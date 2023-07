So günstig sind die iPads zum Amazon Prime Day

Zum Prime Day 2023 bietet Amazon einige Rabatte auf ausgewählte Apple iPads an. Spannend sind insbesondere die Deals für das iPad 10 (2022) und das iPad Air 5 (2022). nextpit hat die Schnäppchen für Euch im Check!

Je nach iPad-Modell spart Ihr zwischen 37 und 90 Euro.

Alle Produkte werden von Amazon verkauft und versendet, nicht von einem Drittanbieter.

Hier geht's zu allen Prime-Day-Angeboten von Apple

Apple iPad 10 (2022) im Prime-Day-Angebot

Für das iPad 10 (2022) gibt es je nach Farbe Rabatte zwischen 5 und 15 %. Am spannendsten ist hier das 10,9 Zoll große iPad 10 (2022) in der 64-GB-Version mit WLAN und in der Farbe Blau. Dieses Modell kostet 490,44 Euro statt regulär 579,99 Euro. Die anderen drei Farben liegen bei jeweils 439,04 bis 499,00 Euro. Abgesehen von einzelnen eBay-Angeboten gibt's das Basis-iPad derzeit nirgendwo günstiger.

Die größte Neuerung am iPad 10 im Vergleich zum Vorgänger ist das neue Design, das jetzt ohne den physikalischen Home-Button auskommt. Ansonsten hat sich im Vergleich zu den älteren Generationen nicht arg viel verändert. Mehr über das iPad 10 lest Ihr im Test von nextpit.

Affiliate Angebot Apple iPad 10 (2022) Auf das blaue iPad 10 von 2022 spart Ihr bei Amazon derzeit rund 90 Euro. Zur Geräte-Datenbank

Hier findet Ihr alle Amazon-Prime-Day-Schnäppchen, die von nextpit geprüft und für gut befunden wurden

Nachfolgend findet Ihr die direkten Links zu den anderen iPad-10-Modellen:

Affiliate Angebot Apple iPad 10 (2022) Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Apple iPad 10 (2022) Zur Geräte-Datenbank

Affiliate Angebot Apple iPad 10 (2022) Zur Geräte-Datenbank

Apple iPad Air 5 (2022) im Prime-Day-Angebot

Das iPad Air 5 (2022) in der WLAN-Version mit 256 GB Speicherplatz ist ebenfalls stark reduziert. Los geht's bei 659,00 Euro, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beträgt 769,00 Euro. Damit liegt Amazon auf einem Niveau mit den günstigsten Nicht-Marktplatz-Angeboten. Wenn Ihr also sicher und komfortabel kaufen möchtet, dann könnt Ihr hier bedenkenlos zuschlagen.

Im Test von nextpit hat das iPad Air 5 mit 4,5 von 5 Sternen überzeugt. Insbesondere die krasse Leistung des M1-Chips war wirklich beeindruckend. Aber auch beim Display, bei der Akkulaufzeit und – natürlich dem Betriebssystem – schlägt sich das iPad Air famos.

Affiliate Angebot Apple iPad Air 5 (2022) Zur Geräte-Datenbank

Neben den WLAN-Modellen hat Amazon auch diverse iPad-Air-Modelle mit Mobilfunk im Angebot. Für das 10,9 Zoll große iPad 10 (2022) mit "Wifi + Cellular" in der 64-GB-Version für 807,49 Euro statt 969,00 Euro. Der ansonsten günstigste Nicht-Marktplatz-Preis für das LTE-iPad liegt bei rund 850 Euro.

Affiliate Angebot Apple iPad Air 5 (2022) Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr von den iPad-Angeboten bei Amazon – werdet Ihr hier zuschlagen? Weitere Informationen findet Ihr in unserem Vergleich der besten Apple iPads im Jahr 2023 und in unserer Auswahl des besten Zubehörs für das iPad Pro.