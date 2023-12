Das beste smarte Heizkörperthermostat im Starter-Kit zum Hammerpreis!

Mit smarten Heizkörperthermostaten könnt Ihr Energie und somit auch bares Geld sparen. Wenn ein Starter Kit wie das Tado Basic dann deutlich unter Normalpreis angeboten wird, spart Ihr also doppelt. Wir stellen Euch den Deal bei tink vor, der gleich drei Tado-V3+-Thermostate inklusive Bridge enthält.

Machen wir uns nichts vor: Auch nach dem Black Friday sind wir mindestens noch bis Weihnachten auf Deals gepolt. Da kommt der tink-Schnapper gerade recht, der gleich zwei Tado-Bundles miteinander kombiniert: Das Tado V3+-Starter-Kit mit Bridge und einem smarten Thermostat – und ein ergänzendes 2er-Pack mit zwei weiteren smarten Thermostaten.

Deshalb lohnt sich der Tado-Deal

Würdet Ihr beide Bundles separat kaufen, landet Ihr bei über 250 Euro. Tatsächlich ist dieser Preis auch nicht selten in den letzten Monaten verlangt worden für diese Zusammenstellung. Zuletzt wurden um die 185 Euro aufgerufen, im Oktober wurde sogar ein Tiefstpreis von 109 Euro erzielt. Davon abgesehen sind die aufgerufenen 129 Euro aber wirklich ein äußerst attraktiver Preis für das Gebotene.

Die Tado-App ist sowohl funktional als auch wirklich hübsch. / © nextpit

Und genau dazu kommen wir jetzt – zu dem, was geboten wird. Wie schon oben angesprochen, gibt es in diesem Paket die notwendige Bridge und drei smarte Thermostate. Dabei ist das Tado V3+ unser Favorit, der auch unsere Liste der besten smarten Heizkörperthermostate anführt. Klickt gerne mal auf den Link, denn dort bekommt Ihr nicht nur unsere Favoriten aufgereiht, sondern auch eine umfassende Kaufberatung, auf was Ihr bei der Anschaffung von smarten Heizkörperthermostaten achten solltet.

Das Tado V3+ ist bei seiner Einrichtung ein wenig komplex, in der Folge aber sehr komfortabel zu bedienen. Sowohl das Thermostat als auch die App machen optisch was her und der ganze Spaß ist zudem mit Google Home, Amazon Alexa und Apple HomeKit kompatibel. Ebenfalls ein großer Pluspunkt: Die Daten liegen auf deutschen Servern.

Ein paar kleine Haken gibt es aber auch: So gibt es aktuell zum Beispiel noch keinen Matter-Support. Außerdem gibt es einige Bonus-Features, von denen Ihr aber nur profitiert, wenn Ihr Euch auf ein kostenpflichtiges Abo einlasst.

Davon abgesehen könnt Ihr einfach nichts verkehrt machen mit dem Bundle – erst recht nicht, wenn es so günstig unters Volk gebracht wird wie aktuell bei tink. Und? Werdet Ihr zuschlagen?