Top 5 Apps der Woche: Entdecke die Kreativität mit Kaiber und vieles mehr!

Seid Ihr bereit für den Black Friday? Ihr könnt Euch mit Eurem " Black Friday"-Survival-Guide beschäftigen, aber während Ihr auf das Ereignis wartet, könnt Ihr vielleicht auch einen Blick auf unsere Top 5 Apps der Woche werfen. Wir haben ein paar interessante Titel, die hoffentlich in der Lage sind, Eure Aufmerksamkeit über das Wochenende an Euer Smartphone zu fesseln.

Jede Woche werden auf den Plattformen Android und iOS eine Reihe neuer Apps und Spiele veröffentlicht. Unsere Aufgabe hier bei nextpit ist es, diese zu sichten und herauszufinden, was für Euch interessant sein könnte. Wir haben diese Apps und Spiele persönlich für Euch ausgesucht und getestet und drücken Euch und uns die Daumen, dass Ihr sie nützlich findet.

Diese Woche gibt es eine interessante Auswahl, die mit einer Erinnerungs-App startet, über einen KI-Kunstgenerator geht und mit Eurem üblichen Spiel endet. Seid Ihr bereit? Los geht's!

Paw Patrol Academy (Android & iOS)

Als ich noch ein kleiner Junge war, führte ich meist ein sorgloses Leben. Ich musste mich nicht wirklich mit dem Lernen von Zahlen und dem Alphabet beschäftigen, bis ich fünf Jahre alt war – als meine Eltern mich im Kindergarten anmeldeten. Zu meinem Entsetzen haben sich die Zeiten im Laufe der Jahre geändert.

Heute wird schon von Zweijährigen erwartet, dass sie Farben unterscheiden und ihre Vorlieben angeben, das ABC kennen und natürlich bereits zählen können.

Vielleicht können Eltern, die ihren Kleinen einen Vorsprung im Leben verschaffen wollen, schnell die Paw Patrol Academy installieren. Das ist ein Lernspiel durch und durch. Ich habe an das kleine Kind in mir appelliert und mir gedacht, dass es einen pädagogischen Wert hat.

Es ist eine Lern-App, die Euren Kleinen hilft, sich auf Ihr erstes Klassenzimmer vorzubereiten. Beachtet aber, dass diese App nichts zum Aufbau gesunder zwischenmenschlicher Beziehungen beiträgt, denn das kann man nur im echten Leben lernen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Bei diesem Spiel müsst Ihr die Buchstaben so anordnen, dass sie das richtige Wort ergeben. Außerdem gibt es noch andere Aktivitäten wie Ausmalen, Musik und so weiter. Die Animation ist farbenfroh und ansprechend genug, und es gibt auch Matheaufgaben zu lösen. Die Entwickler geben an, dass diese App für Kinder im Alter von 2-5 Jahren geeignet ist, also worauf wartet Ihr noch?

Ich bin natürlich froh, dass es in diesem Spiel keine Werbung gibt, die das Spielgeschehen stören könnte. Beachtet aber, dass ein Abonnement erforderlich ist, um alle möglichen Aktivitäten im Spiel freizuschalten. Das ist zwar ein wenig blöd, aber wenn Ihr Euer Kind mit ein paar Münzen länger beschäftigen könnt, bin ich dafür.

Lade Paw Patrol Academy aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Kaiber (Android & iOS)

Wolltest Ihr schon immer Eure eigenen Videos erstellen, aber Euch fehlten die Werkzeuge und das Wissen dazu? Kaiber ist ein KI-Videoproduzent, bei dem Ihr Anweisungen eingebt und Kaiber den Rest der Arbeit macht.

