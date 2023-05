Sony Xperia 1 V und 10 V: Die Kamera ist wieder auf dem Vormarsch

Sony kündigt seine ersten Smartphones für 2023 mit dem Flaggschiff Xperia 1 V und dem Mittelklasse-Gerät Xperia 10 V an. Obwohl beide Geräte für sich genommen interessante und fähige Handys sind, lag der Fokus (sorry) auf einer Komponente, dem neuen Exmor-Kamera-Sensor. Sony behauptet, dass er Kunden von DSLR/MILC-Kameras abwerben kann – aber kann er das tatsächlich?

Sony Xperia 1 V

Wie in den vergangenen Jahren hat Sony abgewartet, bis alle großen Akteure auf dem Smartphone-Markt ihre Flaggschiffe ankündigt haben, bevor man sein eigenes Portfolio vorstellt. Das Sony Xperia 1 V bringt ein vertrautes Design und die gleichen Funktionen wie seine Vorgänger mit: ein 6,5 Zoll großes 120-Hz-OLED-Display mit einem Seitenverhältnis von 21:9, ein Dreifach-Kamera-Setup, einen erweiterbaren Speicher und eine Kopfhörerbuchse. Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es praktisch als Standard-Zutat eines Flaggschiffs von 2023, den leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 2 on top.

Es bleibt zu hoffen, dass Überhitzung beim Spielen oder bei Videoaufnahmen der Vergangenheit angehört. / © Sony

Nach zwei Jahren mit überhitzten Handys, dazu gehörten das Xperia 1 III (Test) und das Xperia 1 IV (Test), hebt Sony nicht nur die von Qualcomm behauptete 40 Prozent bessere Effizienz des von TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) gefertigten Snapdragon-Chips hervor. Zusätzlich verweist man auch auf ein besseres Wärmemanagement mit 60 Prozent mehr Wärmeableitungsleistung im Inneren des Handys.

Die Sony-Fans unter den Lesern werden sich freuen, dass das traditionelle Xperia-1-Design wieder da ist. Es kommt also mit seinen langen und dünnen Proportionen, dem Dreifach-Kamera-Setup in einer pillenförmigen Insel auf der Rückseite, einem Fingerabdrucksensor auf dem mittig platzierten Einschaltknopf und dem zweistufigen Kameraauslöser, der jetzt in echter 2023er-Manier auch als Screenshot-Shortcut bei Gaming-Sessions fungiert.

Ein Muss für das Xperia 1: Der Auslöser ist wieder da, ebenso wie der microSD-Steckplatz und die Kopfhörerbuchse auf dem ersten Bild. / © Sony

Der Akku ist ein weiterer stolzer Punkt für Sony, mit einer versprochenen Kapazität von 80 Prozent für den 5.000 mAh starken Akku. Die Akkulaufzeit wurde auf (ziemlich ehrgeizige) 20 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe auf dem 4K-Display geschätzt (für hochskalierte 720p-Inhalte mit Bluetooth-Audio jedoch nicht). Das Aufladen erfolgt über ein optionales Netzteil mit bis zu 30 W für kabelgebundenes und 15 W für kabelloses Aufladen.

Ein eigenes Ökosystem

Sony hebt auch die Integration seiner verschiedenen Tochtergesellschaften in das Xperia 1 V hervor, allen voran die Audiostandards und Zertifizierungen. Neben den beiden für Sony typischen, nach vorn ausgerichteten Stereolautsprechern, unterstützt das Xperia-Flaggschiff auch den 360-Grad-Raumklang mit kompatiblen Hi-Res-Audio-Kopfhörern oder Ohrstöpseln. Und natürlich ist es neben den normalen Bluetooth-Standards auch mit Sonys eigenem Bluetooth-Codec LDAC kompatibel.

