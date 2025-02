Als Samsung letztes Jahr ankündigte, dass sich die Veröffentlichung von One UI 7, dem Update auf Android 15, verzögern würde, war ich zunächst optimistisch. Es muss doch einen triftigen Grund für die Verschiebung eines so wichtigen Updates geben, dachte ich - vielleicht um bahnbrechende Funktionen oder wichtige Leistungsverbesserungen einzuführen. Das erschien mir besonders plausibel, da Samsung auch bestätigt hatte, dass das Galaxy S25 mit Android 15 auf den Markt kommen würde, was ein verbessertes und ausgefeiltes Benutzererlebnis erwarten ließ.

Aber da die Zeit vergeht, ohne dass ein endgültiges Veröffentlichungsdatum genannt wird, obwohl die Galaxy S25-Serie bereits auf den Markt gekommen ist und die Beta-Version von Android 16 angekündigt wurde, frage ich mich langsam, ob die Verzögerung gerechtfertigt ist. Braucht Samsung einfach nur mehr Zeit, oder steckt mehr dahinter? Und was noch wichtiger ist: Wird sich das Warten lohnen, vor allem für Nutzer von Premium-Geräten wie der faltbaren Galaxy Z Fold-Serie?

One UI 7 Release-Datum für Premium-Galaxy-Handys noch ungewiss

Samsungs Ankündigung, das Galaxy S25 mit Android 15 auf den Markt zu bringen, sendete gemischte Signale. Auf der einen Seite zeigte das Unternehmen damit sein Engagement, die neueste Software für sein neuestes Flaggschiff bereitzustellen. Auf der anderen Seite ließ es die Besitzer der bisherigen Flaggschiffe - vor allem die Besitzer von Premium-Geräten wie mich, den stolzen Besitzer eines Galaxy Z Fold 5 (Test) - im Ungewissen. Stellt Euch nun die Besitzer des kürzlich angekündigten Galaxy Z Flip 6 (Test) und Galaxy Z Fold 6 (Test) vor.

Wer in Samsungs faltbare Produktreihe investiert hat, hat hohe Erwartungen. Es handelt sich nicht einfach nur um Telefone, sondern um hochwertige und teure Geräte. Die Besitzer erwarten zeitnahe Updates, die den hohen Preis widerspiegeln. Doch die Realität ist enttäuschend. Anders als in den vergangenen Jahren, in denen die Flaggschiffe (Vergleich) alle gleichzeitig aktualisiert wurden, scheint die Z Fold-Serie auf der Strecke geblieben zu sein.

Das wirft eine wichtige Frage auf: Warum gibt Samsung (Bestenliste) neueren Geräten den Vorzug und lässt seine treuen Premium-Kunden warten?

Um Samsungs aktuelle Strategie zu verstehen, ist es wichtig, sich das Aktualisierungsverhalten des Unternehmens in den letzten zwei Jahren anzusehen. In der Vergangenheit wurde Samsung für seinen konsistenten Zeitplan bei der Einführung von Updates gelobt, insbesondere bei den Flaggschiffmodellen.

Android 13 (One UI 5) wurde im August 2022 angekündigt und die Beta-Programme starteten kurz darauf. Die stabile Version für Flaggschiff-Geräte wie die Galaxy S22-Serie begann im Oktober 2022. Vor allem Samsungs faltbare Geräte - wie das Galaxy Z Fold 4 - erhielten die Updates innerhalb weniger Wochen nach der S-Serie.

wurde im August 2022 angekündigt und die Beta-Programme starteten kurz darauf. Die stabile Version für Flaggschiff-Geräte wie die Galaxy S22-Serie begann im Oktober 2022. Vor allem Samsungs faltbare Geräte - wie das Galaxy Z Fold 4 - erhielten die Updates innerhalb weniger Wochen nach der S-Serie. Android 14 (One UI 6) folgte einem ähnlichen Muster. Nach der Ankündigung im Juni 2023 wurde die Beta-Version im Sommer ausgerollt und die stabilen Updates erreichten die Flaggschiff-Geräte im Oktober. Auch hier waren die faltbaren Geräte nicht weit entfernt.

folgte einem ähnlichen Muster. Nach der Ankündigung im Juni 2023 wurde die Beta-Version im Sommer ausgerollt und die stabilen Updates erreichten die Flaggschiff-Geräte im Oktober. Auch hier waren die faltbaren Geräte nicht weit entfernt. Android 15 (One UI 7) ging im Dezember 2024 für das Galaxy S24 in die Beta-Phase, die stabile Version wird für das erste Quartal 2025 erwartet. Im Januar stellte Samsung die Aufnahme von Beta-Testern ein.

