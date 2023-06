Balkonkraftwerk mit bis zu 20% Rabatt: Anker Solix Sale bei Amazon!

Seid Ihr auf der Suche nach Balkonkraftwerken, dürftet Ihr mittlerweile (fast) überall fündig werden. Während Discount-Angebote von Aldi, Lidl und Netto eher mit Vorsicht zu genießen sind, könnt Ihr bei etablierten Anbietern wie Anker Top-Komplettsets zum günstigen Preis abgreifen. Amazon dachte sich das wohl ebenfalls und bietet die Anker Solix RS40 und RS40P in verschiedenen Bundles nun mit bis zu 20 Prozent Rabatt an. Ob sich das lohnt, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.