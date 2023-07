Tineco am Prime Day: Akkusauger mit Wischfunktion unter 500 Euro!

Seid Ihr auf der Suche nach guten Akkusaugern, Nass- und Trockensaugern oder Teppichreinigern, sollte Tineco definitiv auf Eurer Liste als mögliche Hersteller stehen. Passend zum Amazon Prime Day reduziert der Hersteller einige seiner Reinigungsgeräte deutlich und so könnt Ihr Euch hier bis zu 38 Prozent Rabatt sichern. Was Euch hier genau erwartet, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Habt Ihr den klassischen kabelgebundenen Staubsaugern abgeschworen, kommen nur zwei Varianten infrage: Stabsauger mit einem Akku oder Saugroboter. Sind Euch die kleinen Putzteufel zu ungenau, solltet Ihr also zu ersteren greifen. Während der Prime Days bekommt Ihr nun satte Rabatte beim Hersteller Tineco und sichert Euch somit nicht nur kostengünstige Modelle, sondern bekommt auch ordentlich Leistung geboten.

Wir haben uns die Angebote einmal genauer angeschaut und verraten Euch, welche Modelle Euch erwarten und was sie auf dem Kasten haben. Dabei vergleichen wir auch die Preise, damit Ihr das nicht mehr machen müsst und wisst, worauf Ihr Euch bei diesen Angeboten einlasst.

Die Akkusauger von Tineco im Detail

Tineco Pure-ONE-S15-Serie

Den Anfang machen hierbei die Akkusauger des Herstellers. Im Angebot befindet sich die Tineco Pure-ONE-S15-Serie, die aus dem S15 Pro und dem 15 Essential bestehen. Beide S15-Varianten saugen mit einem "ZeroTangle"-Bürstenkopf, der Haare einfängt, diese allerdings nicht wie bei vergleichbaren Modellen aufwickelt. Durch eine One-Touch-Funktion könnt Ihr den Staubbehälter darüber hinaus sehr einfach leeren und beide haben eine Akkulaufzeit von circa 40 Minuten. Darüber hinaus erhaltet Ihr bei beiden Geräten noch zusätzliche Aufsätze im Lieferumfang.

Beim S15 Pro findet sich zudem ein iLoop-Smart-Sensor, mit dem der Sauger die Leistung automatisch an die Verschmutzung anpasst, wodurch Ihr bis zu viermal so lange saugen könnt. Außerdem ist hier am Griff ein animiertes LC-Display angebracht, während der Essential ein klassisches LCD nutzt, um Euch über den Batterie-Status und den aktuellen Saugmodus zu informieren.

Auch wenn beide Sauger ein 5-Stufen-Cyclon-Filtersystem nutzen, gibt es doch einige Unterschiede. Dadurch entstehen auch unterschiedliche Preise und somit zahlt Ihr für den S15 Pro derzeit 449,99 Euro, statt des bisherigen Bestpreises von 499 Euro. Beim S15 Essential hingegen müsst Ihr statt der bisherigen 339 Euro nur noch 299 Euro auf den Tisch legen.

Das All-in-One-Angebot von Tineco am Prime Day

Tineco Floor One S3

Möchtet Ihr direkt zum Saugwischer greifen, hat Tineco ebenfalls einige Angebote für Euch auf Lager. So könnt Ihr Euch unter anderem den Tineco Floor One S3 derzeit für 259,99 Euro, da Ihr hier auf der Produktseite noch einen Coupon über 20 Euro anwählen könnt. Bei Amazon galt in den letzten 30 Tagen ein Bestpreis von 426,68 Euro und im Netz gab es den Staubsauger mit Wischfunktion nie günstiger als 399 Euro für ein Neugerät.

Der Tineco Floor One S3 verfügt über ein duales Tank-System und einen Akku, sodass Ihr auch hier keinen Kabelsalat fürchten müsst. Die Bürste lässt sich durch einen Knopfdruck automatisch selbst reinigen und die Akkulaufzeit beträgt maximal 35 Minuten. Zusätzlich ist eine LED-Anzeige verbaut, die Euch über die wichtigsten Funktionen auf dem Laufenden hält.

Tineco Floor One S5

Den Nass-Trockensauger, genauer gesagt der Tineco Floor One S5, gibt es in zwei Varianten im Angebot. So erzielt Ihr mit diesem Angebot einen Bestpreis, denn Ihr zahlt gerade einmal 359,99 Euro, statt des bisher günstigsten Preises von 379 Euro. Wollt Ihr direkt mehrere Geräte nutzen, könnt Ihr auch die Combo Power Kit für 419,99 Euro kaufen, was ebenfalls noch einmal knapp 20 Euro unter dem bisherigen historischen Tiefstpreis liegt. In dem größeren Paket erwartet Euch ein zusätzlicher Handsauger und entsprechendes Zubehör.

Ähnlich wie der Tineco Floor One S3 nutzt der S5 ein duales Tank-System und einen Akku, der Euch bis zu 35 Minuten begleitet, bevor Ihr ihn aufladen müsst. Dabei deckt der smarte All-in-One-Staubsauger eine Fläche von bis zu 130 m² ab. Besonders an den Ecken ist der Tineco besonders gründlich, dank Cutting-Edge-Funktionen und mit dem iLoop-Sensor passt er die Saugstärke automatisch an den Schmutz an. Die LED-Anzeige verrät Euch darüber hinaus alles Wichtige zu Akkustand und Saugmodus.

Das etwas kostspieligere Combo Power Kit beinhaltet, wie bereits erwähnt, noch einen zusätzlichen Handsauger, den Ihr mit verschiedenen Aufsätzen spicken könnt, um auch wirklich die letzte Ecke sauber zu bekommen. Auch beim Staubsauger findet sich der iLoop-Sensor und mit einem Gewicht von gerade einmal 5 kg ist auch ein längerer Saugvorgang kein Problem.

Der Tineco-Teppichreiner im Angebot bei Amazon

Tineco Carpet One

Benötigt Ihr einen ausgewiesenen Teppichreiniger, um den teuren Vorleger mal wieder richtig zu putzen, könnt Ihr ebenfalls im Tineco-Shop fündig werden. Denn hier gibt es den Tineco Carpet One gerade für 329,99 Euro. Der bisherige Tiefstpreis lag bei 374 Euro, den Ihr mit dem Prime-Day-Angebot noch einmal deutlich unterbietet.

Der Teppichreiniger arbeitet mit 130 AW (Airwatt) und stellt somit sicher, dass auch wirklich der letzte Chips-Krümel aus dem Flokati gesaugt wird. Hier findet sich ebenfalls die iLoop-Technologie, um die Reinigungsleistung an den Schmutzgrad anzupassen und mit dem LED-Display wisst Ihr immer genau, wie viel Akku Euch noch bleibt. Der Carpet One ist auf hartnäckigen Schmutz spezialisiert und im Lieferumfang erhaltet Ihr zudem noch einen Schlauch und Reinigungswerkzeug, um schwer zu erreichende Stellen sauber zu bekommen.

