Oma hat am Weihnachtsfest Euren Bluetooth-Lautsprecher mit dem guten Bordeaux übergossen und nun ist das gute Stück hin? Dann habt Ihr Glück. Denn die beiden Elektronikfachmärkte MediaMarkt und Saturn bieten gerade mit dem JBL Xtreme3 einen flexiblen Bluetooth-Speaker mit richtig gutem Sound an. Dabei fällt der Preis endlich wieder deutlich unter die 200-Euro-Marke.

Affiliate Angebot JBL Xtreme3 Bis zu 15 Std. Akkulaufzeit | 1,97 kg | Multiroom-Funktion | 100-W-Gesamtleistung | PartyBoost

Flexibler Bluetooth-Lautsprecher mit Top-Sound

JBL ist bekannt für guten Sound. Soviel nichts Neues. Das gilt natürlich auch für den Xtreme3. Der Bluetooth-Lautsprecher (Bestenliste) arbeitet mit zwei 25-W-Tief und zwei 25-W-Hochtönern um ein möglichst ausbalanciertes Audio-Erlebnis zu bieten. Um sowohl bei der nächsten Strandparty, als auch im heimischen Partyraum die nötige Leistung zu bringen, setzt JBL auf den "PartyBoost", um zwei kompatible Lautsprecher miteinander zu kombinieren.

Mit bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit, dem IP67-Zertifikat und einem räumlichen Bass kann das Gerät ebenfalls punkten. Als Zusatzfunktion bietet der Xtreme3 zudem ein Powerbank-Feature, wodurch Ihr sogar Euer Smartphone aufladen könnt. Ihr müsst Euch jedoch auf ein Gewicht von 1,97 kg einstellen, wodurch das Gerät nicht unbedingt zu den Leichtgewichten zählt. Immerhin ist neben dem Ladekabel auch ein passender Tragegurt im Lieferumfang enthalten.

So gut ist das Angebot zum JBL Xtreme3 wirklich

Reicht Euch eine Gesamtleistung von 100 Watt und der räumliche Bass, macht Ihr bei diesem Angebot nichts falsch. Denn Ihr zahlt gerade nur 169 Euro bei MediaMarkt und Saturn. Als Vergleichspreis ziehen beide jedoch die UVP in Höhe von 329,99 Euro hinzu, was den Deal doch etwas aufbläht. Ein schneller Blick auf idealo verrät nämlich, dass das nächstbeste Angebot derzeit bei 222,84 Euro liegt. Ihr spart also noch immer über 50 Euro. Der Preisverlauf offenbart zudem, dass Ihr bisher nur selten weniger zahlen musstet.

Der bisherige Tiefstpreis von 167 Euro wird zwar nicht erreicht, allerdings galt dieser auch nur für einen Tag. Ansonsten sind Angebote jenseits der 200 Euro keine Seltenheit. Bedenkt allerdings, dass sich der Deal nur auf die schwarze Farbvariante bezieht. Wolltet Ihr Euch also zu Weihnachten ohnehin einen Bluetooth-Lautsprecher anschaffen und Euch so für den Sommer 2025 wappnen, dürft Ihr Euch den Deal nicht entgehen lassen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der JBL Xtreme 3 spannend für Euch oder ist Euch ein wuchtiger Bass zu wichtig? Lasst es uns wissen!