Apple lässt Deinen Pencil vibrieren!

Find My Apple Pencil!

Eine bemerkenswerte Funktion, die dem Apple Pencil der 1. Generation und dem Pencil der 2. Generation fehlt, ist die Möglichkeit sie zu orten, wenn sie vom Apple iPad getrennt oder vom Nutzer verlegt wurden. In einem vom US-Marken- und Patentamt veröffentlichten Dokument wird von Apple ein neues Bauteil anstelle der derzeitigen Ultrabreitband-Verbindung (UWB) verwendet, um diese Ortungsfunktion in Zukunft im Apple Pencil zu gewährleisten.

In dem Zusammenhang äußerst spannend: Apple Pencil 1 vs. Pencil 2 im Test

In der Skizze wird beschrieben, wie der Apple Pencil mit einem akustischen Resonator oder einem ähnlichen Bauteil ausgestattet sein wird, das den erforderlichen Vibrationspegel bei einer bestimmten Frequenz oder Amplitude erzeugt. Außerdem wurde gezeigt, dass das Bauteil am hinteren Ende des Stifts neben dem haptischen Modul angebracht wird, anstatt es im Schaft zu platzieren.

Eines der Beispiele dokumentiert, wie die Ortung aktiviert wird, wenn ein Apple-Gerät wie ein iPhone oder iPad die Kommunikation mit dem Pencil initiiert. Daraufhin erzeugt der Apple Pen ein akustisches Signal, bevor es vom Zieldetektor des Handgeräts erfasst wird. Dadurch lässt sich wie gewohnt der Standort auf der Karte der "Find My"-Anwendung bestimmen.

Das neue Patent von Apple zeigt, wie die "Find My"-App für den Apple Pencil aktiviert wird. / © Patently Apple

Derzeit deutet das Patent nicht darauf hin, dass der iPhone-Hersteller diese Lösung endgültig einführen wird. Möglicherweise wird er auf die bestehende UWB-Technologie zurückgreifen, die sich bei Apple-Geräten wie dem AirTag (Test) bewährt hat. Gleichwohl deutet diese neueste Entwicklung darauf hin, dass Apple kurz davor stehen könnte, einen Apple Pencil zu präsentieren, der bei Verlust geortet werden kann.

Was haltet Ihr davon, dass Cupertino den Apple Pencil mit der Funktion "Find My Tracking" ausstattet? Ist das eine Funktion, auf die Ihr gewartet habt? Schreibt es uns gern unten in die Kommentare.