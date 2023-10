Wahre Mittelklasse von Sony für nur 249 € bei Freenet!

Dass Smartphones nicht immer teuer sein müssen, beweisen uns Hersteller wie Xiaomi oder OnePlus immer wieder. Sony-Geräte hingegen können Euch durchaus mehr als 1.000 Euro kosten, doch gerade die Mittelklasse-Smartphones sind auch hier recht günstig. So könnt Ihr Euch derzeit das Sony Xperia 10 IV für gerade einmal 249 Euro bei Freenet schnappen und zahlt dadurch so wenig, wie noch nie.

Affiliate Angebot Sony Xperia 10 IV Ohne Mobilfunktarif | 6-Zoll.-OLED | Snapdragon 695 5G | 6 GB RAM | 128 GB Gerätespeicher | 5.000-mAh-Akku | In Weiß und Mint verfügbar

Das Sony Xperia 10 IV ist ein echtes Mittelklasse-Smartphone im Low-Budget-Bereich. So hat es einige Vorzüge, wie die kompakte Bauweise, den 6-Zoll-OLED-Bildschirm, den ausdauernden Akku oder das nahezu pure Android. Allerdings müsst Ihr eben auch einige Abstriche machen. So lässt die 12-MP-Hauptkamera zu Wünschen übrig, die Leistung des Snapdragon 695 ist eher unteres Mittelmaß und die Bildwiederholrate von 60 Hz ist im Jahr 2023 einfach zu wenig. Möchtet Ihr mehr erfahren, lest Ihr am besten unseren Test zum Sony Xperia 10 IV.

Lohnt sich das Freenet-Angebot zum Sony Xperia 10 IV?

Freenet agiert hier mit der UVP, die derzeit noch bei 499 Euro liegt. Allerdings spart Ihr keine 250 Euro, wenn wir auf den aktuellen Marktpreis schauen. Denn dieser liegt mit 349 Euro deutlich niedriger. Das nächstbeste Angebot ist mit 353,38 Euro recht happig und liegt über diesem Durchschnittswert, wodurch Ihr gerade satte 104 Euro spart. Die hier ausgeschriebenen 249 Euro sind zudem der bisherige Bestpreis, denn dieser lag zuvor bei 278 Euro.

Lest auch: Die besten Smartphones unter 300 Euro

Wer seine 3,5-mm-Klinke einstöpseln will, wird beim Sony Xperia 10 IV an der Oberseite fündig. / © NextPit

Preislich macht Ihr mit diesem Angebot also nichts falsch. Bleibt noch die Frage, für wen sich so ein Gerät lohnt. Sucht Ihr nach einem grundsoliden Smartphone, seid Ihr mit dem Sony Xperia 10 IV gut beraten. Legt Ihr jedoch großen Wert auf eine gute Kamera oder eine starke Prozessor-Leistung, ist der Griff zum rund 100 Euro teureren Samsung Galaxy A54* eventuell sinnvoller.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Sony Xperia 10 IV interessant für Euch oder greift Ihr lieber zum Galaxy A54 oder gar dem 200 Euro teureren Pixel 7a? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!