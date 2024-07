Seit uns neue Welle von Galaxy-Smartwatches in der letzten Woche erreichte, gab es auf Reddit, X und in den Community-Foren von Samsung zahlreiche Beschwerden über die ungewöhnlich gesunkene Akkulaufzeit, insbesondere bei der Galaxy Watch 7.

Es gab Fälle, in denen die Akkulaufzeit der Galaxy Watch 7 von einer vollen Ladung am Morgen auf einen einstelligen Prozentwert am Abend sank. Einige Nutzer:innen beschwerten sich auch darüber, dass sie den Akku ihrer Smartwatch vor dem Schlafengehen zu 100 Prozent aufgeladen hatten, um dann beim Aufwachen festzustellen, dass der Akku fast leer war.

Samsungs Galaxy Watch 7 hat die gleiche Akkukapazität wie die Watch 6, läuft aber mit einem effizienteren Exynos W1000. / © nextpit

Wie ein Samsung-Vertreter im südkoreanischen Community-Forum (via Android Police) bestätigte, wurde ein Softwarefehler identifiziert, der die übermäßige Batterieentladung der Galaxy Watch 7 verursacht. Außerdem verspricht Samsung, ein Software-Update für die Galaxy Watch zu veröffentlichen, um den Fehler zu beheben.

Was ist die vorläufige Lösung für die Akkuprobleme der Galaxy Watch 7?

Ein genaues Datum, wann das Update veröffentlicht wird, gibt es noch nicht. Es gibt jedoch einige betroffene Nutzer:innen, die Maßnahmen zur vorübergehenden Lösung des Problems ergriffen haben. So hat bei einigen ein kompletter Reset der Galaxy Watch 7 funktioniert, während andere vorgeschlagen haben, den Google-Assistenten und den Always-on-Display-Modus zu deaktivieren.

Einige empfahlen jedoch, die betroffene Galaxy Watch 7 in den Samsung Stores oder bei den Händlern, bei denen sie das Gerät gekauft haben, austauschen zu lassen.

Das Problem scheint aber eh nur bei einigen Nutzer:innen aufzutreten und nicht weit verbreitet zu sein. Das Problem gibt es zudem nur bei der Galaxy Watch 7 und nicht bei der Galaxy Ultra (Test). Wie bei unserem Testgerät der Galaxy Watch 7 haben wir keine ungewöhnliche Verringerung der Akkuleistung festgestellt, aber wir werden auf jeden Fall nach Hinweisen Ausschau halten, während wir unseren vollständigen Testbericht vorbereiten.

Habt Ihr eine Samsung Galaxy Watch 7? Wie ist die Akkulaufzeit bisher? Lasst uns Eure Erfahrungen in den Kommentaren wissen.