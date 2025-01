Das Update auf Android 15 wird für die ersten Smartphones ausgerollt. Die ersten Handys sind Googles Pixel-Serie sowie Smartphones und Tablets von Motorola. Aber wann ist Euer Smartphone mit Android 15 an der Reihe? Wir zeigen Euch für Euren Smartphone-Hersteller und Euer Handy, wann Ihr mit dem Update rechnen dürft. Dabei richten wir uns nach konkreten Ankündigungen und den offiziellen Update-Richtlinien der großen Marken, darunter Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Nothing und viele mehr.

Für die meisten Hersteller lief der Rollout der Updates auf Android 15 in diesem Jahr anders ab als sonst: Die neuen Google-Pixel-Flaggschiffe erhielten die Software nicht zum Start, und die Einführung von Samsungs One UI 7 verzögerte sich. Nichtsdestotrotz ist das finale Android 15 bei etlichen Geräten von Nothing, OnePlus, Motorola und Vivo bereits vor Jahresende angekommen.

Wenn Ihr wissen wollt, ob das Android-15-Update für Euer Gerät bereit ist, schaut Euch die folgenden Listen an.

Google

Als Flaggschiff des Android-Betriebssystems sind die Pixel-Handys die ersten, die das Update erhalten. Und da die Pixel-9-Handys vor der Veröffentlichung von Android 15 im Jahr 2024 auf den Markt kamen, ist die Liste der Google-Smartphones, die für die nächste Android-Version in Frage kommen, dieses Mal größer.

Die Pixel-8-Smartphones sind unter den Ersten in der Reihe fürs Android-15-Update. / © nextpit

Affiliate Angebot Google Pixel 8

Samsung

Samsung hat sein Versprechen, seine Smartphones besser zu unterstützen, nach vielen (wirklich vielen) Jahren glanzloser Updates eingelöst. Das südkoreanische Unternehmen bietet derzeit eine klare Software-Politik für seine Telefone an, damit seine Kunden wissen, wie lange ihre Handys gegen Sicherheitsbedrohungen auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Auf der SDC 2024 kündigte Samsung jedoch an, dass One UI 7 auf Basis von Android 15, erst Anfang 2025 auf den Markt kommen wird – womöglich zusammen mit der neuen Galaxy-S25-Serie. Für Entwickler:innen steht seit Anfang Dezember eine Beta-Version von One UI 7 zum Testen zur Verfügung.

Galaxy-Handys, die Android 15 erhalten sollen:

Auch das Einsteigermodell Galaxy A14 bekommt das Android 15-Update. / © nextpit

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A55

Xiaomi

Xiaomi hat HyperOS 2.0, das auf Android 15 basiert, zusammen mit dem Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro am 28. Oktober vorgestellt. Nach den chinesischen Modellen hat das Unternehmen nun auch den Veröffentlichungszeitplan für die globalen Xiaomi-, Redmi- und Poco-Modelle bestätigt. Zudem ist eine Liste der in Frage kommenden globalen Xiaomi-Geräte und ihrer voraussichtlichen Veröffentlichungstermine online aufgetaucht, und wir haben unsere Liste dementsprechend aktualisiert.

Xiaomi-, Redmi- und Poco-Geräte, die Android 15 erhalten:

Es wird davon ausgegangen, dass HyperOS 2.0 für diese Xiaomi-, Redmi- und Poco-Geräte im ersten Quartal 2025 veröffentlicht wird. Einen Hinweis darauf, welche Xiaomi-Modelle in die HyperOS 2.0-Pipeline aufgenommen werden könnten, gibt uns die offizielle Liste der Sicherheitsupdates, die vom "Android Enterprise Recommend"-Programm (AER) abgedeckt werden.

Dem Flaggschiff Xiaomi 13 Ultra wird das Android 15 Update versprochen. / © nextpit

Affiliate Angebot Xiaomi 14T Pro

OnePlus

OnePlus hat es geschafft, mit Samsungs Software-Update-Politik bei den Flaggschiffen gleichzuziehen und seine Kritiker zum Schweigen zu bringen, indem der Hersteller 2023 wirklich interessante Geräte wie das OnePlus Open (Test) auf den Markt gebracht hat.

Was die Veröffentlichung von Android 15 angeht, hat OnePlus es dann auch in der Praxis geschafft, Samsung zu schlagen. Im November veröffentlichte OnePlus die endgültige OxygenOS-15-Firmware auf Basis von Android 15 für das OnePlus 12 und 12R. Das OnePlus Pad ist auch eines der Tablets, die bereits auf Android 15 aktualisiert werden.

Keine Lust zu warten? So installiert Ihr die Android 15 Beta auf OnePlus-Handys

OnePlus-Geräte, die Android 15 bekommen

OnePlus-Handys, die voraussichtlich Android 15 erhalten werden:

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 10R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10T

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite / Nord N30

OnePlus Nord CE4

Das OnePlus Open kam mit Android 13 auf den Markt, bekommt aber nach Android 14 auch noch Android 15 – und weitere Updates. / © nextpit

Affiliate Angebot OnePlus Open

Oppo

Oppo, das Schwesterunternehmen von OnePlus, gehört zu den letzten, die die Android-15-Roadmap für ihre weltweiten Geräte bekannt geben. Der üblichen Namenskonvention folgend wird das Update ColorOS 15 heißen und einige Kerne mit dem OxygenOS 15 von OnePlus teilen.

