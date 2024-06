Dem CMF Phone 1 fehlt das transparente Design

Das Bild, das von 91Mobiles zur Verfügung gestellt wurde, zeigt die gesamte Rückseite des CMF Phone 1. Auffällig ist, dass das Gerät in dem charakteristischen Orangeton gehalten ist, der auch bei CMFs Wearables zu sehen ist. Die Dual-Kamera ist vertikal ausgerichtet und ähnelt damit dem Nothing Phone (2).

Werfen wir einen Blick auf die gesamte Rückseite, fällt das auffällige Design auf. So befindet sich zum Beispiel in der rechten unteren Ecke ein physischer Knopf. Auf der gegenüberliegenden linken Seite befindet sich ein Schraubenkopf und in der Mitte sind drei Kreise in verschiedenen Mustern eingraviert.

Es ist unklar, wie diese Designelemente funktionieren oder welche Funktionen sie haben. Es wird jedoch vermutet, dass das CMF Phone 1 mit verschiedenen Arten von modularem, proprietärem Zubehör wie Hüllen angeboten werden soll.

Das CMF Phone 1 von Nothing sieht auf diesem Rendering wild und frech aus. / © 91Mobiles

Was die technischen Daten angeht, so soll das Phone 1 mit einem Mediatek Dimensity 7300 ausgestattet sein und nicht mit einem Dimensity 7200, wie ursprünglich berichtet. Der vermutete Mittelklasse-Chip bringt eine vergleichbare Leistung wie der Snapdragon 7s Gen 2 von Qualcomm.

Als Speicherkonfigurationen werden die Varianten 6/128 GB und 8/256 GB genannt, wobei der Speicher über eine microSD-Karte erweitert werden kann. Die Akkugröße soll 5.000 mAh betragen und eine 33-Watt-Schnellladefunktion bieten.

Weitere Details: Das CMF Phone 1 soll ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit FHD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz erhalten. Das Kameramodul auf der Rückseite soll von einer 50-MP-Hauptkamera angeführt werden, die möglicherweise mit einer 50-MP-Ultraweitwinkel-Knipse und einer 16-MP-Frontkamera kombiniert wird. Ihr könnt außerdem davon ausgehen, dass das Handy mit Android 14 und der Nothing-OS-Oberfläche läuft.

Nothing CMF Phone 1: Preis und Erscheinungsdatum

Der Leaker Yogesh Brar enthüllte schließlich auch noch den Preis des CMF Phone 1 enthüllt, zumindest den für Indien. Es scheint, dass das Mittelklasse-Smartphone 19.999 INR (~ 223 Euro) kosten wird, wobei es sich um einen Bundle-Preis zu handeln scheint. Je nach Händler könnte das Phone 1 also auch zu einem niedrigeren Preis angeboten werden.

Wir rechnen damit, dass das CMF Phone 1 im Juni offiziell vorgestellt und einen Monat später ausgeliefert wird. Dann werden wir auch spätestens erfahren, in welchen Ländern das CMF Phone 1 in den Handel kommt.

Affiliate Angebot Nothing Phone (1) Tarifvergleich

Habt Ihr vor, das CMF Phone 1 zu kaufen, oder holt Euch das Design so gar nicht ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.