Schnappt euch die Top-Deals für Saugroboter in der Black Week

Erfahrungsgemäß sind Saugroboter an den sogenannten "Deal-Feiertagen" immer ein echter Renner und das bedeutet für uns und Euch gleich zweierlei:

Die Nachfrage ist ebenso riesig wie die Auswahl an verschiedenen Modellen. Durch die Menge an Deals ist es besonders anspruchsvoll, darunter die wirklich guten Angebote zu finden.

Wie Ihr wisst, haben wir uns über die Jahre einiges an Expertise zu den Saug- und Wischrobotern draufgeschafft. Deshalb wollen wir Licht ins Dunkel bringen, Euch hier einige der besten Angebote herauspicken und diese Übersicht auch über die Black-Friday-Tage aktuell halten. Damit Ihr nicht nur Geld, sondern auch noch kostbare Zeit spart, haben wir unsere Empfehlungen so ähnlich wie unsere Liste der besten Saugroboter 2023 in drei Klassen eingeteilt. Sucht Ihr also explizit nach Einsteigermodellen, nach Mittelklasse-Saugern, oder der Premiumklasse, könnt Ihr direkt zum entsprechenden Abschnitt springen:

Inhaltsverzeichnis

Die besten Saugroboter-Angebote unter 1.000 Euro

Der neue Dreame L20 Ultra in seiner riesigen Station. / © nextpit

Es gibt schon Gründe, wieso man sich lieber für einen teuren Saugroboter entscheidet anstelle eines Budget-Modells. Das geht schon damit los, dass Ihr bei der reinen Saugleistung und den verfügbaren Saugstufen in der Oberklasse besser bedient werdet. Teurere Modelle erkennen mitunter auch, wenn sie auf Teppich unterwegs sind und passen dann selbstständig die Saugintensität an.

Im oberen Marktsegment profitiert Ihr auch von Selbstreinigungsstationen, die dafür sorgen, dass Ihr Euch deutlich seltener die Hände schmutzig machen müsst. Auch werden für die Wischfunktion unterschiedliche Tanks für sauberes und schmutziges Wasser im Gerät untergebracht. Also ja: Es kann sich durchaus lohnen, ein wenig mehr zu investieren. Hier kommen die Angebote, bei denen Ihr trotz Premium-Hardware noch günstig davonkommt:

Erst informieren? Hier ist unser Test des Ecovacs Deebot X2 Omni

Erst informieren? Hier ist unser Test des Ecovacs Deebot T20 Omni

Erst informieren? Hier ist unser Test des Ecovacs Dreame L10s Ultra

Erst informieren? Hier ist unser Test des Yeedi Cube

Die besten Saugroboter-Angebote unter 500 Euro

Der Dreame L10 Prime ist ein günstiger, aber gut ausgestatteter Saugroboter mit Wischfunktion. / © Dreame

Für die meisten von uns sollten die Saugroboter ausreichen, die in der Preisklasse bis 500 Euro zu finden sind. Auch hier kommen die Modelle wie der Dreame L10 Prime (Test) mit einer funktionsreichen Basisstation daher. Zum Black Friday schnuppert unter anderem dieses Dreame-Modell in die U500-Euro-Klasse rein, aber wir haben noch mehr Modelle für Euch ausfindig gemacht:

Erst informieren? Hier ist unser Test des Roborock S8

Die besten Saugroboter-Angebote unter 300 Euro

Der Lefant M210 Pro beweist, dass es auch zu niedrigen Preisen attraktive Saugroboter gibt. / © nextpit

Habt Ihr wie ich ein Portemonnaie aus Zwiebel-Leder, bei dem Euch bei jedem Blick ins Innere die Tränen kommen? Oder möchtet Ihr einfach nicht viel Geld für ein Modell mit riesiger Station ausgeben, das unnötig viel Platz wegnimmt? Egal, was Eure Motivation ist: Euch für kleines Geld findet Ihr smarte Putzhilfen, wie auch unser Mini-Test des Lefant M210 Pro jüngst bewies. Die Roboter kommen dann eher mit reinen Ladestationen und weniger Saugkraft. Aber für die normale Saugrunde übers Parkett reichen auch die allemal aus und das oft schon zu Preisen unterhalb von 300 Euro, wie Ihr an folgenden Beispielen seht:

So, da müsste jetzt tatsächlich für so ziemlich jeden was dabei gewesen sein, oder? Wir werden auf diesen Beitrag ein Auge haben und ihn aktuell halten. Ihr könnt uns in den Kommentaren natürlich auch jederzeit auf spannende Saugroboter-Deals hinweisen, die wir in die Liste uafnehmen sollten.