Vorwurf der Monopolstellung: Google von 38 US-Bundesstaaten angeklagt

Diese Kartellklage, die Dritte in zwei Monaten gegen Google, wird von einer parteiübergreifenden Koalition aus Bundesstaaten unter Führung der Generalstaatsanwälte von Colorado und Nebraska eingereicht. Laut der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James (Demokratin) "steht Google an der Kreuzung vieler Bereiche unserer digitalen Wirtschaft und hat seine dominante Position genutzt, um seine Konkurrenten zu schädigen, fast jeden Aspekt unseres digitalen Lebens zu überwachen und Milliardengewinne zu machen."

Google reagiert mit Statement

In den USA werden offenbar also erst im Jahr 2020 die Effekte der immer größer werdenden Hegemonie der Gafas (Google, Amazon, Facebook, Apple) entdeckt. Laut einer Pressemitteilung der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft fordern die Bundesstaaten das Gericht dazu auf, das illegale Verhalten von Google zu beenden und "einen wettbewerbsfähigen Markt wiederherzustellen". Sie versuchen auch, "jeglichen Vorteilen, die Google aus seinem wettbewerbswidrigen Verhalten gezogen haben könnte, entgegenzuwirken", einschließlich möglicher Veräußerungen.

Eigene Dienste und Produkte wie Googles Smart-Speaker sollen in der Google-Suche bevorzugt werden. / © NextPit

In einem Blogbeitrag, der am Donnerstag, den 17. Dezember veröffentlicht wurde, reagierte Googles Direktor für Wirtschaftspolitik, Adam Cohen, auf die Beschwerde. "Wir wissen, wie wichtig die Überwachung großer Unternehmen ist und wir sind bereit, Fragen zu beantworten und an diesen Themen zu arbeiten."

Aber der Chef aus Mountain View fügte hinzu: "Diese Klage zielt darauf ab, das Design der Suche auf eine Art und Weise zu überdenken, die den Amerikanern nützliche Informationen vorenthält und die Fähigkeit von Unternehmen untergräbt, direkt mit Kunden in Kontakt zu treten. Wir freuen uns darauf, diesen Fall vor Gericht zu bringen, während wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Nutzern ein hochwertiges Sucherlebnis zu bieten".

Manipulation der Google-Suche als unlauterer Wettbewerb

Konkret wird Google vorgeworfen, über seine Algorithmen Einfluss zu nehmen oder gar einzugreifen, damit bei den Suchanfragen in der Google-Suche die eigenen Produkte und Dienstleistungen hervorgehoben werden. Unlauterer Wettbewerb in Verbindung mit einem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, der nicht oder nicht mehr besteht.

Die beiden anderen Beschwerden gegen Google in diesem Monat betrafen Googles Werbepraktiken und seine Bemühungen, Chrome als Standardbrowser auf Android- und Apple-Geräten durch Exklusivverträge mit den betreffenden Herstellern durchzusetzen.

Die dritte Klage der Koalition zielt speziell darauf ab, dass "Google Werbung an bestimmte, spezialisierte, vertikale Anbieter verkauft, aber je nach Geschäftsfeld deren Nutzen unnötig einschränkt. Und aufgrund seiner Monopolmacht extrahiert Google von bestimmten spezialisierten Anbietern massive Mengen an proprietären Kundendaten, die Google nutzen kann, um mit ihnen zu konkurrieren".

Ähnliche Vorwürfe wurden im April letzten Jahres gegen Amazon erhoben, die darauf hinwiesen, dass Gafa Daten von den Drittanbietern, die es in seinem MarketPlace beherbergt, sammelt und diese für die Ausrichtung der eigenen Produkte und Dienstleistungen verwendet.

Auch hier war der einzige Zweck dieser Praktiken, "die bestmögliche Erfahrung für seine Kunden zu bieten", wie Amazon in einer Pressemitteilung als Reaktion auf die oben genannten Enthüllungen betont hatte. Aber auch andere Gafas wie Facebook und dessen Tochterunternehmen Instagram werden vom US-Justizministerium und der US-Wettbewerbsbehörde (FTC) im Rahmen einer breit angelegten kartellrechtlichen Untersuchung, die 2019 gegen die Tech-Giganten insgesamt eingeleitet wurde, unter die Lupe genommen.

