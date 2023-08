Top-Angebot: 10 GB Datenvolumen und 24 € auf Euer Konto bei LogiTel!

Der Geburtstag von LogiTel liefert weiterhin spannende Angebote und so könnt Ihr Euch die beliebte allmobil Flat L im Vodafone-Netz für gerade einmal 7,99 Euro monatlich sichern. Ihr erhaltet hierbei 10 GB Datenvolumen pro Monat und könnt zusätzlich 24 Euro Cashback einheimsen. Bringt Ihr dann noch Eure alte Rufnummer mit, gibt's noch einmal 50 Euro Wechselbonus obendrauf. Ob sich das lohnt, erfahrt Ihr im nextpit-Tarif-Check.

Bei der Tarifwahl gibt es immer eine Frage, die sich jeder stellt: Wie viel Datenvolumen brauche ich eigentlich? Wenn Ihr, wie ich, im Home Office arbeitet und nicht viel unterwegs seid, reichen beispielsweise 10 GB vollkommen aus. Bei LogiTel könnt Ihr Euch nun die allmobil Flat L sichern und erhaltet, im Rahmen der laufenden Geburtstagsaktion, gleichzeitig ein Cashback über 24 Euro.

Affiliate Angebot allmobil Flat L Allnet-Flat | 4G | Vodafone-Netz | max. 50 MBit/s Download-Bandbreite | 24 Euro Cashback | 50 Euro Wechselbonus

Der Handytarif bietet Euch allerdings nicht nur 10 GB Datenvolumen, sondern auch eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s. Ihr bindet Euch hierbei 24 Monate an den Provider und habt EU-Roaming zur Verfügung.

Die allmobil Flat L im Tarif-Check

Ihr zahlt für den Tarif bei LogiTel gerade nur 7,99 Euro, statt der üblichen 24,99 Euro monatlich. Hinzu kommt, dass Ihr keine Anschlussgebühr entrichten müsst und auch sonst keine einmaligen Kosten tragt. Im Gegenteil: Ihr bekommt beim Provider sogar 24 Euro geschenkt. Dafür müsst Ihr lediglich Eure erste Rechnung auf der Prämienseite einreichen oder Ihr schickt sie via Mail an auszahlung@logitel.de und schon bekommt Ihr das Geld auf Eurem Konto gutgeschrieben. Allerdings ist der früheste Zeitpunkt für die Einreichung erst nach 42 Tagen.

LogiTel allmobil Flat L Eigenschaft allmobil Flat L Netz Vodafone Datenvolumen 10 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 7,99 Euro Cashback 24,00 Euro Wechselbonus 50,00 Euro Gesamtkosten 117,76 Euro Effektive monatliche Kosten ~ 4,91 Euro Zum Angebot*

Günstiger gab es die Allnet-Flat bisher nur selten. Dementsprechend habt Ihr, wenn Ihr beide Bonis bezieht, hier einen spannenden Deal vor Euch. Die Effektivkosten von 4,91 Euro sind sehr gering und anders als bei Tarif-Deals mit einem Smartphone, müsst Ihr hier nichts verkaufen um diese zu erreichen.

Für wen lohnt sich das LogiTel-Angebot?

Gerade Menschen, die nicht viel für Ihre Handyverträge zahlen möchten und dennoch genügend Datenvolumen benötigen, sind hier goldrichtig. Mit 10 GB habt Ihr ausreichend Inklusiv-Volumen, wenn Ihr nicht zwingend an 30 Tagen im Monat Eure Lieblingsserien streamen müsst. Vielsurfer dürften hier allerdings an Ihre Grenzen stoßen, allerdings findet Ihr in unserer Vodafone-Tarifübersicht passende Angebote, falls Ihr mehr Datenvolumen benötigt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind 10 GB ausreichend für Euch? Wie viel zahlt Ihr für Euren Tarif und findet Ihr es angemessen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!