Die offizielle Einführung von Funtouch OS 15 war für heute, also den 30. September 2024 geplant. Doch viele Nutzer:innen berichteten schon einige Tage vorher über die Verfügbarkeit des Updates. Zu den Geräten, die das Update erhalten, gehören die Vivo-X100-Serie, das Vivo X Fold3 Pro und das iQOO 12. Spannend ist dabei, dass Google erstmals seine neuen Pixel-Phones der Google-Pixel-9-Reihe vorstellte, ohne gleichzeitig auf die neue Android-Version zu aktualisieren.

My vivo X Fold3 Pro just received Android 15 update.



Crazy how Vivo is the 1st major brand to be rolling out this out to their flagships. Not even Google Pixel has stable update yet.



Hoping for a just as good of an experience with FuntouchOS 15. Good job @Vivo_India. #Android15 pic.twitter.com/f4oSkKxfy1