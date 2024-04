Beste Video-Türklingel: Lösungen für smarte Haustüren im Vergleich

In der folgenden Tabelle haben wir für Euch die beliebtesten smarten Türklingeln zusammengestellt und nach ihren unterschiedlichen Eigenschaften sortiert. Da wir selbst keines der unten aufgeführten Modelle persönlich testen konnten, basiert dieser Kaufratgeber auf den technischen Daten und den im Internet gesammelten Meinungen und Tests.

Die besten smarten Türklingeln 2024 im Vergleich

Redaktionstipp Bestes Preisleistungsverhältnis Beste günstige Alternative Bestes Design Beste Videoqualität Bester smarter Türspion Produkt Aqara Smart Video Doorbell G4 XTU J7 2K Wireless Video Doorbell Xiaomi Smart Doorbell 3 Google Nest Video Doorbell eufy Security Video Doorbell E340 EZVIZ DP2C Bild Integrierte Kamera Ja Ja Ja Ja Ja Ja Videoqualität FHD 1080p

Sichtfeld: 162° 2K 1440p

Sichtfeld: 165° 2K

Sichtfeld: 107° FHD 1280p

Sichtfeld: 145° Hauptkamera: 2K 2048 x 1536 px

Zweite Kamera: 2K 1600 x 1200 px

Sichtfeld: 167° FHD 1080p

Sichtfeld: 155° IP-Zertifizierung keine Angabe IP65 Nein IP54 IP65 Nein Gong inklusive Ja Nein Ja Nein Nein Nein Kompatibilität Alexa

Google Home

Apple

HomeKit

IFTTT

Matter Proprietäre

CloudEdge-App Xiaomi Home Google Home

Amazon Alexa eufy Security

Google Home

Amazon Alexa Google Home

Amazon Alexa Stromversorgung AA-Batterien

Netzanschluss Akku Akku Akku Akku

Netzanschluss Nein Abonnement Nein Nein Ja Ja Nein Nein Cloud-Anbindung Ja Ja Ja Ja Nein Ja Angebote*

Inhaltsverzeichnis:

Was sind smarte Video-Türklingeln und wie nutze ich sie?

Zum Beginn unserer Kaufberatung einige Grundsätze. Unserer Vorstellung nach müssen smarte Türklingeln dazu in der Lage sein, Euch im Smart-Home oder über das Smartphone über Besucher zu informieren. Hierfür verbindet sich die Einheit, die sich vor Eurer Eingangstür befindet, in der Regel mit Eurem WLAN.

Auf dem Markt für smarte Türklingeln gibt es aber stark variierende Lösungen. Von simplen Modellen, die Euch über Besucher einfach per App benachrichtigen gibt es Modelle, die mehrere Schalter unterstützen oder Euch automatisch benachrichtigen, wenn ein Paket vor der Tür liegt. Aus diesem Grund gehen wir noch einmal genauer auf die Details ein, die Ihr beim Kauf einer smarten Türklingel beachten solltet.

Auf diese Unterschiede solltet Ihr beim Kauf smarter Klingeln achten

Mit oder ohne Türschelle

Als ich 2018 meine erste smarte Videotürklingel getestet habe, war ich von einer Eigenschaft überrascht: Viele Modelle verzichten auf eine Schelle, die Euch auch ohne Smartphone oder Smart-Speaker über eine Betätigung des Tasters informiert. Das ist vor allem in Haushalten mit mehreren Personen ein Problem. Denn seid Ihr gerade unterwegs und habt Euer Handy als einziges Gerät mit der Türklingel konfiguriert, kommt kein Signal im Haus an.

Der Ring Chime fungiert gleichzeitig als Audiosignal als auch als WLAN-Repeater. / © Ring

Um einen Signalton im Haus zu hören, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es Modelle wie die Ring Video Doorbell, die im Bundle mit einem als Schelle fungierenden WLAN-Repeater kommt. Zum anderen könnt Ihr ausgewählte Modelle über Eure Haustechnik an eine vorhandene Türschelle anschließen. Welche Methodik Ihr bevorzugt, liegt natürlich an Eurer Präferenz und an den Gegebenheiten Eurer Wohnsituation.

