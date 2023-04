Vivo X Fold 2: Das nächste Foldable zeigt sich vor Release in einem ersten Hands-on-Video

Das Vivo X Fold war das erste Foldable des ehemaligen "BBK Electronic"-Tochterunternehmens. Mit dem Vivo X Fold 2 steht nun der Nachfolger in den Startlöchern, der nun unerwartet bereits vor einem offiziellen Release in einem ersten Hands-on-Video gesichtet wurde. Die Parallelen zu der Vivo-X90-Serie sind unverkennbar.

Vivo X Fold 2 wird ein Flaggschiff der ganz besonderen Art

Vivo gehört zu einer der wenigen Smartphone-Hersteller, der in Europa eher einen gediegenen Auftritt zelebriert. Mir persönlich gefällt das sehr gut, wenn das Produktportfolio nicht zu überladen ist. Ob das indes gut oder schlecht ist, darf jeder für sich selbst entscheiden. Das Vivo X Fold 2 wurde jetzt überraschend vor einer offiziellen Vorstellung in einem ersten Hands-on-Video gesichtet und ist somit bereits das zweite Foldable der ehemaligen BBK-Tochter. Das Video zeigt, dass Vivo, mit seiner Nähe zu Samsung und dessen Bauteilen (Display & Speicher), erneut neue Maßstäbe setzen wird.

Unter anderem können wir in dem Video, die besonders flache Bauweise erkennen, welche wir bei einem Foldable zuerst bei dem von uns getesteten Xiaomi Mix Fold 2 begutachten durften. Das Vivo X Fold 2 erinnert mit seinem kreisrunden Kamera-Array und dem roten Lederimitat optisch stark an die Vivo-X90-Serie, von der wir das Vivo X90 Pro+ bereits in der Redaktion testen. Allerdings ist nach Aussagen des Tippgebers "Digital Chat Station" nicht der 1 Zoll große IMX989-Image-Sensor von Sony verbaut. Vielmehr kommt ein optisch stabilisierter 1/1.49 Zoll großer IMX866-Bildsensor mit einer Auflösung von 50 MP zum Einsatz. Die Besonderheit: Auch hier kommt augenscheinlich eine von f/1.75 bis f/2.0 variable Blende mit einer äquivalenten Brennweite von 16 bis 47 mm zum Einsatz.

Carl Zeiss ist auch beim Vivo X Fold 2 mit im Boot

Ergänzt wird das Trio mit zwei 12-MP-Kameras, hinter denen sich ein IMX663-Image-Sensor verbergen soll. Das eine Objektiv dient dem Ultra-Weitwinkel, das andere einer kombinierten Porträt-Telezoom-Kamera. Bereits beim Vivo X80 Pro hatte der chinesische Hersteller die Medienvertreter in das Berliner Zeiss-Großplanetarium eingeladen, wo Carl-Zeiss-Mitarbeiter uns die Technologie der besonderen Linsen mit T*-Beschichtung näher gebracht haben. Auch im Vivo X Fold 2 sind diese Optiken gegen Lensflare-Beeinträchtigungen verbaut.