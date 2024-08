Offene Kopfhörer mit ANC?! OpenWear Stereo von Xiaomi im Test

Immer wieder versuchen Elektronikhersteller, offene Kopfhörer an den Mann zu bringen – Xiaomi nennt sie jetzt "OpenWear Stereo", verlangt etwa 120 Euro für sie und ... stattet sie mit ANC aus?! Dabei halten sie sich oben an Euren Ohren fest und sitzen dann einige Millimeter vor Eurem Gehörkanal. Überzeugen sie klanglich und funktioniert das ANC tatsächlich? nextpit hat die Xiaomi Openwear Stereo im Test!

Klare Musikwiedergabe in ruhigen Umgebungen

Was mir persönlich weniger gut gefällt, ist die Steuerung über Touch-Gesten. Denn diese sind mal wieder anfällig für Fehleingaben und können bei Kontakt mit Wasser falsch auslösen. Welche Bedienform man bei Kopfhörern präferiert, ist aber natürlich subjektiv. Insgesamt gibt's am Design also nicht soo viel zu meckern.

Trotz dieses ungewöhnlichen Designs halten die Openwear Stereo sehr gut auf den Ohren. Beim Kopfschütteln oder sogar beim Joggen bleiben die Earbuds an Ort und Stelle. Nach einiger Eingewöhnung habe ich sie dann sogar beim Spülen getragen, ohne Angst, dass die Earbuds ins Spülwasser fallen. Falls sie das einmal tun, wäre das aber auch kein Problem. Xiaomi schreibt einen Staub- und Wasserschutz nach IP54 aus.

Die beiden Earbuds halten sich ausschließlich über den Ohren fest und verfügen nicht über Silikonspitzen oder Finnen, die man sich ins Ohr steckt. Stattdessen soll das Design der Kopfhörer die beiden Lautsprechermembranen ungefähr vor den Gehörgang platzieren, wodurch sich abgespielte Audioinhalte wahrnehmen lassen. Wie Ihr auf dem Foto meines linken Öhrchens sehen könnt, funktioniert das überraschend gut, da die chromfarbenen Lautsprecherelemente nach dem Aufsetzen an die Rückseite des Ohres stoßen. Ich schätze, die meisten Ohren sind dadurch mit den Kopfhörern kompatibel – oder eben anders herum!

Die Kamera-Fernbedienung ist aber leider nicht nur Android-exklusiv, sondern wirklich nur im eigenen Ökosystem verfügbar. Da es beim Design und beim Klang recht viel zu schreiben gibt, halte ich mich an dieser Stelle mal kurz – Fragen gerne in die Kommentare!

Anstelle eines Equalizers erlaubt Xiaomi es Euch zumindest, neben dem normalen Modus auch auf eine Höhenbetonung oder eine Sprachbetonung in der Abmischung der Kopfhörer umschalten. Zugegeben gefällt mir die Höhenbetonung am besten – dazu aber mehr im nächsten Kapitel.

Hier kann ich mich kurz halten: Es gibt eine Companion-App namens "Xiaomi Earbuds", in der sich etwa die Steuerung der Earbuds oder der Klang anpassen lässt. Einen ausgewachsenen Equalizer sucht man aber vergebens. Praktisch sind hingegen die Dual-Pairing-Funktion und eine Suchfunktion für die Kopfhörer.

Klang und ANC

Als offene Kopfhörer bieten die Xiaomi Openwear Stereo ein ungewöhnliches Klangerlebnis. Denn Umgebungsgeräusche lassen die Kopfhörer dabei ganz ohne Transparenzmodus ans Ohr – gleichzeitig handelt es sich bei den Openwear Stereo nicht um Knochenschallkopfhörer. Wie beim Design bereits erwähnt halten die Kopfhörer zwei 10mm große Treiber mit einem Frequenzgang von 20 Hz - 20 kHz vor Euer Ohr. Und ... bieten ANC?!