Mir gefällt, wie einfach die Benutzeroberfläche ist, ganz zu schweigen von dem intuitiven Gefühl. Beachtet aber, dass es keine Bilder, sondern Videos erstellt, was beeindruckend ist. Ein Großteil der Ergebnisse hängt davon ab, was Ihr der KI zur Verfügung stellt. Geht also sicher, dass Eure kreativen Säfte am besten fließen, bevor Ihr Kaiber ausprobiert. Wenn Ihr bereits Erfahrung mit KI-Eingaben habt, wird Euch die Nutzung der App sehr viel leichter fallen.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Meine Aufforderung, dass zwei Menschen in einem Cyberpunk-Setting im Anime-Stil in einem Dschungel gegeneinander kämpfen sollen, hat zu diesem Ergebnis geführt. / © nextpit

Natürlich könnt Ihr jederzeit Geld für Credits bezahlen, um noch mehr Features und Funktionen freizuschalten, aber wenn Ihr einfach nur erkunden wollt, was Kaiber zu bieten hat, dann abonniert es einfach. Wenn Ihr Zweifel habt, dass Kaiber Euer Geld wert ist, könnt Ihr das Abonnement später jederzeit wieder kündigen. Vielleicht könnt Ihr sogar die Ergebnisse Eurer Videos teilen und die großen Filmstudios wissen lassen, dass ein neuer Star geboren ist.

Ladet Kaiber aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Me+ Daily Routine Planner (Android & iOS)

Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mich von einem Interesse zum nächsten treiben lasse, ohne irgendeine Art von Disziplin, um mich in Schach zu halten. Deshalb hat mir Me+ Daily Routine Planner geholfen, mein Leben strukturierter anzugehen. Mit dieser App konnte ich meine Fitnessroutine wieder in den Griff bekommen.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Hoffentlich ist das eine App, die mir hilft, mein Leben in den Griff zu bekommen! / © nextpit

Die App beginnt damit, dass sie mir einige Fragen stellt, um mich zu durchleuchten. Zum Beispiel, wie viel Schlaf ich bekomme, wie viel Energie ich den ganzen Tag über habe und wie zufrieden ich mit meinem Lebensstil bin.

Danach sammelt sie weitere Daten darüber, wie ich mich in Bezug auf Produktivität, Disziplin, Gesundheit, Achtsamkeit oder auch gar nicht verbessern möchte. Nach der Erstellung einer personalisierten Reise wird sie Euch zu einer 7-tägigen kostenlosen Testphase auffordern, die Ihr jederzeit wieder abbestellen könnt.

Die App schlägt dann einfache Aufgaben vor, wie zum Beispiel Wasser trinken. Wenn Ihr das getan habt, ermutigt sie Euch mit der nächsten Aufgabe und der nächsten und der nächsten und so weiter. Das Ziel ist es, mit der Zeit eine Gewohnheit zu entwickeln. Mir gefällt, dass es auch ein Stimmungstagebuch gibt, mit dem ich verfolgen kann, wie ich mich im Laufe der Zeit fühle. Sehr empfehlenswert für alle, die das Beste aus sich herausholen wollen.

Ladet Me+ Daily Routine Planner aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Cashew Expense Budget Tracker (Android & iOS)

Die Zeiten sind hart in diesen Tagen. Weltweit gibt es Kriege, die Wirtschaft geht den Bach runter, unsere Politiker scheinen nicht zu wissen, was sie tun, und die Inflation frisst unsere Ersparnisse immer weiter auf.

Vor diesem Hintergrund muss ich dafür sorgen, dass jeder Euro, den ich verdiene, einen langen Weg zurücklegen kann. Vorbei sind die Zeiten, in denen ich leichtsinnig Geld ausgab und handgemachte Milchkaffees in Hipster-Lokalen trank. Jetzt gibt es für mich nur noch Instant-Kaffee. Eine App wie Cashew, die mir hilft, den Überblick über meine Ausgaben zu behalten? Meldet mich an!

Ich gebe zunächst die Währung und den Betrag ein, den ich innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgeben möchte. Von da an kommt es auf meine persönliche Disziplin an, jede einzelne Transaktion aufzuzeichnen.

