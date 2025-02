Geld ist in einer Partnerschaft oder WG oft ein heikles Thema. Wer zahlt was? Wie behält man den Überblick über gemeinsame Ausgaben? Anstatt euch mit ewigen Rechnereien und Überweisungen herumzuschlagen, gibt es eine viel smartere Lösung: Ein gemeinsames Girokonto! Wer jetzt ein Gemeinschaftskonto bei der DKB eröffnet, bekommt nur noch heute 50 Euro Startguthaben geschenkt!

Ob für Miete, den nächsten Einkauf oder gemeinsame Anschaffungen – mit einem gemeinsamen Konto wisst ihr jederzeit, was Sache ist. Keine Missverständnisse, kein lästiges Nachhaken, einfach faire und transparente Finanzverwaltung für Paare und WGs. Nutzt jetzt die Gelegenheit und sichert euch den Bonus!

Affiliate Angebot DKB Gemeinschaftskonto Jetzt mit 50 Euro Startguthaben - hier eröffnen!

Die Konditionen des DKB-Gemeinschaftskontos

Damit Ihr das Konto kostenlos nutzen könnt und in den Genuss des sogenannten Aktivstatus kommt, muss ein monatlicher Geldeingang von mindestens 700 Euro auf dem Konto eingehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Gehalt oder ein gemeinsames Haushaltsbudget handelt. Für alle, die noch unter 28 Jahre alt sind, gibt's das Konto sowie den Aktivstatus automatisch, ohne Mindestgeldeingang. Solltet Ihr diese Anforderungen nicht erfüllen können, kostet das Konto monatlich 4,50 Euro. Dann erhaltet Ihr auch keinen Aktivstatus, was einige weitere Einschränkungen, wie einen höheren Dispozins, zur Folge hat. Um den Überblick zu behalten, gehen wir in diesem Artikel auf das Konto mit Aktivstatus ein.

Zum Konto dazu erhaltet ihr zwei Visa-Debitkarten. Mit diesen könnt Ihr weltweit fast überall kostenlos Geld abheben und bezahlen. Die Gebühr, die die ausländischen Geldautomaten verlangen, erstattet Euch die DKB nicht zurück, achtet im nächsten Urlaub also darauf. Wer möchte, kann noch für 2,49 Euro pro Monat eine Kreditkarte oder für 0,99 Euro eine Girokarte optional dazubuchen. Praktisch: Ihr könnt die Debitkarten auch einfach in Apple und Google Pay integrieren und so kontaktlos mit dem Smartphone bezahlen. Über die DKB-App habt Ihr all Eure Finanzen immer im Blick. Wenn es auf dem Konto mal eng wird und ihr überziehen müsst, wird ein variabler Dispozins von 8,68 Prozent fällig.

Jetzt 50 € Startguthaben sichern!

Wer sich jetzt für das Gemeinschaftskonto entscheidet, erhält bis zum 28. Februar, also nur noch heute, eine 50-Euro-Gutschrift. Die Auszahlung erfolgt 30 Tage nach der Eröffnung. Der Anmeldeprozess dauert nur fünf Minuten und die Legitimation kann bequem per Video-Ident erfolgen. Alternativ ist eine Identifikation per Postident in einer Filiale möglich. Wichtig: Da es sich um ein Gemeinschaftskonto handelt, müssen beide Personen beim Identifikationsprozess anwesend sein.

Wer ohnehin über ein Gemeinschaftskonto nachdenkt, bekommt hier ein attraktives Angebot ohne versteckte Kosten. Solange der monatliche Geldeingang von 700 Euro gewährleistet ist, bleibt das Konto komplett gebührenfrei. Und mit der 50-Euro-Prämie gibt’s sogar noch einen Bonus obendrauf!

Wie handhabt Ihr das, nutzt Ihr ein Gemeinschaftskonto oder zahlt jeder für sich?