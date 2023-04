Netflix Games: So zockt Ihr auf dem iPhone oder dem Android-Smartphone

Netflix bietet schon seit über einem Jahr Spiele für Android und iPhone an, aber viele Abonnent:innen wissen davon noch nichts. Kürzlich kündigte der Streaming-Riese zudem an, sein Angebot auch auf andere etablierten Serien im Konsolen- und Mobilbereich auszuweiten. Lest weiter, um zu erfahren, wie Ihr Netflix-Spiele auf Eurem iPhone und Android-Gerät spielen könnt.