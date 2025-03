One UI 7 startete zunächst in der Beta-Phase und auf der Galaxy-S24-Serie. Die fünfte Beta im März war voraussichtlich die letzte Testversion vor dem endgültigen Rollout. In der Zwischenzeit werden bereits die Galaxy-S25-Serie und die neue Mittelklasse aus der Galaxy-A-Reihe mit One UI 7 ausgeliefert.

Das Beta-Programm wurde dann auch auf weitere Galaxy-Geräte ausgeweitet, darunter auf das Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6, die spezielle Foldable-Funktionen erhalten haben. Außerdem mit dabei: Galaxy S23, Galaxy A55 und Galaxy Tab S10 Ultra.

Nach monatelangen Spekulationen und Leaks hat Samsung in einer Pressemitteilung jetzt offiziell bekannt gegeben, dass der Rollout von der finalen Version von One UI 7 im April beginnen wird. In einer weiteren Ankündigung hat das Unternehmen das Veröffentlichungsdatum auf den 7. April 2025 festgelegt, wobei das Galaxy S24, das Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Flip 6 das Update zuerst erhalten werden.

Samsung hat jedoch bestätigt, dass auch das Galaxy S24 FE, das Galaxy S23 FE, das Galaxy Z Fold 5, das Galaxy Z Flip 5 und die Galaxy-Tab-S9-Serie direkt auf One UI 7 aktualisiert werden, wenngleich das Update hier möglicherweise erst später kommt. Die Verfügbarkeit hängt auch von der Gerätevariante und den Einschränkungen des Netzbetreibers ab – das gilt insbesondere für Geräte, die an Mobilfunktarife gebunden sind.

Bekommt Euer Galaxy Android 15?

Die Liste der Samsung-Geräte, die das Android-15-Update kommen, ist noch nicht final. Aber wir können anhand der Software-Update-Politik des Unternehmens bereits jetzt eine Vermutung anstellen, welche Devices hier langfristig noch das Update bekommen. Denn theoretisch sollte One UI 7 für alle Galaxy-Smartphones und -Tablets verfügbar sein, die sich noch im offiziellen Software-Supportfenster befinden.

Anhand von Samsungs jüngster Bestätigung und den Update-Versprechen aus der Vergangenheit haben wir nun eine Liste aller Galaxy-Geräte zusammengestellt, die voraussichtlich das Update erhalten werden. Wir konzentrieren uns hierbei auf jene Geräte, deren Software-Support bis 2025 und darüber hinaus reicht. Beachtet, dass abseits der oben explizit erwähnten Geräte nicht alle Devices in dieser Liste final von Samsung für das Update bestätigt sind.

Android-15-Update für die Galaxy-A-Serie

Android-15-Update für Galaxy-S-Serie

Android-15-Update für Galaxy-Z-Serie

Android-15-Update für die Galaxy-M-Serie

Modell Galaxy M14 / F14 Galaxy M15 / F15 Galaxy M34 5G Galaxy M35 Galaxy M54 / F54 Galaxy M55 / F55 / C55

Android-15-Update für die Galaxy-XCover-Serie

Modell Galaxy XCover 6 Pro Galaxy XCover 7

Android-15-Updates für die Galaxy-Tab-Reihe

Der Artikel wurde am 18. März 2025 mit offiziellen Informationen von Samsung bezüglich des Updates auf One UI 7 aktualisiert.