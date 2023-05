Casio zurück aus den 80ern: Neue "G-Shock"-Hybrid-Smartwatch

Die 1980er haben angerufen und wollen ihre Uhren zurück! Casio hat soeben eine neue "G-Shock"-Uhr angekündigt, aber mit einer Besonderheit: Die G-Shock Move DWH5600 ist eine neue Hybrid-Smartwatch mit Funktionen zur Gesundheitsüberwachung. Das neue Modell verbindet sich nicht nur per Bluetooth mit Eurem Smartphone, sondern kann auch per Solar aufgeladen werden – und das alles in einem relativ kompakten Gehäuse.

Die G-Shock Move DWH5600 ist eine neue Hybrid-Smartwatch von Casio.

Die smarte Uhr verfügt über klassische G-Shock Designelemente.

Die DW-H5600 besitzt einen Herzfrequenz-Sensor und Solarladefunktion.