Gefällt:

Podcasts und Anrufe wirklich gut verständlich

Gute Lautstärke trotz Abstand zum Ohr

Überraschend geringes Sound-Bleeding nach außen

Gefällt nicht:

Lautstärke wirkt zusammen mit Außengeräuschen schnell belastend

Bässe fehlen der Musik fast vollständig

ANC kaum spürbar und als Beta-Features noch fehleranfällig

In den letzten Jahren konnte ich mehrere offene Kopfhörersysteme ausprobieren – seien es Knochenschallkopfhörer wie die Haylou PurFree BC01 (zum Test) oder "Kopfhörer-Sonnenbrillen-Hybriden" wie die Fauna Audio Glasses (zum Test). Die Openwear Stereo sind jetzt in gewisser Weise eine Mischung aus beiden Systemen. Sie tragen sich ähnlich wie die Haylou-Kopfhörer, geben Audiosignale aber über herkömmliche Treiber aus wie die Fauna Audio Glasses.

Das Hörerlebnis fühlt sich dadurch ein wenig so an, als würde man herkömmliche Over-Ear-Kopfhörer einige Zentimeter vom Ohr wegnehmen, um etwa kurz mit einem Freund zu reden. Die Musik klingt ein wenig weiter weg, bleibt aber zum größten Teil noch verständlich. Umgebungsgeräusche werden aber entsprechend klar durchgelassen – und dabei ergibt sich ein Vorteil gegenüber In-Ear-Kopfhörern mit Transparenz-Funktion.

Keine Käsereibe und auch kein Duschkopf – die Treiber der Openwear Stereo. / © nextpit

Über Stör- oder Windgeräusche muss man sich bei den Openwear Stereo nicht ärgern. Das ist gerade im Straßenverkehr, etwa auf dem Fahrrad oder auf dem E-Scooter (zum Vergleich) ein durchaus positiver Effekt. Während man bei In-Ear-Kopfhörern die Umgebungsgeräusche unterdrücken kann, entfällt diese Funktion bei den neuen Xiaomi-Kopfhörern größtenteils komplett. Zwar bietet Xiaomi hier durchaus eine ANC-Funktion an – eine aktive Geräuschunterdrückung funktioniert ja über Antischall und dementsprechend benötigt man dafür keine abgeschlossenen Kopfhörer – wirklich effektiv ist die Funktion aber nicht.

Achtet man bei der Aktivierung des ANC etwa auf das Geräusch eines Ventilators, wird dieses etwa um 10 Prozent vermindert. Das ist nicht nichts, mit herkömmlichem ANC kann das aber lange nicht mithalten. Da sich die Funktion zudem noch in einer Beta-Phase befindet, kommt es zudem immer wieder zu Störgeräuschen, die durchaus irritierend sein können.

Also zurück zur Musik. Wie bei anderen offenen Kopfhörer-Versuchen bleiben vor allem tiefe Töne bei den Openwear Stereo auf der Strecke. Dass der Frequenzgang erst bei 20 Hz startet, ist dabei eher nicht das Problem. Eher übertragen sich Bässe einfach nicht so gut über den Luftweg. Durchaus praktisch sind die Kopfhörer, wenn man bei Musik gerne auf Texte achtet oder die Kopfhörer primär für Podcasts nutzen will. Denn Stimmen transportieren die Xiaomi Openwear Stereo überraschend gut.

Über Mikrofone am Gehäuse möchte Xiaomi ein ANC realisieren – klappt eher so "meh". / © nextpit

Dass Xiaomi die Kopfhörer über den LHDC-Codec für HiRes-Audio zertifiziert, ist aus Marketing-Sicht sicherlich interessant. Da die Kopfhörer sich aber nur bedingt für aktiven Musikgenuss eignen, finde ich diese Eigenschaft durchaus zu vernachlässigen. Mit einem kompatiblen Gerät habe ich den hochqualitativen Codec ausprobiert, aber keinen wirklichen Unterschied hören können.

Eher überraschend: Sogenanntes "Sound-Bleeding", also ein nach außen Dringen der Musik, kommt bei mittlerer bis erhöhter Lautstärke sehr wenig vor. Erst bei Maximallautstärke kann ich mir vorstellen, dass etwa der Sitznachbar im Zug von den Geräuschen genervt ist.

Was mir zu guter Letzt noch aufgefallen ist: Da die Kopfhörer keine Umgebungsgeräusche filtern, neigt man dazu, Musik in lauten Umgebungen auch sehr laut zu schalten. In der geräuschvollen Großstadt hatte ich irgendwann ein wenig Ohrenschmerzen, da ich die Kopfhörer zu lange zu laut genutzt habe. Darauf sollte man achten!