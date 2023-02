Xiaomi Watch S1 Pro im ersten Test: vor allem der Preis ist Pro

Mit der Xiaomi Watch S1 Pro wagt sich der chinesische Hersteller ins Terrain hochwertiger Android-Smartwatches – und tritt in Huaweis Fußstapfen. Was die Watch S1 Pro abseits hochwertiger Materialien wie Saphirglas und Leder zu bieten hat, hat sich NextPit in einem ersten Test für Euch angesehen.