ColorOS 15 ist mit einer breiten Palette von Oppo-Smartphones und -Tablets kompatibel. Zu den ersten Geräten gehören jedoch nur das Find N3, das Find N3 Flip und das Oppo Reno 11 Pro 5G, die alle im November 2024 mit der Software ausgestattet werden sollen. Weitere Geräte, darunter das Reno 12 und die Reno-11-Serie, folgen im Dezember, während eine längere Liste für 2025 vorgesehen ist.

Oppo- und Reno-Geräte, die Android 15 erhalten werden:

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 pro

Oppo F27 5G

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 11 Pro 5G

Oppo Reno 12 F 5G

Oppo Reno 12 Pro 5G

Oppo F25 Pro 5G

Oppo F23 5G

Oppo F27 Pro+ 5G

Oppo K12x 5G

Oppo Pad 2

Oppo Pad 3 Pro

Oppo Reno 10 5G

Oppo Reno 10 Pro+ 5G

Oppo Reno 11 5G

Oppo Reno 11 F 5G

Oppo Reno 11 FS

Oppo Reno 11A

Oppo Reno 12 5G

Oppo Reno 12 F

Oppo Reno 12 F5 5G

Oppo Reno 12 FS

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Sony

Mit seiner kleinen Produktpalette ist Sony ziemlich konsequent, wenn es um Android-Updates geht, auch wenn sich das japanische Unternehmen nicht wirklich auf eine offizielle Update-Politik festgelegt hat. Dies sind die Xperia-Handys, die voraussichtlich das Android-15-Update erhalten werden:

Xperia-Handys, die voraussichtlich Android 15 erhalten werden:

Das kamerafokussierte Xperia 5 V dürfte Android 15 erhalten, wenn Sony seine Update-Strategie nicht ändert. / © nextpit

Affiliate Angebot Sony Xperia 5 V

Asus

Das Android-Engagement des taiwanesischen Unternehmens wurde im Jahr 2023 kurz infrage gestellt. Gerüchte über ein mögliches Ende der Zenfone-Serie wurden von Asus schnell dementiert. Das kleine Flaggschiff-Sortiment und die kurze Update-Politik – traditionell gibt es nur zwei Android-Updates – sorgen für eine sehr kurze Liste von Zenfone- und ROG-Phones, die das Android-15-Update erhalten:

Asus ROG Phone 7

Asus ROG Phone 7 Ultimate (zum Test)

Asus ROG Phone 8

Asus ROG Phone 8 Pro

Asus Zenfone 10 (zum Test)

ASUS Zenfone 11 Ultra

Das Asus ROG Phone 7 Ultimate erhält Android 14, sollte aber auch auf die Version 15 aktualisiert werden. / © nextpit

Affiliate Angebot Asus Zenfone 11 Ultra

Motorola

Auch von Motorola haben wir eine Liste der möglichen Kandidaten, die Android 15 erhalten sollen, zusammengestellt. Dazu gehören mehrere Moto-G-Mittelklassemodelle und die neuen faltbaren Smartphones von Motorola.

Motorola-Handys, die bereits Android 15 erhalten:

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola-Geräte, die voraussichtlich das Update bekommen:

Nothing

Die Startup-Marke Nothing hat vor Kurzem ihr Android-15-Beta-Programm gestartet und das Update als Nothing OS 3.0 veröffentlicht. Es wurde bestätigt, dass alle Nothing-Phone-Modelle Android 15 erhalten werden, auch das CMF Phone 1. Außerdem gehört das Unternehmen zu den großen Android-Herstellern, die bereits das Stable-Update veröffentlicht haben.

Nothing Phones, die bereits das stabile Nothing OS 3.0 erhalten:

Nothing Phones, die das Update noch bekommen:

Nothing verpflichtet sich, drei Jahre lang Android-Upgrades anzubieten. / © nextpit

Affiliate Angebot Nothing Phone (2) Tarifvergleich

Andere Marken

Zusätzlich zu den oben genannten Modellen nehmen auch diese Marken am öffentlichen Betatest von Android 15 teil:

Honor

Vivo

Vivo hat es geschafft, nicht nur Samsung, sondern auch Google in seinem eigenen Spiel zu schlagen. Die chinesische Marke hat mit ihrem FuntouchOS 15 das stabile Android-15-Update vor den anderen Herstllern fürs eigene Vivo X Fold 3 Pro Smartphone veröffentlicht. Die nächsten Modelle sollten die sein, die im Beta-Programm waren:

iQOO 12

Vivo X100 (Pro)

Vivo X90, X90s, X90 Pro, X90 Pro+

Vivo-Handys, die voraussichtlich Android 15 erhalten werden:

Vivo X80, X80 Pro

Vivo X Fold2

Vivo X Flip

Vivo V40 SE

Vivo V30, V30e, V30 SE, V30 Pro, V30 Lite 4G

Vivos Anleitung für den öffentlichen Betatest von Funtouch OS/Android 15

Andere Marken und Geräte

Lenovo Tab Extreme(Anleitung)

Realme 12 Pro+ 5G(Anleitung)

Sharp Aquos Sense 8(Anleitung)

Tecno Camon 30 Pro 5G (Anleitung)

Weitere Artikel, die spannend für Euch sein dürften

Diese Liste wird aktualisiert, sobald die Hersteller Ihre Update-Zeitpläne bekannt geben. Haben wir ein bestimmtes Modell vergessen? Teilt es uns gern unten in den Kommentaren mit!

Dieser Artikel wurde zuletzt am 27. Dezember 2024 aktualisiert, mit neuen Ergänzungen von Motorola, Nothing, OnePlus und Oppo.