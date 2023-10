Sonos-Heimkino-System mit gratis Echo Show 5 bei tink!

Der Sonos-Heimkino-Flash-Sale bei tink ist in vollem Gange und Ihr erhaltet zahlreiche Rabatte auf verschiedene Sonos-Lautsprecher. Bei einigen Geräten gibt es jedoch noch einen spannenden Bonus. Denn tink verschenkt passend zu den Heimkino-Sets noch einen Amazon Echo Show 5 der dritten Generation. In diesem Artikel schauen wir uns die entsprechenden Angebote noch einmal genauer für Euch an.

Möchtet Ihr Euch ein Heimkino-System zulegen, gibt es einige Gelegenheiten, ordentlich Geld zu sparen. Eine solche findet Ihr gerade beim Online-Shop von tink. Denn hier findet ein Sonos-Flash-Sale bis zur Nacht des 30. Oktober statt. Neben vielen Angeboten stechen vor allem die Deals zu den Sonos-Heimkino-Sets heraus, da Ihr hier noch einen Amazon Echo Show 5 als gratis Zugabe erhaltet. Außerdem verlangt tink für das gesamte Angebot der Aktion keine Versandkosten.

Affiliate Angebot Sonos-Flash-Sale Zahlreiche Angebote jetzt bei tink entdecken!

Der smarte Lautsprecher mit LC-Display ist jedoch nur bei bestimmten Angeboten inbegriffen. Die betrifft die Heimkino-Setz zur Sonos One SL Arc 5.1, der Sonos Era 100 Arc 5.1 und der Sonos Era 300 Arc 7.1.4. Hier erhaltet Ihr derzeit satte Rabatte. Grund genug also, uns die Deals noch einmal im Detail anzuschauen.

Das Sonos Era 300 Arc 7.1.4 Heimkino-Set im Flash-Sale

Den Anfang macht das 7.1.4-Heimkino-Set von Sonos. Hier erhaltet Ihr eine Sonos Arc Soundbar, die durch elf Audio-Treiber, digitale Verstärker und einen verstellbaren Equalizer den gesamten Raum mit Klang erfüllt. Zusätzlich erhaltet Ihr in diesem Bundle noch zwei Sonos Era 300 Lautsprecher, die Ihr in Eurem Zuhause platzieren könnt. Durch WLAN und Bluetooth könnt Ihr die beiden Geräte problemlos mit Eurer Soundbar verbinden und so für einen perfekten Surround-Sound mit den eingebauten Hoch-, Mittel- und Tieftönern sorgen.

Affiliate Angebot Sonos Era 300 Arc 7.1.4 Heimkino-Set Set bestehend aus zwei Sonos Era 300, einer Sonos Arc-Soundbar und einem Sonos Sub Gen. 3.

Zusätzlich erhaltet Ihr hier noch einen Sonos Sub WLAN-Subwoofer, der für den perfekten Bass sorgt. Preislich müsst Ihr hier mit 2.059 Euro rechnen. In Verbindung mit dem Amazon Echo Show 5 verlangt der Händler in der Regel 3.005,99 Euro, wodurch Ihr hier fast 950 Euro sparen könnt. Der nächstbeste Preis für das Bundle liegt im Netz derzeit bei 2.659 Euro und hier fehlt Euch sogar der smarte Lautsprecher von Amazon. Wollt Ihr also die volle Power, seid Ihr mit diesem Deal gut aufgehoben.

5.1.-Heimkino-System mit gratis Amazon Echo Show 5

Möchtet Ihr lieber ein 5.1-Sound-System, hat tink ebenfalls zwei spannende Angebote für Euch auf Lager. In beiden Fällen erhaltet Ihr den Amazon Echo Show 5 ebenfalls gratis dazu. Die Ausstattung hier ist ähnlich, wie bei der 7.1-Variante, allerdings erhaltet Ihr hier nicht nur die Sonos Arc Soundbar und den Sonos Sub WLAN-Subwoofer, sondern auch andere WLAN-Lautsprecher im Bundle.

Affiliate Angebot Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino-Set Set bestehend aus zwei Sonos One SL, einer Sonos Arc-Soundbar und einem Sonos Sub Gen. 3.

Entscheidet Ihr Euch für die Version mit zwei Sonos One SL, verlangt tink dafür 1549,55 Euro. Der direkte Preisvergleich zeigt, dass Ihr hier rund 180 Euro im Vergleich zum nächstbesten Anbieter spart. Die Variante mit zwei Sonos Era 100 hingegen kostet Euch 1.749 Euro. Hier liegt der Vergleichspreis mit 2.329 Euro jedoch deutlich höher und entsprechend auch Eure Ersparnis.

Affiliate Angebot Sonos Era 100 Arc 5.1 Heimkino-Set Set bestehend aus zwei Sonos Era 100, einer Sonos Arc-Soundbar und einem Sonos Sub Gen. 3.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist der Amazon Echo Show 5 eine interessante Zugabe für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!