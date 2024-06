Wenn Ihr feststellt, dass sich Euer Smartphone langsam auflädt, seid Ihr nicht allein. Die Wahrheit ist, dass dieses Problem jedes Gerät betrifft, unabhängig von der Marke, und wahrscheinlich aus den gleichen Gründen. In diesem Artikel listen wir die verschiedenen Ursachen auf, warum Euer Handy langsam lädt und wie Ihr dieses Problem behebt.

Fehlerhaftes USB-Kabel

Einer der häufigsten Gründe für langsames Aufladen ist fehlerhaftes und/oder billiges Zubehör. Meistens ist es das USB-Kabel, das defekt ist, weil es oft verdreht, aufgerollt oder gedehnt wird. Dadurch können die Anschlüsse und die Drähte im Inneren beschädigt werden, was dazu führt, dass der Strom beim Aufladen Eures Handys weniger und langsamer übertragen wird.

Das Gute: Wenn es tatsächlich lediglich am defekten Kabel liegt, ist das Problem schnell und günstig behoben, indem Ihr einfach ein neues Kabel besorgt.

Achtet darauf, dass Ihr nur ein Ladekabel kauft, das für die Ladegeschwindigkeit Eures Handys geeignet ist (achtet auf die Wattzahl). Noch wichtiger ist, dass Ihr nur qualitativ hochwertige Kabel nehmt, denn billigere können Euer Handy sogar beschädigen, was Euch in der Folge teurer zu stehen kommt.

Die Nennleistung des Ladegeräts ist nicht richtig

Wenn Euer Handy langsam geladen wird, solltet Ihr auch Euer Netzteil überprüfen. Normalerweise wird empfohlen, lediglich ein solches Ladegerät zu verwenden, das die Ladeanforderungen Eures Handys wie Wattleistung, Spannung und Stromstärke erfüllt.

Auch zum Thema: Lernt die verschiedenen Schnellladestandards von HyperCharge bis UltraDart kennen

Außerdem solltet Ihr bedenken, dass proprietäre Ladegeräte ihre eigenen Ladeprotokolle haben. Ein Xiaomi-Gerät kann zum Beispiel nur mit einem Xiaomi-Adapter mit der gleichen Leistung mit maximaler Geschwindigkeit aufgeladen werden; dasselbe gilt für ein OnePlus-Handy mit einem SuperVOOC-Ladegerät.

Verwendet Ihr Ladegeräte mit universellen Protokollen wie USB PD (Power Delivery) und Quick Charge, wie z. B. bei Samsung-Smartphones und iPhones, solltet Ihr überprüfen, ob die Spezifikationen Eures Handys und USB-Kabels diesen Ladestandards entsprechen.

Das OnePlus 12R wird mit seinem eigenen 100-Watt-SuperVOOC-Ladegerät geliefert. / © nextpit

Falls Ihr aber feststellt, dass ein abgenutztes Ladegerät der Grund für das langsame Laden ist, ist die naheliegendste Lösung, es zu ersetzen. Natürlich solltet Ihr immer darauf achten, dass Ihr Originalersatzteile kauft und Euch nicht mit Alternativen zufrieden gebt, die Ihr für zu billig haltet.

Probleme mit dem Anschluss

Ein weiteres Problem, das zu einem langsamen Ladevorgang führen kann, könnte der Ladeanschluss Eures Handys sein. Aufgrund der Bauweise der heutigen Geräte können Schmutz und Ablagerungen in den Anschluss eindringen und die Anschlüsse im Inneren blockieren oder beschädigen, wodurch sich die Ladezeit verlangsamen kann.

Die naheliegendste Lösung ist, den Anschluss Eures Handys visuell auf Verschmutzungen zu überprüfen. Und wenn Ihr feststellt, dass die Anschlüsse beschädigt sind, könnt Ihr sie austauschen oder reparieren lassen.

Schwache Stromquelle

Die nächste offensichtliche Frage ist: Woher bekommt Ihr den Strom? Wenn Ihr ein USB-Kabel an Euren Laptop angeschlossen habt, kann es sein, dass Euer Handy nicht die empfohlene Ladeleistung erhält.

Das hängt auch mit der Wattzahl Eures Ladegeräts zusammen. Überprüft immer, ob Ihr einen Adapter verwendet, der genug Strom liefert, um Euer Gerät vollständig aufzuladen.

Ebenfalls kann es zu Komplikationen kommen, wenn Ihr Euren Adapter an eine Steckdose in einem Haus anschließt, das Probleme mit schwankenden Spannungen und Stromstärken hat. In diesem Fall solltet Ihr Eure Steckdosen von einem Elektriker überprüfen lassen.

Euer Handy ist alt und hat einen veralteten Akku

Die Akkus in jedem Handy lassen mit der Zeit nach und verlieren ihre ursprüngliche Kapazität. Bei einem alten Akku kann es sein, dass Euer Handy nicht mehr mit voller Kapazität aufgeladen werden kann oder dass es länger dauert, ihn wieder auf 100 Prozent aufzuladen. Es kann aber auch sein, dass der Akku Eures Handys kalibriert werden muss.

Je nachdem, wie es um den Akku Eures Handys bestellt ist, solltet Ihr ihn austauschen lassen, wenn Ihr glaubt, dass er Euch Probleme bereitet. Das kann Euch und Euer Gerät auch schützen, da alte Akkus auch in Brand geraten oder sogar explodieren können.

Das Samsung Galaxy S23 Plus und das Ultra verfügen über Akku-Zugriffslaschen. / © iFixit

Handynutzung während des Ladens

Die Benutzung Eures Handys während des Ladens ist ein wichtiger Faktor, der zu einem langsamen Ladevorgang führen kann. Glotzt Ihr während des Ladens Videos auf dem Handy oder zockt, verbraucht das Akku, indem es Ressourcen wie den Prozessor und die Konnektivität beansprucht. Logisch, dass sich die Ladezeit dadurch verlängert.

Aber im Vergleich zu anderen möglichen Ursachen ist es ganz einfach, diese zu beheben: Einfach Finger weg! Zudem könnte es helfen, in den Flugmodus zu wechseln.

Hintergrund-Apps verbrauchen Akku

Ein weiterer Grund, der die Ladegeschwindigkeit und natürlich auch die Akkulaufzeit Eures Handys beeinträchtigen kann, ist die Tatsache, dass Apps und Dienste im Hintergrund des Systems laufen. Diese Apps können Eurem Gerät während des Ladens den Saft entziehen.

Das Problem tritt häufig bei Handys oder Tablets auf, die mit älteren Versionen des Betriebssystems laufen. Neuere Versionen des Android-Betriebssystems verfügen zum Beispiel über Software-Optimierungen, die dazu beitragen, die Akkulaufzeit und die Ladezeiten dieser Geräte zu verlängern, sodass Ihr diese Apps nicht mehr schließen müsst.

Ihr könnt aber bei hartnäckigen Problemen auch selbst eingreifen. Ihr müsst nur die Apps im Hintergrund schließen und die Wi-Fi- oder Mobilfunk-Datenverbindung deaktivieren, bevor Ihr Euer Handy anschließt. Außerdem könnt Ihr die Berechtigungen für jede App überprüfen, denn manche Apps können auf die Ressourcen Eures Geräts zugreifen, auch wenn Ihr sie geschlossen habt.

Wie lange braucht Euer Handy zum Aufladen? Und hattet Ihr schon einmal ernsthafte Ladeprobleme? Dann verratet uns, wie Ihr sie in den Griff bekommen habt.