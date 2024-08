WhatsApp: Selbstlöschende und Einmal-Nachrichten verschicken – So geht's

WhatsApp bietet die Möglichkeit, selbstlöschende oder Einmal-Nachrichten zu nutzen. So können verschickte Fotos, Bilder und Texte nur ein einziges Mal angesehen oder nach einer bestimmten Zeit automatische gelöscht werden. Wie Ihr beide Funktionen im beliebten Messenger nutzt und selbstlöschende Nachrichten deaktiviert, verrät Euch nextpit in dieser Anleitung.

Verschickt Ihr über WhatsApp sensible Daten, solltet Ihr unbedingt von den selbstlöschenden Nachrichten nutzen. Denn auch wenn der Messenger alle Nachrichten über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung absichert, bleiben die sensiblen Nachrichten andernfalls auf dem Smartphone Eurer Gegenseite.

Medien als Einmal-Nachricht verschicken

Seit Juli 2021 gibt es das Feature bei Whatsapp, bei dem das einmalige Anschauen von Inhalten möglich ist. Diese Funktion nennt sich "Einmal-Nachrichten" und bezieht sich auf Fotos und Videos. Und so nutzt Ihr die "Einmal-Nachrichten"-Funktion:

Öffnet einen Einzel- oder Gruppenchat. Tippt auf das Kamera-Icon. Alternativ könnt Ihr auch Anhänge auswählen. Tippt jetzt auf das Icon mit der "1", das unten über dem grünen "Versenden-Pfeil" ist. Tippt auf "Senden".

Verschickt kinderleicht Einmal-Nachrichten in WhatsApp. / © nextpit

Nachdem Eure Gegenseite das Foto oder das Video angeschaut hat, wird der Inhalt automatisch aus dem Chatverlauf und vom Handyspeicher gelöscht. Allerdings zeigt WhatsApp auch einen Hinweis an, dass die entsprechende Nachricht nur einmal einsehbar ist.

Selbstlöschende Nachrichten aktivieren oder deaktivieren

Wenn Euch die Einmal-Nachrichten nicht weit genug gehen, könnt Ihr alternativ selbstlöschende Nachrichten für ganze Chats nutzen. Dabei aktiviert Ihr das Feature immer für einen Kontakt oder eine Gruppe. Nach der Aktivierung werden alle neuen Nachrichten nach sieben Tagen weggewischt.

Öffnet den WhatsApp-Chat. Tippt auf den Namen des Kontakts bzw. der Gruppe. Tippt auf "Selbstlöschende Nachrichten". Wählt zwischen "24 Stunden", "7 Tagen" oder "90 Tagen" zum Aktivieren, oder "Aus" zum Deaktivieren.

Bei WhatsApp legt Ihr genau fest, nach welcher Zeit die Nachrichten gelöscht werden sollen. / © nextpit

Behaltet im Hinterkopf, dass alle Teilnehmer aus dem Gruppenchat selbstlöschende Nachrichten ein- oder ausschalten können. Ein Admin kann die Einstellungen so ändern, dass dies nur Admins möglich ist.

Was haltet Ihr von den Funktionen in Whatsapp? Nutzt Ihr sie? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.