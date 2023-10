Amazon Echo Buds 2. Gen bei den Prime Deals um fast 60 % reduziert

Ist jemand unter Euch der mit seinen aktuellen In-Ear-Kopfhörern unzufrieden ist? Oder schlimmer: Sind Euch Eure Over-Ears unterwegs zu klobig? Dann habe ich für Euch ein ganz besonderen Prime Deal der einen satten Rabatt von fast 60 Prozent (59 %) gewährt. Das kann natürlich nur ein Amazon eigenes Produkt sein – in unserem Fall die Amazon Echo Buds der 2. Generation, welche Ihr aktuell für48,99 Euro, anstelle der 119,99 Euro abstauben könnt.

IPX4-zertifizierte Amazon Echo Buds der 2. Gen stark reduziert

Der fleißige nextpit-Leser hat es bereits mitbekommen: Amazon reibt Euch heut und morgen seine stark reduzierten Prime Deals unter die Nase und Ihr müsst nur zuschnappen. Bei den hauseigenen In-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung handelt es sich diesmal um einen besonders krassen Deal: Ihr bezahlt für die Echo Buds der zweiten Generation in den Farben Schwarz oder Weiß anstelle der üblichen 119,99 Euro nur 48,99 Euro. Ihr könnt Euch praktisch beide Farben gönnen und habt immer noch genügend Kohle übrig, um Euch einen Döner an der Ecke zu gönnen.

Affiliate Angebot Amazon Echo Buds 2. Gen. In Schwarz und Weiß!

Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer sind nach IPX4 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Das eigentliche Highlight ist aber die ANC (Active Noise Cancellation). Insgesamt drei verbaute Mikrofone pro Ohrhörer (2x außen und 1x innen) in Kombination mit einem Realtek-RTL8763C-Prozessor sorgen für eine genaue Analyse der Umgebungsgeräusche und optimierten Sprachbefehlen.

Richtig gelesen: Ihr bekommt auch noch gleich eine Alexa-Sprachsteuerung mit den Echo Buds (2. Gen.). Mit nur einer Akkuladung bekommt Ihr bis zu 5 Stunden kontinuierlich Musik auf, bzw. in die Ohren – ohne ANC sind es sogar 6,5 Stunden. Mithilfe des mitgelieferten Ladeetuis kommen Nutzer:innen unterwegs bis zu 19,5 Stunden Stereo-Sound auf Ihre maximalen Kosten, ohne jemals in Kontakt mit einer Steckdose getreten zu sein. Unterstützt werden die Audio-Profile (HFP) für Anrufe, A2DP für Audiostreaming und AVRCP für die Sprachsteuerung. Unterschiedliche Ohrpolster sorgen für einen passgenauen Sitz und verhindern durch eine Belüftungsöffnung der Ohrhörer einen unangenehmen Druck im Ohr.

Amazon Echo Buds der 2. Generation beherrschen auch die Alexa-Sprachsteuerung. / © Amazon

Lohnt der Prime Deal überhaupt?

So genug Lobhudelei – Ihr wollt natürlich noch wissen, ob sich der Amazon-Prime-Deal überhaupt lohnt? Und auch wenn sich die Frage im Grunde bei einem Rabatt von knapp 60 Prozent nahezu selbst beantwortet, möchte ich dennoch kurz darauf eingehen, da das genau mein Job ist! Ein Blick auf das Vergleichsportal Idealo gibt uns doch tatsächlich ein günstigeres Angebot. Doch dabei handelt es sich lediglich um den Ebay-Marktplatz. Das hätte mich jetzt auch bei einem Amazon eigenem Produkt stark gewundert, wenn das jemand anders unterbietet.

Zuletzt kosteten die Amazon Echo Buds 66 Euro, davor knapp drei Monate 57 Euro. Mit knapp 50 Euro macht Ihr also jetzt nicht das Super-Schnäppchen, was man bei 60 Prozent Reduzierung erhoffen mag – es ist jedoch dennoch das günstigste Amazon-Angebot ever.

Also wenn Ihr ohnehin schon in Eurem Zuhause auf Amazon Alexa eingestellt seid, dann würden die kleinen Ohr-Früchtchen noch wunderbar ins Portfolio passen, oder?

Affiliate Angebot Amazon Echo Buds 2. Gen. In Schwarz und Weiß!

Schreibt uns gern unten in die Kommentare, wenn Ihr anderer Meinung seid.