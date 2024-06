Verfügbarkeit von Apple Intelligence

In den von Aaron Perris entdeckten Code-Strings in iOS 18 findet sich ein Text, der den Status von Graymatter, dem internen Namen für Apple Intelligence, beschreibt. Demnach wird die Funktion nur in einer limitierten Vorschau verfügbar sein und erfordert, dass sich Nutzer:innen auf eine Warteliste setzen lassen, bevor sie sie testen können.

Außerdem wurde ein Hinweis gefunden, der besagt, dass Graymatter-Nutzer:innen "möglicherweise ungewöhnlich verzögerte Antworten erhalten, wenn sie sich nicht in einer unterstützten Region befinden."

Es gibt noch keine weiteren Details, warum Apple den Zugang zu Apple Intelligence bei der Markteinführung möglicherweise für ausgewählte Nutzer:innen einschränken könnte. Es gibt jedoch einige logische Gründe für diesen Schritt, wie z. B., dass der iPhone-Hersteller größere Auswirkungen in Bezug auf Probleme, die sich aus der Preview-Phase ergeben, vermeiden möchte.

Ja, die Emoji-Armut wird auf Geräten mit Apple Intelligence bald der Vergangenheit angehören! / © Apple / Screenshot: nextpit

Wir wissen auch, dass zum Start einfach noch nicht alle KI-Funktionen vollständig implementiert sind. Auf diese Weise hat das Unternehmen genügend Spielraum, um Apple Intelligence und erst die anfangs enthaltenen Funktionen zu optimieren.

Während die Verfügbarkeit von Apples KI in der Beta-Version von iOS 18 beschränkt sein dürfte, rechnen wir damit, dass alle bereits vorhandenen Funktionen dann mit der finalen Version von iOS 18 direkt für alle unterstützten Geräte zur Verfügung stehen.

Funktionen und Kompatibilität von Apple Intelligence

Zu den Funktionen von Apple Intelligence gehören unter anderem die neuen Schreibwerkzeuge, mit denen ihr Texte in dem von Euch gewünschten Tonfall verfassen könnt, die Bilderzeugung mit Skizzen, die Avatar- und Emoji-Erzeugung und die Kategorisierung von E-Mails.

Vor allem aber wird Apple Intelligence Siri antreiben und den Sprachassistenten mit natürlicheren Antworten und einem breiteren Aufgabenspektrum viel smarter machen. Lest am besten die News von Casi, der alles Wichtige zu Apple Intelligence zusammengetragen hat.

Apple Intelligence ist kompatibel mit dem iPhone 15 Pro (Test), dem iPhone 15 Pro Max (Test) und iPad-Tablets sowie MacBooks, die mit einem M1-Chip oder neuer ausgestattet sind.

Habt Ihr vor, Apple Intelligence zu testen, sobald die Funktionen verfügbar sind? Welche der KI-Funktionen findet Ihr am spannendsten?