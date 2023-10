tink startet Sonos-Sale: Satte Rabatte auf Heimkino-Systeme sichern!

Seid Ihr auf der Suche nach guten Lautsprechern oder Heimkino-Sets, sollte der Hersteller Sonos relativ weit oben auf Eurer Wunschliste stehen. Für kurze Zeit könnt Ihr Euch eine Vielzahl der Qualitätsprodukte bei tink zum deutlich reduzierten Preis sichern. Denn der Händler veranstaltet einen Flash-Sale, bei dem Ihr neben 7.1-Heimkino-Systemen auch einzelne WLAN-Lautsprecher mit einem ordentlichen Rabatt ergattern könnt.

Affiliate Angebot Sonos-Flash-Sale Zahlreiche Angebote jetzt bei tink entdecken!

Bis zum 29. Oktober habt Ihr hier Zeit zu sparen. Wir haben uns einige der besten Angebote einmal genauer angeschaut und verraten Euch, was sich hier gerade so richtig lohnt. Außerdem erfahrt Ihr, bei welchen Deals Ihr den gratis Amazon Echo Show 5 erhaltet.

Die besten Last-minute-Angebote im Sonos-Sale

Gerade die Heimkino-Sets von Sonos dürften dem ein oder anderen bereits ins Auge gesprungen sein. Während der Aktionstage bekommt Ihr verschiedene Sets deutlich günstiger. So zahlt Ihr für das Sonos Era 300 Arc 7.1.4 Heimkino-Set derzeit nur 2.059 Euro, statt der üblichen 2.899 Euro und bekommt sogar noch den bereits erwähnten Echo Show 5 gratis dazu. Auch beim "Sonos One SL Arc 5.1"-Set für 1,579,95 Euro* (statt 2269 Euro) und dem "Sonos Era 100 Arc 5.1"-Set für 1.779,95 Euro* (statt 2.456 Euro) gibt es die gratis Zugabe.

Affiliate Angebot Sonos Era 300 Arc 7.1.4 Heimkino-Set Set bestehend aus zwei Sonos Era 300, einer Sonos Arc-Soundbar und einem Sonos Sub Gen. 3.

Doch auch ohne die gratis Zugabe gibt es spannende Deals. Hierbei stechen vor allem die WLAN-Lautsprecher von Sonos heraus, die Ihr in verschiedenen Bundles derzeit mit satten Rabatten erhaltet. So kostet Euch die Sonos Beam Gen 2 mit der Sub Mini jetzt nur 799,95 Euro*, statt der üblichen 1.048 Euro. Für den kleineren Geldbeutel bietet tink außerdem das Sonos One SL Stereo im Doppelpack an, bei dem Ihr 100 Euro im Vergleich zu bisherigen Preis spart und somit nur noch 298 Euro zahlt.

Affiliate Angebot Sonos One SL Stereo-Set Spart direkt 100 Euro auf das Doppelpack der Kinofähigen-Lautsprecher

Soll es noch mehr Leistung sein, könnt Ihr Euch die Sonos Move 2 ebenfalls im Doppel* bestellen und zahlt hier 959 Euro, statt der UVP von 998 Euro. Die größere Ersparnis hingegen bekommt Ihr beim "Sonos Move"-Bundle. In Verbindung mit einer Sonos One SL zahlt Ihr während des Flash-Sales nur noch 469,95 Euro und nicht mehr 648 Euro.

Affiliate Angebot Sonos Move + Sonos One SL Unterstützt unter anderem Apple AirPlay 2 und sorgt für den perfekten Stereo-Surround-Sound

Weitere Angebote bei tink im Flash-Sale

Neben den absoluten Highlights der Aktion könnt Ihr Euch auch weitere spannende Angebote bei tink sichern. Allerdings müsst Ihr Euch beeilen, denn der Flash-Sale endet in der Nacht zum 30. Oktober. Nachfolgend findet Ihr weitere Deals, bei denen Ihr ordentlich sparen könnt:

Bedenkt zudem, dass Ihr hier keine Versandkosten zahlen müsst. Das heißt, die Preise, die Ihr hier seht, sind die entsprechenden Endpreise.

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist etwas Spannendes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!