Weihnachten für Musik-Fans: Riesiger Bluetooth-Lautsprecher krass günstig

Falls Ihr auf der Suche nach einem Geschenk für einen echten Musik-Fan seid, hat Amazon einen spannenden Deal auf Lager. Hier bekommt Ihr den Anker Soundcore Motion Boom Plus gerade für nur 119,99 Euro. Worauf Ihr vor dem Kauf des Bluetooth-Lautsprecher jedoch unbedingt achten solltet und ob sich der Preis auch wirklich lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.

Bluetooth-Lautsprecher gibt es in allen Formen und Farben. Allerdings unterscheidet sich auch die Leistung der einzelnen Geräte sehr stark voneinander, wodurch es nicht immer leicht ist, das passende Modell auszuwählen. Mit dem Soundcore Motion Boom Plus von Anker macht Ihr aber in keinem Fall etwas falsch. Denn der recht große Lautsprecher verfügt über 80-W-Leistung, ist nach IP67 zertifiziert und bietet sogar eine integrierte Powerbank – für gerade einmal 119,99 Euro.

Starke Leistung für Camping und Freizeit

Der Bluetooth-Lautsprecher verfügt über zwei 30-W-Woofer und zwei 10-W-Hochtöner, die für einen entsprechend kraftvollen Sound sorgen. Der Bass wird dabei nicht nur die Subwoofer übertrage, sondern durch die BassUp-Technologie sogar noch einmal intensiviert. Für einen raumfüllenden Klang sorgen Titantreiber.

Für den Camping-Urlaub eignet sich das Gerät ebenfalls. Denn mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden und einer Zertifizierung nach IP67, hält der Soundcore Motion Boom Plus nicht nur lange durch, sondern ist auch gegen Wasser geschützt. Durch den individuellen Equalizer könnt Ihr den Klang zudem ganz nach Eurem Belieben justieren. Allerdings ist der Bluetooth-Lautsprecher recht sperrig, wiegt dafür jedoch nur knapp 3 kg.

Wie gut ist das Angebot zum Anker Soundcore Motion Boom Plus wirklich?

Derzeit zahlt Ihr bei Amazon nur 119,90 Euro für den Lautsprecher. Der nächstbeste Preis liegt mit 179,90 Euro noch einmal deutlich höher, wodurch Ihr hier den derzeitigen Bestpreis erhaltet. Allerdings gab es das Gerät bereits günstiger. Am ersten Prime Day 2023 konntet Ihr Euch den Soundcore Motion Boom Plus nämlich für 109,90 Euro sichern. Dennoch ist der jetzige Preis eher eine Seltenheit und daher ist der Deal nur begrenzt verfügbar.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem Geschenk für einen Musik-Fan, könntet Ihr hier fündig geworden sein. Generell gilt hier, dass es sich um ein wirklich spannendes Angebot handelt und Ihr hier nichts falsch macht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Eure Geschenke beisammen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!