Audiophile können das WH-1000XM5 auch mit einem Kabel verwenden. / © Sony

Angesichts des aktuellen Wettlaufs um immer größere Kamerasensoren in Handys, hat Sony eine eher bescheidene 1/1,35 Zoll große Komponente für die Hauptkamera eingebaut, aber dazu später mehr. Sowohl die 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera als auch das variable Teleobjektiv sind mit Exmor-RS-Sensoren ausgestattet. Ersteres hat eine Brennweite von 16 mm (0,6x), während das Teleobjektiv einen Bereich von 85 bis 125 mm (3,5x - 5,2x Zoom) abdeckt.

Das Xperia nutzt Sonys Investitionen in den Vlogging-Sektor – mit seinen ZV-Kameras. Durch die Integration von Funktionen wie Live-Chat während der Streaming-Sitzungen, Fokus-Peaking (zeigt eine Highlight-Vorschau um die fokussierten Objekte herum an) und Produktpräsentationsmodus (erkennt, wann der Fokus geändert werden muss, wenn ein Produkt vor der Kamera präsentiert wird) können Besitzer:innen einer Sony-Alpha-Kamera ihre Aufnahmen direkt auf dem internen Speicher des Xperia aufzeichnen oder eine Vorschau der Aufnahmen auf dem Handy ansehen.

Der neue "Exmor T"-Hauptkamerasensor ist Sonys Highlight für das Xperia 1 V. / © Sony

Exmor T

Der Star der Präsentation war zweifelsohne der neue "Exmor T"-CMOS-Bildsensor. Während andere Marken damit werben, entweder diesen (Xiaomi 12S Ultra) oder jenen (Honor Magic 5 Pro Test) IMX-Sensor zu verwenden, verkündet Sony stolz seine Exklusivität für die neue Komponente. Obwohl der Sensor nicht 1 Zoll groß ist, behauptet Sony, dass er im Vergleich zur Hauptkamera des Xperia 1 IV bei schlechten Lichtverhältnissen doppelt so gut ist, nicht nur, weil er 1,7 Mal größer ist, sondern vor allem wegen der neuen Technologie.

Der neue "Exmor T"-Sensor verwendet eine 2-Schicht-Technik mit einer größeren Fotodiode und einem Transistor in separaten Schichten, die eine bessere Lichterfassung mit weniger Rauschen versprechen. Gepaart mit einigen computergestützten Fototechniken behauptet Sony, dass die Leistung des Xperia 1 V in Bezug auf Rauschunterdrückung und Dynamikumfang bei Aufnahmen mit wenig Licht der einer Vollformatkamera entspricht.

Der "Exmor T"-Sensor verleiht dem Xperia V seine fotografischen Qualitäten. / © Sony

Wie bei Sony Mobile mittlerweile üblich, wird das Xperia 1 V nicht sofort erhältlich sein, sondern interessierte Käufer haben bis Ende Juni Zeit, Ihr Geld zu sparen, um das Flaggschiff zu kaufen, dessen unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für den europäischen Markt, satte 1.399 Euro beträgt.

One more thing: Xperia 10 V

Für Nutzer:innen mit bescheideneren Budgets fotografischen Ambitionen kündigt die japanische Marke außerdem das Einsteiger-Smartphone Xperia 10 V an. Sony präsentiert das Xperia 10 der 5. Generation als "leichtestes 5G-Smartphone mit einem 5000-mAh-Akku", dem wir angesichts von 159 Gramm nach bestem Wissen und Gewissen zustimmen – ein Titel, den zuvor wahrscheinlich das Modell der 4. Generation mit 161 g Gewicht inne hatte.

