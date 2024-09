Auf der IFA 2024 trafen sich zahlreiche Hersteller in Berlin, um Ihre neuesten Innovationen vorzustellen. Mitten im Getümmel: Creality. Das Unternehmen präsentierte zum einen den Falcon A1 und zum anderen die Falcon2 Pro Lasermaschinen. Vor allem kreative Köpfe konnten hier einiges erleben. Was Euch sonst noch erwartet hat und worauf Ihr Euch im nächsten Jahr freuen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die internationale Funkausstellung liegt nun schon einige Tage zurück und doch gibt es noch heute viel zu entdecken. Hersteller Creality war ebenfalls vor Ort und präsentierte hier mit der Untermarke "CrealityFalcon" unter anderem den Falcon A1 Lasergravierer. Dieser soll vor allem Einsteiger ansprechen und zu einem fairen Preis angeboten werden.

Die Falcon A1 im Fokus

Ohne ein besonderes Gerät im Gepäck, wird es schwer Besucher auf der IFA für seinen eigenen Stand zu begeistern. Bei Creality tummelten sich jedoch zig Personen, da hier die Geräte direkt erlebt werden konnten. Neben den bereits bekannten Falcon 1, Falcon 2 und Falcon 2 Pro fand sich auch der neue Falcon A1 am Messestand.

Der Creality Falcon A1 mit seinem orangen Voll-Chassis. / © Creality

Es handelt sich hier um ein Gerät, dass mit einem 10-W-Diodenlaser und einer Arbeitsfläche von 250 x 250 mm aufwartet. Zusätzlich kann der Lasercutter Holz bis zu einer Stärke von 6 mm bearbeiten, wodurch vor allem Privatverbraucher als Zielgruppe dienen. In dem Vollgehäuse eingepackt befindet sich zudem auch eine Kamera, die zum einen die Lage des Werkstückes und zum anderen die Materialart direkt erkennt. Dadurch kann sie den Schneidevorgang anpassen und auch Massenanpassungen mehrerer Gegenstände ist somit möglich.

Ebenfalls in Action: Der Creality Falcon2 Pro / © Creality

Während der Messe konnten Interessierte somit auch eigene Untersetzer und Namensschilder herstellen und live dabei zuschauen, wie die Falcon-Reihe ihre Arbeit verrichtet. Wann der Falcon A1 in Deutschland erhältlich ist, bleibt jedoch noch offen. Mit einem Kampfpreis von 599 Euro ist das Gerät dennoch durchaus spannend und deutlich günstiger, als vergleichbare Modelle.

Creality auf der IFA 2024

Neben dem Falcon A1 hat Creality auch den Falcon2 Pro mit 60 Watt und den Falcon2 mit 22-Watt-Leistung präsentiert. Beide Geräte zählen zur Falcon-Reihe von Creality und zeichnen sich durch ein Voll-Chassis zur heimischen Nutzung, sowie die präzise und schnelle Arbeitsweise aus. Ersteres ist notwendig, damit Ihr diese Geräte in Deutschland überhaupt erst im häuslichen Gebrauch nutzen dürft.

Der Creality Falcon2 wurde ebenfalls auf der IFA präsentiert. / © Creality

Während der Messe veranstaltete Creality zudem verschiedene Gewinnspiele und Networking-Möglichkeiten an. Denn Creality plant auch die Einführung eines Kreativitätskataloges. Dadurch könnten sich Nutzer:innen untereinander austauschen und so Tipps oder Dateien zuschicken. Die Preisausrichtung des Falcon A1 zeigt zudem bereits, was der Hersteller plant.

Denn Lasercutter oder Lasergravierer sind recht kostspielig. Ein Gerät auf den Markt zu bringen, dass weniger als 600 Euro kostet, ist durchaus sinnvoll und könnte eine Lücke schließen, um solche Geräte auch in privaten Haushalten interessanter werden zu lassen. Wann der Falcon A1 nun wirklich veröffentlicht wird und ob Creality auf das Feedback der IFA-Besucher:innen hört, bleibt allerdings abzuwarten. Mehr Infos zu Creality und den Produkten bekommt Ihr übrigens auf crealityfalcon.com.

Was haltet Ihr von dem IFA-Auftritt von Creality? Denkt Ihr, dass solche interaktiven Messestände mehr Sinn ergeben, als klassische Präsentationen durch Einzelpersonen? Lasst es uns gerne wissen!