So spart Ihr Heizkosten: tado Starter-Kit V3+ mit 4 Thermostaten zum Top-Preis!

Bei Cyberport gibt es jede Woche wechselnde Deals, bei denen Ihr mit etwas Glück richtig sparen könnt. Beim tado Starter-Kit V3+ mit vier Thermostaten handelt es sich um ein solches Angebot. Denn hier zahlt Ihr gerade schon fast einen Tiefstpreis! Wir haben uns das Ganze mal etwas genauer angeschaut und verraten Euch in unserem Deal-Check alles, was Ihr wissen müsst.

Während ich im Home Office sitze zeigt mir mein PC netterweise ständig die Temperatur in meiner Umgebung an, damit ich nicht selbst meine Fühler nach draußen stecken muss. Bei eisigen zwei Grad Celsius bleibt mir leider nichts anderes übrig, als meine Heizung anzuschalten und auf den guten Willen meines Gasanbieters zu hoffen. Erkennt Ihr Euch in dieser Situation wieder? Dann könnt unser heutiger Deal wirklich spannend für Euch sein. Denn bei Cyberport bekommt Ihr nur für kurze Zeit das tado Starter-Kit V3+ mit vier smarten Thermostaten zum aktuellen Bestpreis.

Besitzt Ihr bereits ein Smart Home oder seid gerade dabei Euer Home smarter zu machen, dann dürfen entsprechende Thermostate natürlich nicht fehlen. Das gilt auch, wenn Ihr bei den aktuellen Gaspreisen keinen Herzinfarkt erleiden wollt. Denn mit den smarten Helfern lässt sich die Temperatur in Eurem Zuhause einfach via App oder Sprachbefehl steuern und ist zudem mit Alexa, Apple HomeKit und dem Google Sprachassistenten kompatibel. Weitere smarte Features wie Geofencing, Zeitpläne oder Fenster-Offen-Erkennung sind natürlich auch enthalten.

Lohnt sich das tado-Angebot von Cyberport?

In der Regel erhaltet Ihr das Starter-Kit von tado mit einem zusätzlichen Thermostat. In diesem Fall gibt es direkt drei weitere smarte Thermostate obendrauf. Da die Angebote im Netz hier variieren ist ein direkter Vergleich recht schwer. Der nächstbeste Preis für das Set liegt aktuell mit 274,95 Euro bei tink und auch sonst war das hier angebotene Set bisher kaum günstiger zu haben.

Wollt Ihr Euch das Set selbst zusammenstellen, müsst Ihr rund 105 Euro mehr zahlen. Denn das Starter-Kit mit einem Thermostat kostet Euch laut Preisvergleich mindestens 109,99 Euro im Netz und jeder zusätzliche Temperaturregler schlägt noch einmal mit 74,99 Euro zu Buche.

Die Thermostate von tado lassen sich recht einfach anbringen. / © NextPit

Alles in allem also ein guter Deal. Bedenkt allerdings, dass Ihr für alle Funktionen noch ein Abo abschließen müsst. So fehlt Euch beispielsweise der Auto-Assist. Das Abonnement könnt Ihr ganz einfach über die App buchen und zahlt hierfür 2,99 Euro monatlich, beziehungsweise 24,99 Euro für das Jahrespaket. Dennoch ist dieser Deal wirklich gut, vor allem für die kalten Wintertage.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit den smarten Thermostaten von tado sammeln können oder ist das noch Neuland für Euch? Lasst es uns wissen!