Zwei-Wege-Audio fürs Gegensprechen

Bei allen oben genannten Modellen habt Ihr die Möglichkeit, mit der Person vor Eurer Haustür zu kommunizieren. Hierfür integrieren Hersteller Zwei-Wege-Audio in ihre Türklingeln, die entweder über Euer Smartphone, Euren smarten Monitor oder mitgelieferte Lösungen funktionieren. Achtet beim Kauf von Lösungen außerhalb dieses Artikels darauf, dass Ihr Euch für ein Modell mit Gegensprech-Funktion entscheidet.

Akkubetrieb oder verkabelt?

Wo wir schon bei vorhandenen Kabeln und Installationsmöglichkeiten sind. Jede smarte Türklingel braucht eine Stromquelle und die könnt Ihr wieder an Eure Voraussetzungen anpassen. Wollt Ihr die smarte Variante zusätzlich zur vorhandenen Türklingel oder in einem Mehrfamilienhaus anbringen, ist ein akku- oder batteriebetriebenes Modell eventuell die bessere Wahl.

Die passenden Schrauben und Kabel sind bei Modellen wie der Ring Video Doorbell mit dabei. / © Shutterstock: Hadrian

Sind aber die benötigten Kabel vorhanden, könnt Ihr auch ein Modell mit dauerhafter Stromquelle wählen. In Deutschland funktionieren Türklingeln in der Regel mit 8 Volt. Achtet beim Kauf also darauf, dass die Spannung für Euer gewünschtes Modell genug ist. Denn es gibt auch Modelle, die per Netzadapter und Steckdose funktionieren. Das ist gerade außen am Haus ein Problem.

Mit oder ohne Abonnement?

Die Entwicklung hin zu Abomodellen hat auch vor smarten Türklingeln keinen Halt gemacht. Dabei verschließen Hersteller wie Ring oder eufy zum Teil leider echt praktische Funktionen hinter monatlichen Kosten. Die zu Amazon gehörenden Ring-Klingeln beispielsweise bieten eine nützliche Erkennungsfunktion für Pakete und Menschen. Aber eben nur, wenn Ihr mindestens drei Euro im Monat – also 36 Euro im Jahr – zahlen wollt.

Mit den Protect-Plänen schaltet Ihr bei Ring weitere Funktionen frei. / © Ring / Screenshot: NextPit

Informiert Euch beim Kauf einer smarten Video-Türklingel also unbedingt darüber, für welche Funktionen Ihr monatlich Geld bezahlen müsst. Im gleichen Schritt solltet Ihr überlegen, für wie sensibel Ihr die Videodaten vor Eurer Haustür erachtet. Aber dazu mehr im nächsten Absatz.

Cloud oder lokal?

Denn viele smarte Türklingeln vertrauen auf Cloud-Speicher, um praktische Funktionen anzubieten. So könnt Ihr zwar einerseits von aller Welt auf Euren Eingangsbereich schauen und Videomaterial als Beweismittel bei Einbrüchen speichern, andererseits vertraut Ihr die sensiblen Daten einem Unternehmen an, das potenziell gehackt werden könnte oder Eure Daten selbst nutzt.

Immer mehr Modelle bieten Euch jedoch die Möglichkeit, Bilder lokal auf einem USB-Stick oder im NAS zu speichern, oder haben sogar einen integrierten Speicher.

In der Tabelle am Anfang dieses Artikels findet Ihr eine Zeile, die Euch über die Cloud-Anbindung der jeweiligen Türklingeln informiert. So könnt Ihr selbst entscheiden, ob Ihr beim Kauf mehr in Richtung Datenschutz oder Funktionalität gehen wollt.

Sonstige Eigenschaften

Da Videotürklingeln eher funktional sind, haben wir die Auflösungen der Modelle in diesem Artikel nicht beachtet. Ob Ihr die Person vor Eurer Haustür in Full-HD oder 2K seht, ist unserer Meinung nach erst einmal weniger relevant. Zumal die Qualität auch stark von der Verbindungsqualität und der Auflösung bei der Übertragung abhängt.

Um Personen erkennen zu können, reichen Full-HD-Auflösungen im Alltag locker aus. / © NextPit

Weitere Komfortfunktionen, auf die wir nicht genauer eingehen, sind Nachtsichtmodi, Erkennungs-Features für Pakete oder Menschen und die Auswahl verschiedener Klingeltöne.