Diese Beständigkeit förderte das Gefühl der Verlässlichkeit unter den Nutzern. Mit One UI 7 scheint diese Zuverlässigkeit jedoch ins Wanken geraten zu sein. Was hat sich also geändert? Die neue Strategie von Samsung hat sowohl positive als auch negative Folgen.

Samsungs Update-Strategie: Das Schlechte und das Gute

Das unmittelbare Problem ist der verzögerte Zugang zu Sicherheitsupdates und Funktionen, die mit Android 15 eingeführt wurden. Noch kritischer ist die Gefahr, dass die uneinheitliche Einführung das Vertrauen der treuen Kunden untergräbt, die an rechtzeitige Updates gewöhnt sind - vor allem bei Premium-Galaxy-Geräten, bei denen hohe Preise oft auch Premium-Support bedeuten.

Diese Verzögerung ist nicht nur lästig, sondern wirkt sich direkt auf das Nutzererlebnis und die Markentreue aus. Für Besitzer von Premium-Geräten, insbesondere der Galaxy Z Fold-Serie, fühlt sich die Verzögerung wie ein gebrochenes Versprechen an.

Das Samsung Galaxy Z Fold 6 verfügt über ein faltbares 7,6 Zoll großes Dynamic AMOLED 2X Hauptdisplay. / © nextpit

Stellt Euch vor, Ihr gebt über 1.500 Euro für ein hochmodernes faltbares Handy (Vergleich) aus, nur um zu sehen, dass Mittelklassegeräte anderer Hersteller bereits mit der neuesten Android-Version laufen. Das untergräbt das Premium-Erlebnis, das Samsung bieten will.

Solche Verzögerungen könnten auch die Markentreue beeinträchtigen. Wenn sich die Nutzer/innen vernachlässigt fühlen, suchen sie eher nach anderen Marken, die schnellere und konsistentere Updates anbieten.

Was ist der Grund für die Änderung?

Es gibt wahrscheinlich mehrere Faktoren, die Samsungs neuen Zeitplan beeinflussen. Einer davon ist die Komplexität der faltbaren Geräte, wie z. B. der Galaxy Z Fold-Serie. Die einzigartige Hardware- und Softwareintegration, die für faltbare Geräte erforderlich ist, bedeutet, dass zusätzliche Optimierungen notwendig sind, um die Kompatibilität mit Android 15 zu gewährleisten, was die Entwicklungszeit natürlich verlängern könnte.

Ein weiterer Faktor ist die Ressourcenzuweisung: Samsung könnte einen Großteil seiner Entwicklungsressourcen darauf verwenden, den Erfolg der Galaxy S25-Serie zu sichern, wodurch sich Updates für ältere Modelle möglicherweise verzögern.

Samsung Galaxy S25: neue One UI 7-Funktionen und überarbeiteter Look. / © nextpit

Und schließlich ist da noch das Element des strategischen Marketings. Durch die Verzögerung der Updates für die aktuellen Flaggschiffe könnte Samsung die Nutzer/innen auf subtile Weise ermutigen, auf neuere Modelle umzusteigen, auf denen die neueste Software bereits vorinstalliert ist.

Positiv ist jedoch, dass die verlängerte Testphase bedeutet, dass wir eine ausgefeiltere und weniger fehleranfällige Version der Software sehen könnten, da Samsung in der Lage wäre, potenzielle Probleme vor der stabilen Version zu identifizieren und zu beheben. Die Verzögerung zeigt auch, dass der koreanische Tech-Gigant in der Lage war, im Vergleich zu früheren Versionen mehr Funktionen einzubauen.

Vorläufiges One UI 7 Release-Fenster

Basierend auf Samsungs Beta-Programm-Strategie wird das stabile One UI 7-Update zuerst auf dem Galaxy S24 erscheinen - was nur logisch ist. Es wird wahrscheinlich im 1. Quartal 2025 auf den Markt kommen, auch wenn noch kein genauer Zeitplan genannt wurde. Das bedeutet, dass das Galaxy S24 das One UI 7-Update vor dem 31. März erhalten könnte. Angesichts der Hardware-Ähnlichkeiten sollten auch die Modelle Galaxy S23 und Galaxy S22 davon profitieren.

