein Hardware-Button und eine funktionale und drehbare Krone. Zusätzlich ist sowohl ein Mikrofon und Lautsprecher verbaut. Ein LTE-Modem gibt es jedoch nicht, sodass ein Telefongespräch über das gekoppelte Android- oder iOS-Smartphone realisiert werden muss. Der Hersteller wirbt sogar mit einem Sprachassistenten, der auf Basis von künstlicher Intelligenz agiert. Selbst ein NFC-Chip ist in der Rogbid-Smartwatch verbaut, der aber bislang keine Bezahlfunktion beinhaltet, sondern eher zum Öffnen kompatibler Türsysteme verwenden werden soll.

Was haltet Ihr von der Rogbid Rowatch 7 für knapp 40 Euro? Schreibt uns Eure ersten Gedanken, welche Euch durch den Kopf gehen gern unten in die Kommentare.