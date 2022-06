Black Shark 5 Pro im Test: Für den entscheidenden Gaming-Vorteil

Das Black Shark 5 Pro will Eure Leistung in Mobile Games verbessern! Dafür integriert der von Xiaomi unterstützte Hersteller den schnellsten Android-Prozessor auf dem Markt in das Handy ein. Dazu kommt ein 144-Hertz-Display und superschnelles Quick-Charging. Ob diese Rechnung aufgeht und wo das Smartphone enttäuscht, verrate ich Euch im Testbericht.

Ihr wisst schon, die Flaschenpost, die von der NASA an die Raumsonden Pioneer 10 und Pioneer 11 angebracht wurde, um mit einer außerirdischen Zivilisation zu kommunizieren. Dies passt ziemlich gut zu dem Weltraum-Thema, das Black Shark in diesem Jahr gewählt für sein Gaming-Handy gewählt hat.

Bildschirm: 144 Hz und eine geniale Magic Press-Funktion

Das Black Shark 5 hat ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit Full HD+ Auflösung, also 1.800 x 2.400 Pixeln. Das Panel hat eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz und eine Touch-Sampling-Rate von 720 Hz. Die maximale Helligkeit wird mit 1.300 Nits angegeben, die jedoch nur bei Spitzenwerten erreicht wird.

Gefällt:

Bildwiederholrate von 144 Hz

Sehr heller Bildschirm

Genialer Magic-Press-Modus

Sehr anpassbare Empfindlichkeit

Gefällt nicht:

-

Der OLED-Bildschirm des Black Shark 5 Pro bietet eine Bildwiederholrate von 144 Hz / © NextPit

Der Bildschirm des Black Shark 5 Pro erfüllt alle Voraussetzungen für ein starkes Gaming-Erlebnis. Die variable Bildwiederholrate kann auf bis zu 144 Hz und die Touch-Sampling-Rate auf bis zu 720 Hz steigen. Letztere Zahl ist im Jahr 2022 nicht mehr wirklich beeindruckend, das OnePlus 10 Pro erreicht zum Beispiel bis zu 1.000 Hz.

Aber die Empfindlichkeit ist beim Black Shark 5 Pro viel besser anpassbar. Man kann die Gesamtempfindlichkeit, die Stabilität oder auch die Genauigkeit einstellen, damit der Bildschirm die Feinheiten und die verschiedenen Geschwindigkeiten, mit denen Ihr mit Euren Fingern darüber scrollt, erkennt.

Die Berührungsempfindlichkeit des Bildschirms des Black Shark 5 Pro ist sehr genau anpassbar / © NextPit.

Die Farbmetrik des Bildschirms des Black Shark 5 Pro ist originalgetreu, sofern Ihr den Farbmodus Standard auswählt. Ich habe keine Messwerkzeuge, um das genau festzustellen, aber die Farbtöne sind mir etwas zu kalt, wenn der Modus Lebendig aktiviert ist. Das ist eine Beobachtung, die ich bei ziemlich vielen anderen Xiaomi-Smartphones machen konnte, wie zum Beispiel in meinem Test des Redmi Note 11 Pro+.

Die Farbmetrik des Bildschirms des Black Shark 5 Pro ist mit dem Farbmodus Standard besser / © NextPit.

Aber es ist vor allem eine bestimmte Funktion, die mich beeindruckt hat: der Magic-Press-Modus. Das Black Shark 5 Pro ist dadurch in der Lage, bei jeder Berührung des Bildschirms verschiedene Druckstufen zu erkennen. Und Ihr könnt jeder Druckstufe Aktionen auf einem bestimmten Teil des Bildschirms zuordnen.

Das ist schwer zu erklären. Aber konkret kann ich dafür sorgen, dass das Smartphone eine Aktion ausführt, wenn ich in meinem Spiel mit einer Kraft der Stufe 2 von 7 (7 ist das Maximum) auf eine Taste drücke. Ich kann zum Beispiel festlegen, dass ein Druck auf die Taste "Schießen" in einem FPS fünfmal hintereinander wiederholt wird. In Apex Legends Mobile, meinem aktuellen Lieblingsspiel, kann ich also mit meinem halbautomatischen Gewehr fünfmal hintereinander schießen, wenn ich nur einmal feste auf die "Schießen"-Taste drücke.

Der Magic Press-Modus des Black Shark 5 Pro ist eine tolle Funktion / © NextPit.

Oder stellt Euch vor, dass eine virtuelle Taste, die Ihr niemals braucht, sehr ungünstig auf dem Display platziert ist. Um zu verhindern, dass Ihr diesen versehentlich mitten im Spiel drückt, könnt Ihr ihn so einstellen, dass er nur dann aktiviert wird, wenn Ihr ihn mit einem Druck der Stufe 7 betätigt.

Ich habe Euch zur Veranschaulichung ein Video gemacht – das ist einfacher, denke ich. Auf jeden Fall ist es ein großer Vorteil in Bezug auf die Bedienung. Ich bin ein absoluter Fan dieser Funktion. Es gibt noch viele weitere Modi und Funktionen, die man erforschen kann, um das Erlebnis zu erweitern. Bravo, Black Shark!