Aus früheren Rollout-Mustern und Branchenberichten geht hervor, dass das Galaxy S24 das Update wahrscheinlich zuerst erhalten wird, gefolgt vom Galaxy S23 und älteren Modellen. Das bedeutet, dass das Galaxy S24 das große Update bereits im Februar erhalten könnte, da es unwahrscheinlich ist, dass Samsung das Stable-Update gleichzeitig für mehrere Galaxy-Generationen veröffentlicht.

Einem aktuellen Bericht auf Reddit zufolge testet Samsung außerdem, ob der One UI 7-Build für das Galaxy S24 den Februar-Sicherheitspatch enthält. Der übliche monatliche Patch für Galaxy-Geräte erscheint oft Mitte bis Ende des Monats.

Wann wird mein Galaxy-Handy Android 15 bekommen, Samsung?

Nach allem, was ich auf Samsung-Websites und in Foren gelesen habe, kann ich am besten einschätzen, wann Nicht-Galaxy-S25-Geräte das Android-15-Update erhalten werden:

Die Galaxy S25-Serie wurde mit One UI 7 vorgestellt und soll am 7. Februar veröffentlicht werden. Galaxy S24-Serie, Galaxy S23-Serie und ältere Serien bis zum 1. Quartal 2025. Für das Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Fold 5 gibt es noch keinen genauen Zeitplan. Für das Galaxy Z Flip 6 und das Galaxy Z Flip 5 gibt es keinen genauen Zeitplan.

Als Redakteur bei nextpit ist mein Galaxy Z Fold 5 mein Lieblingsgerät, sowohl für die Arbeit als auch für den privaten Gebrauch. Einer der Hauptgründe, warum ich mich für das Gerät entschieden habe, war nicht nur das flexible Design, das sich in ein Tablet verwandeln lässt, sondern auch das Versprechen von erstklassigem Software-Support - schließlichhat Samsung vier Jahre lang Updates zugesagt.

Aber da sich das Android 15-Update verzögert, fühle ich mich ein wenig im Stich gelassen. Wer ein Premium-Gerät besitzt, sollte den Vorteil haben, dass er rechtzeitig Software-Updates erhält und nicht nur modernste Hardware. Und es geht nicht nur um auffällige neue Funktionen - es geht um Sicherheit, Leistung und die Gewissheit, dass mein Gerät auch in den nächsten Jahren optimiert bleibt.

Samsungs One UI 7-Verzögerung: Warum Galaxy-Nutzer die Geduld verlieren

Samsungs Verzögerung bei der Einführung von One UI 7 wirft wichtige Fragen über die Update-Strategie des Unternehmens auf. Das Versprechen eines verbesserten Android 15-Erlebnisses klingt zwar verlockend, aber die mangelnde Transparenz und der inkonsistente Zeitplan für die Einführung bergen die Gefahr, dass treue Nutzer, die pünktliche Updates erwarten, verprellt werden.

Ab dem 7. Februar werden die Nutzer des Galaxy S25 in den Genuss der funktionsreichen One UI 7 kommen, aber für die Besitzer der bisherigen Galaxy-Geräte bleibt die Situation frustrierend unklar. Die vagen Zeitpläne und die eingeschränkte Kommunikation von Samsung haben dazu geführt, dass sich viele Nutzer/innen nicht nur fragen, wann sie das Update erhalten werden, sondern auch, welche Funktionen darin enthalten sein werden, wenn es endlich eintrifft.

Mit der veralteten One UI 6 auf diesen Geräten gibt es auch ein Sicherheitsrisiko. Die One UI 7, die mit den Verbesserungen von Android 15 ausgeliefert wurde, hätte unter anderem neue Sicherheitsfunktionen wie Änderungen am Kern-Framework und eine verbesserte Authentifizierung mit sich bringen sollen. Durch die Verzögerung von One UI 7 setzt Samsung die Nutzer ungewollt dem Risiko aus, diese wichtigen Schutzmaßnahmen zu verpassen.

Für viele ist das Warten auf One UI 7 daher weniger eine Option als vielmehr eine Notwendigkeit. Ohne konkrete Zeitvorgaben fühlen sich die Nutzer/innen jedoch festgefahren - ich weiß, dass es mir so geht! Samsung muss diese Lücke schließen - entweder durch eine Beschleunigung der Rollout-Pläne oder durch mehr Transparenz bei den Update-Zeitplänen und der Verfügbarkeit von Funktionen.

Jetzt würde ich gerne von Euch hören: Hat das Auswirkungen auf Euch? Bitte lasst uns wissen, wie Ihr Euch fühlt!