Es gibt voreingestellte Kategorien, die für die meisten, wenn nicht für alle, gleich sind. Dazu gehören Essen, Lebensmittel, Einkaufen, Transport, Unterhaltung, Rechnungen und Gebühren, Geschenke, Schönheit, Arbeit, Reisen und Einkommen. Es steht mir natürlich frei, eigene Kategorien hinzuzufügen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Findet mit Cashew heraus, wohin jeder Pfennig geht. Es ist nicht verrückt, es ist einfach! / © nextpit

Diese App sperrt weder Eure Kreditkarte noch verhindert sie, dass Ihr Euer Budget sprengt, sondern ist nur ein Leitfaden. Letzten Endes läuft alles auf persönliche Disziplin hinaus und dient als Richtschnur.

Ihr könnt Cashew zwar auch ohne Konto nutzen, aber ich würde Euch dringend empfehlen, ein Konto anzulegen. Der Hauptgrund dafür ist, dass alle Eure Daten in der Cloud gesichert werden. Wenn Ihr die App ohne Konto von Eurem Handy deinstalliert, ist alles, und ich meine wirklich alles, weg. Das wäre eine Tragödie, wenn das aus Versehen passiert.

Ladet Cashew Expense Budget Tracker aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Bring Me (Android)

Verreist Ihr oft und vergesst Sachen? Ich schon. Ich bin schon öfter aus dem Haus gegangen, ohne mein Portemonnaie dabei zu haben. Und ohne gültigen Führerschein oder Personalausweis Auto zu fahren, ist immer eine gefährliche Sache.

Schließlich könnte ein Unfall mit Blechschaden passieren, und was soll ich der Polizei sagen oder meine Versicherung in Anspruch nehmen, wenn ich gar nicht auf der Straße hätte sein dürfen? Hier kommt Bring Me, eine App, die mir hilft festzustellen, ob ich einen bestimmten Gegenstand bei mir habe.

Die Benutzeroberfläche ist makellos und einfach. Der Standardgegenstand, der dort aufgelistet ist, ist Euer Portemonnaie, und von dort aus könnt Ihr weitere Gegenstände und persönliche Dinge hinzufügen. Es scheint keine Begrenzung für die Anzahl der Gegenstände zu geben, die ich hinzufügen kann, aber ich habe ja auch nicht so viel Zeug mit mir herumzutragen.

Für jeden Gegenstand, der der Liste hinzugefügt wird, könnt Ihr auf die Schaltfläche "Bei mir" tippen und er zeigt Euch den letzten bekannten Standort an (solange er bei Euch ist, natürlich!). Es hilft Euch nicht, wenn Ihr ausgeraubt wurdet. Ihr könnt auch den Kompaktmodus wählen, der meiner Meinung nach viel übersichtlicher ist, da ich mehr Informationen auf einen Blick sehen kann.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Vergesst Ihr auch ständig wichtiges Dinge mitzunehmen? Dann könnte Bring Me genau die richtige App für Euch sein. / © nextpit

Ihr könnt auch Google Maps aus der App heraus starten, um den genauen Ort zu sehen, an dem sich der Gegenstand befand, als Ihr ihn zuletzt liegen gelassen habt (basierend auf Euren Aufzeichnungen, es funktioniert nicht wie AirTags oder ähnliche Geräte). Natürlich könntet Ihr Euch Sorgen machen, dass Eure Privatsphäre preisgegeben wird, aber seien wir mal ehrlich: Die meisten Apps benötigen heutzutage Euren Standort, wenn sie benutzt werden. Das ist immer ein Kompromiss, den Ihr bereit sein müsst, einzugehen.

Ladet Bring Me aus dem Google Play Store herunter.

Affiliate Angebot GameSir X2 Game-Controller

Damit sind wir am Ende unserer fünf besten Apps für diese Woche angelangt. Welche hat Eure Aufmerksamkeit erregt? Gibt es eine App, die wir übersehen haben und die dabei sein sollte? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen!