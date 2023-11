TicWatch Pro 5: Update bringt neue Funktionen auf die Wear-OS-Smartwatch

Mobvoi liefert ein Update für die TicWatch Pro 5 aus

Ich bin mal ein echter Spielverderber und bringe die schlechte Nachricht direkt zum Anfang meines kleinen Beitrages zur TicWatch Pro 5. Denn die neueste Mobvoi-Smartwatch hat zwar ein umfangreiches OTA-Update (over the air) erhalten, doch dieses beinhaltet nicht Wear OS in der Version 4.0, wie es unter anderem die Samsung Galaxy Watch 6 (Test) direkt ab Werk erhalten hat. Nein – wir bleiben bei Wear OS in der Version 3.5 – dafür gibt es ab sofort die Build-Version RMDB.231019.002.

Die TicWatch Pro 5 bekommt ein OTA-Update auf die Build-Version Build-Number RMDB.231019.002. / © nextpit

Diese bringt zuallererst einmal den aktuellen Google Sicherheitspatch vom 5. Oktober 2023. Weiterhin erhaltet Ihr als Besitzer:innen der TicWatch Pro 5 eine neue Art der Signalisierung eingehender Benachrichtigungen. Ab sofort können nämlich die Vibrationsmuster von Euch angepasst werden. Weiterhin wurde die "Bitte nicht stören"-Funktion jetzt in das "Geplanter Ruhezustand"-Menü verschoben und lässt sich so jetzt auch zeitlich planen.

Die Sicherheit kehrt mit dem Oktober-Patch von Google höchstpersönlich ein. / © nextpit

Sehr zur Freude von Sportlern, welche die TicWatch Pro im energiesparenden monochromen FSTN-LCD-Modus betreiben, bekommen nun eine korrektere Schrittzählung auf das Display angezeigt. Auch das Problem mit der fehlerhaften aeroben und anaeroben Herzfrequenz wurde behoben. Ebenfalls der Kompass sollte indes nach einer kurzen Kalibrierung wieder zuverlässig den Norden anzeigen. Wer das Problem mit zeitweiligen Verbindungsproblemen via Bluetooth zu Eurem Smartphone hatte, vergesst sie ab sofort: Mobvoi hat auch den Fehler negiert.

Schade Mobvoi: Wir hatten gehofft, Wear OS in der Version 4.0 kommt schneller! / © nextpit

Zu guter Letzt gibt es in jedem Changelog den obligatorischen Satz, dass die Systemstabilität und andere Fehler (welche auch immer) behoben wurden. Was aber nach wie vor fehlt, ist der Unterstützung des Google Assistant. Meiner Vermutung nach wird das Mobvoi gemeinsam mit dem Update auf Wear OS in der Version 4.0 nachliefern. Hier scheint es definitiv noch einige Programmierfertigkeiten zu brauchen.

Und – Freunde der smarten Funktionen am Armband – wer von Euch hat sich denn eine TicWatch Pro 5 gegönnt? Seid Ihr so zufrieden wie ich oder vertraut Ihr nur Apple, Samsung und dem 80er-Jahre Deo Bac? Schreibt mir Eure Erfahrungen gern unten in die Kommentare. Aber Achtung: Ich antworte auch!