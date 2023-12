Das Poco F5 von Xiaomi bekommt das HyperOS-Update als Erstes!

Das Poco F5 bekommt als erstes Poco-Phone HyperOS

Das Poco F5 wurde bereits von dem Kollegen Rubens ausführlich getestet. Und wenngleich sich sein Fazit nicht pauschal positiv liest, so gab es dennoch 4,5 Sterne von maximal 5 erreichbaren Sternen. Größter Nachteil scheint wohl die Ansammlung von Bloatware zu sein, welcher aber augenscheinlich notwendig ist, um den "Flaggschiffkiller" – wie der nextpit-Redakteur das Smartphone liebevoll nennt – zu einem Preis ab 430 Euro verfügbar zu machen.

Das OLED-Display bietet die mittlerweile übliche flüssige Bildwiederholrate von 120 Hz. / © NextPit

Nun gibt die Xiaomi-Tochter via X (ehemals Twitter) bekannt, dass man eben jenes preiswerte Smartphone als Erstes dazu erkoren hat, es via OTA-Update (Over the air) mit der neuesten hauseigenen Benutzeroberfläche HyperOS, anstelle von MIUI 15 auszustatten.

Neben einem überarbeiteten Design erwarten uns der Lautstärke-Booster, eine optimierte Zwischenablage, ein verbessertes Multitasking-Management, intelligente Erinnerungs- und Planungsfunktionen. Natürlich gibt es praktisch als Pflichkür auch verbesserte Features für Eure Privatsphäre und auch der Vibrationsmotor hat wohl ein kleines Softwaretuning erhalten.

Unser Redaktionsdevice hat das OTA-Update bislang nicht erhalten, aber der Daumen bleibt auf der Abfrage gedrückt.

Wer von Euch hat ebenfalls ein Poco F5 und wartet schon ungeduldig auf das OTA-Update mit HyperOS? Schreibt uns Eure Erkenntnisse zu diesem Thema gern unten in die Kommentare.