Empfehlung der Redaktion : Aqara Smart Video Doorbell G4

Die Aqara Video Dorbell überzeugt in jeglicher Hnsicht. / © Aqara

Die Aqara Smart Video Doorbell G4 ist unserer Meinung nach die beste Wahl für eine smarte Videotürklingel im Jahr 2024. Es handelt sich um eine Türklingel mit einem recht schlichten Design, die überall hinpasst und recht einfach zu installieren ist. Sie wird mit Gong verkauft und dient Dank der WPA3-Wi-Fi-Unterstützung auch als Repeater. Die Video-Türklingel G4 filmt in FHD mit 1080p und bietet ein Sichtfeld von 162°.

Die Aqara Video-Türklingel zeichnet sich vor allem durch die Unterstützung der meisten Connected-Home-Ökosysteme wie Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit, IFTT aus und ist bereits Matter-kompatibel. Sie bietet außerdem eine lokale Gesichtserkennung, Zwei-Wege-Kommunikation, sieben Tage kostenlosen Cloud-Speicher ohne Abonnement sowie die Möglichkeit, eine SD-Karte für die 24/7-Überwachung zu verwenden.

Ihr betreibt sie entweder mit AA-Batterien für eine Batterielebensdauer von bis zu 4 Monaten, oder schließt sie an eine vorhandene Türklingel an, um sie kontinuierlich mit Strom zu versorgen. Schließlich hält die Smart Video Doorbell G4 dank ihrer IP-Zertifizierung allen Wetterbedingungen stand.

Bestes Preisleistungsverhältnis: XTU J7 2K Wireless Video Doorbell

Das Preisleistungsverhältnis passt einfach bei der XTU Video Dorbell. / © XTU

Seid Ihr auf der Suche nach einer Türklingel mit einem guten Kompromiss zwischen Funktionalität und fairem Preis? Die XTU J7 2K WLAN-Video-Türklingel ist da eine gute Wahl. Diese smarte Türklingel bietet mehrere Funktionen der meist teureren Modelle zu einem vernünftigen Preis. Sie filmt in 2K mit einem Sichtfeld von 166°. Grundsätzlich wird sie ohne Gong verkauft, aber die meisten Wiederverkäufer bieten sie im Paket mit Klingel an.

Sie verfügt über Funktionen wie PIR-Bewegungserkennung, Zwei-Wege-Audio, Nachtsicht und eine Sirene mit Diebstahlwarnfunktion. Außerdem könnt Ihr die Empfindlichkeit einstellen, die Stimme wechseln oder mit einer Nachricht antworten, die vorgelesen wird. Ein Abonnement benötigt Ihr nicht und Eure Bilder könnt Ihr auf einer Micro-SD-Karte speichern.

Die XTU J7 2K bietet keine Möglichkeit, kontinuierlich mit Strom versorgt zu werden, sondern verfügt über einen 5700-mAh-Akku, der über USB aufgeladen wird und eine Laufzeit von 3 bis 5 Monaten verspricht. Die IP65-Zertifizierung garantiert, dass die Türklingel wasser- und staubdicht ist.

Die beste günstige Alternative: Xiaomi Smart Doorbell 3

Die Xiaomi Smart Doorbell 3 ist preiswert und bietet dennoch Features, die wir sonst auf doppelt so teuren Modellen sehen. / © Xiaomi

Wie bei vielen anderen Produkten auch, bietet Xiaomi oft die besten Angebote. Dies ist auch hier der Fall mit der Xiaomi Smart Doorbell 3, die Euch eine smarte Türklingel fürs Smart-Home ermöglicht, ohne die Bank zu sprengen. Sie bietet die gleichen Vorteile wie teurere Türklingeln, wie z. B. 2K-Qualität für Videos mit einem Sichtfeld von 107°, den integrierten Klingelton oder sogar KI-Gesichtserkennung von Menschen, Haustieren und Objekten.

Ihr könnt sie auch als Überwachungskamera verwenden und verfügt über eine Zwei-Wege-Kommunikation, einen Sprachmodifikator, die Möglichkeit, Begrüßungsnachrichten im Voraus aufzuzeichnen und Nachtsicht. Xiaomi bietet eine kostenlose, 72-stündige Streaming-Cloud-Speicherung von bewegungsausgelöstem Videomaterial.

Die Smart Doorbell 3 verfügt über einen 5000-mAh-Akku, der eine Akkulaufzeit von 4 Monaten ermöglicht. Allerdings müsst Ihr aufpassen, wo Ihr sie anbringt, da sie nicht IP-zertifiziert ist.

Wie findet Ihr smarte Videotürklingeln? Habt Ihr bereits auf ein solches System gewechselt oder funktioniert das Klingeln bei Euch noch immer analog?