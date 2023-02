Houston: Wir haben einen Launch-Termin für das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro

Das Xiaomi 13 und das Xiaomi 13 Pro sind in China bereits seit dem 11. Dezember 2022 offiziell vorgestellt . Hierzulande mussten wir uns in demütige Geduld fassen. Das hat mit dem heutigen Tage ein Ende, da wir nun über den globalen Launch-Termin informiert sind.

Das Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro erscheinen am 26. Februar global

Wir hatten es schon fast vermutet, als der NextPit-Redaktion die Einladung zum Mobile World Congress (MWC)nach Barcelona auf den Tisch flatterte. Diese findet dieses Jahr vom 27. Februar bis zum 02. März statt. Natürlich wird auch eine gesonderte NextPit-Delegation vor Ort sein, um zeitnah an Euch über die Geschehnisse zu berichten.

Nun hat Xiaomi Indien ganz offiziell zum 26. Februar zum Launch des Xiaomi 13 Pro geladen. Das Vanilla-Modell bleibt Indien wohl vorenthalten. Für ein Entwicklungsland ungewöhnlich, dass man im teureren Flaggschiff sein Potential sieht. Mit dieser Öffentlichkeitsarbeit fühlen wir uns diesbezüglich auch nicht weiter zur Verschwiegenheit verpflichtet. Zumindest was den Termin angeht. Zumal dieser nun auch durch die Kollegen von "Android Headline" kolportiert wurde.

Das Xiaomi 13 und 13 Pro erscheinen global am 26. Februar auf dem MWC in Barcelona. / © NextPit

Denn es ist allgemein bekannt, das einen Tag vor der Eröffnung des MWC alle Hersteller ihre Produkt-Präsentationen vor der anwesenden Presse vollziehen. Ich erinnere mich noch an LG, die haben sogar schon zwei Tage vorher in Barcelona gelauncht. Somit ist es also nun ganz offiziell Sonntag der 26. Februar um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Wo Ihr ebenfalls dabei sein könnt, werden wir noch rechtzeitig berichten. Wen wir jetzt schon ein wenig heiß gemacht haben, beide Smartphones wurden von der NextPit-Redaktion bereits in einem ersten Test in die Mangel genommen.

Beide Xiaomi 13 wurden von NextPit schon getestet

Wie es der Zufall will, war mir die Ehre des Xiaomi 13 zu Teil geworden, das meiner Meinung nach das beste Xiaomi Flaggschiff seit Langem ist. Viele Fehler ausgemerzt, flaches Display und auch sonst nicht von schlechten Eltern.

Aber lest lieber selber: Xiaomi 13 im Hands-on

Mit dem Xiaomi 13 Pro wurde der Kollege Antoine beauftragt. Dessen erstes Urteil ist eher gegenteilig. Aber er war ja schon immer ein Freund der offenen Worte! Warum?

Lest hier die detaillierten Eindrücke: Xiaomi 13 Pro im Hands-on

Habt Ihr nach unseren ersten Eindrücken auch schon eine Meinung zu den beiden Xiaomi-Flaggschiffen 2023? Da kommt ja noch global ein Ultra-Burner mit dem Namen Xiaomi 13 Ultra, doch der wird vermutlich nicht jedem Geldbeutel zuträglich sein. Eure Kommentare bitte!