Apple Watch: Eure Zifferblätter wechseln jetzt automatisch - so geht's

Die Kombination aus Apple Watch, iPhone und der Kurzbefehle-App ermöglicht einige hilfreiche Automatisierungen der Smartwatch. So können Zifferblätter beispielsweise zeitgesteuert automatisch gewechselt werden.

Trotz Corona-Krise und der damit einhergehenden Heimarbeit vieler Menschen gibt es doch immer noch regelmäßige Situationen, in denen man sich möglicherweise wünscht, dass sich die Smartwatch dem Alltag automatisch anpassen würde. So hat man während der Arbeit – auch wenn man diese heutzutage immer häufiger aus den eigenen vier Wänden erledigt – andere Anforderungen ans Zifferblatt der Apple Watch als beispielsweise am Abend. Manch einer hat aber vielleicht auch weiterhin einen wöchentlichen Termin zum Sport, bei dem man wiederum ein angepasstes Watch Face benutzt.

Zwar lässt sich mit einem schnellen Wisch über das Display der Apple Watch das Zifferblatt leicht ändern. Hat man aber bereits mehrere verschiedene Designs angelegt, die sich auf den ersten Blick eventuell nur geringfügig unterscheiden, kann man schnell den Überblick verlieren. Dank der oben angeführten Kombination aus Smartwatch, iPhone und der Kurzbefehle-App lässt sich der Wechsel des Zifferblatts jedoch mittlerweile auch automatisieren.

Voraussetzung für die folgende Anleitung ist, dass die gewünschten Zifferblätter für die gewünschten Zeitpunkte bereits existieren. Also beispielsweise ein Zifferblatt für den normalen Tag und ein Weiteres für den Abend.

Kurzbefehle auf dem iPhone hilft bei der Automatisierung

Für die Automatisierung verwenden wir die Kurzbefehle-App und eine persönliche Automation / © NextPit

Startet die Kurzbefehle-App und wählt unten die Ansicht „Automation“ aus Tippt oben rechts auf das + Wählt „Persönliche Automation erstellen“ aus

Es kann eine Zeit gewählt werden, die sich auf Wunsch täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholt / © NextPit

Wählt den ersten Punkt, „Tageszeit“ Im folgenden Dialog könnt ihr dann einstellen, wann die Automatisierung, also die Änderung des Zifferblatts stattfinden soll, und tippt auf „Weiter“ Nach dem Tippen auf „Aktion hinzufügen“ nach „Watch Face“ suchen. Die deutsche Übersetzung, Zifferblatt, hat in unseren Versuchen auf mehreren Geräten noch gefehlt. Hier muss also bis auf Weiteres „Set Watch Face“ gewählt werden.

Die Auswahl erkennt die bereits angelegten Zifferblätter / © NextPit

Tippt auf das blau hinterlegte „Face“ und wählt das gewünschte Zifferblatt aus, dass zur ausgewählten Zeit erscheinen soll Nach dem Tippen auf „Weiter“ erscheint nun eine Zusammenfassung. Zur vollständigen Automatisierung muss hier „Vor Ausführen bestätigen“ deaktiviert werden.

Am Ende stellen wir noch sicher, dass die Automation keine separate Bestätigung erfordert / © NextPit

Die neue Automation ist nun angelegt und greift beim nächsten Mal, wenn der gewünschte Zeitpunkt erreicht wurde. Die jeweiligen Einstellungen können durch ein Antippen der entsprechenden Automatisierung natürlich auch noch nachträglich einfach angepasst werden.

Zeitbasierte Änderungen des Zifferblatts lassen sich vollständig automatisieren. Es lassen sich zwar auch ortsbasierte Anpassungen anlegen (in Schritt 4 oben), die sich zum Beispiel dann aktivieren, wenn man in die Nähe des Supermarkts kommt. In diesen Fällen fragt das iPhone jedoch nach der Berechtigung, die sich aktuell nicht deaktivieren lässt.