Sony Xperia 10 V bietet uns die vier Farboptionen: schwarz, weiß, grün und lila. / © Sony

Das Xperia 10 V ist seinen Vorgängern sehr ähnlich: Es hat ein großes und dünnes 6,1 Zoll großes OLED-Display im 21:9-Format, das von Gorilla Glass Victus geschützt wird. Ebenfalls zurück ist die Kopfhörerbuchse und die microSD-Karten-Unterstützung. Ebenfalls an Bord, die IP65/68-Zertifizierung und die nach vorn gerichteten Dual-Stereo-Lautsprecher, die in den relativ dünnen oberen und unteren Rändern untergebracht sind. Sogar der Snapdragon 695 ist wieder mit von der Partie, was für weniger anspruchsvolle Spiele mehr als ausreichend sein sollte.

Sonys günstiges Kamera-Smartphone wird wieder von einer ziemlich starken Dreifach-Kamerakonfiguration angetrieben, mit (zum Zeitpunkt der Drucklegung) ungenannten Auflösungen für die Ultraweitwinkel- (0,6x), Haupt- und 2x-Zoom-Tele-Kamera. Sony weist jedoch darauf hin, dass die Hauptkamera des Xperia 10 V im Vergleich zum Vorgängermodell einen 1,6-mal größeren Sensor (1/2 Zoll) hat, was wiederum bessere Low-Light-Fotos verspricht.

Sony hat die Kameraauflösungen des Xperia 10 V nicht verraten, aber wir freuen uns, dass sich für ein 2fach-Teleobjektiv statt für Makro- oder Tiefensensoren entschieden wurde. / © Sony

Das Sony Xperia 10 V wird Mitte Juni 2023 in den Läden stehen – Vorbestellungen sind ab dem 1. Juni möglich. Der empfohlene Preis für das Android-Smartphone liegt bei 449 Euro.

2023 Flaggschiff 2023 Mid-ranger Produkt Sony Xperia 1 V Sony Xperia 10 V Bild Display 6,5 Zoll OLED 6,1 Zoll OLED 1.644 x 3.840 px – 4K-Auflösung 1.080 x 2.520 px – Full HD+ Auflösung 120 Hz Bildwiederholrate 60 Hz Bildwiederholrate SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 695 RAM 12 GB RAM 6 GB RAM Speicher 256 GB ROM 128 GB ROM Erweiterbarer Speicher ✔️ OS Android 13 Kamera Hauptkamera: 48 MP, f/1.9 OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

3,5- bis 5,2-faches Teleobjektiv: 12 MP, f/2,3-2,8 OIS Hauptobjektiv: f/1.8

Ultra-Weitwinkel: f/2.2

Teleobjektiv: f/2.2 Selfie 12 MP 8 MP Akku 5000 mAh 5000 mAh 30 W kabelgebundenes Laden

15 W kabelloses Laden kabelgebundenes Laden Konnektivität 5G / LTE / Wi-Fi 6 / Wi-Fi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC Audio Stereo-Lautsprecher

3,5 mm Kopfhörerbuchse IP-Zertifizierung IP68 Farben Schwarz, grün, silber Schwarz, blau, grün, weiß Abmessungen und Gewicht 165 x 71 x 8,3 mm, 187 g 155 x 68 x 8,3 mm, 159 g

Alles in allem ist es Sony gelungen, an frühere Produkteinführungen anzuknüpfen und gleichzeitig mit der Ankündigung eines neuen Kamerasensors zu überraschen. Angesichts der neuen Aufmerksamkeit, die der mobilen Fotografie und leistungsfähigeren Objektiven und Sensoren zuteilwird, werden wir uns das Urteil über das neue Xperia 1 V für einen ausführlichen NextPit-Testbericht aufsparen. Intern wird sich in der Redaktion bereits darum geprügelt, wer das Handy testen darf.

Gehört Ihr zu den wenigen, die sich auf neue Xperia-Modelle freuen, oder erinnert Ihr Euch nur noch mit Mühe an die zwei, drei Launch-Events, die der japanische Hersteller jedes Jahr veranstaltet? Glaubt Ihr, dass Sony den Schwung der Bildsensoren in die Smartphone-Arena übertragen kann? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren unten mit!