Das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra wird nicht dünner – aber trotzdem besser

Das Galaxy Tab S9 (Ultra) von Samsung ist zweifellos eines der am häufigsten geleakten Geräte der Südkoreaner. Kürzlich wurde berichtet, dass das Galaxy Tab S9 Plus-Modell ein neues Kamera-Layout hat. Zuvor waren bereits die technischen Daten des Premium-Ultra-Modells bekannt geworden. Heute bestätigt ein prominenter Leaker weitere bemerkenswerte Änderungen wie die Wasserdichtigkeit und den schnelleren RAM-Typ.

Samsung Galaxy Tab S9 (Ultra) mit schnellerem Speicher und IP68-Zertifizierung

Wenn Ihr den zuverlässigsten Tippgeber mit einer soliden Erfolgsbilanz auswählen müsstet, wäre "Ice Universe" vermutlich einer von ihnen. Auf Twitter behauptet der bekannte Leaker nun, dass das Galaxy Tab S9 Ultra im Vergleich zum Galaxy Tab S8 Ultra in Bezug auf die Abmessungen unverändert ist. Genauer gesagt sind die beiden Generationen mit 326,4 x 208,6 x 5,5 mm zu 100 Prozent identisch, während das unangekündigte Modell ein paar Gramm schwerer sein wird.

Abgesehen von den Proportionen der Geräte wurden auch das 14,6 Zoll große AMOLED-Display und der 11.200 mAh starke Akku beibehalten. Weiterhin hat Samsung nicht vor, für das Flaggschiff-Android-Tablet eine verbesserte Ladefunktion anzubieten. Stattdessen bleibt das Tab S9 Ultra bei einer 45-Watt-Schnellladefunktion.

Es überrascht nicht, dass ein übertakteter Snapdragon 8 Gen 2 das Galaxy Tab S9 Ultra sowie das Galaxy Tab S9 und Tab S9 Plus antreibt. Neu ist ein schnellerer und effizienterer Arbeitsspeicher vom Typ LPDDR5X, der auch in dem von uns getesteten Galaxy S23+ zu finden ist, obwohl in dem Tweet eine größere Kapazität erwähnt wird.

Samsung Galaxy Tab S8 (Plus) und Tab S8 Ultra teilen sich das gleiche Metallgehäuse. / © Samsung

Die Kollegen von SamMobile hatten bereits berichtet, dass die Galaxy-Tab-S9-Serie die ersten "nicht-Galaxy-Active-Modelle" des Unternehmens sein werden, die mit einem Zertifikat gegen das Eindringen von Wasser ausgestattet sein werden. Diese Behauptung wird nun von einer unabhängigen Quelle bestätigt und deutet darauf hin, dass das Trio eine IP68-Zertifizierung erhält. Das bedeutet, dass jedes der Tablets ein Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern überstehen kann.

Samsung Galaxy Tab S9 (Ultra) Erscheinungsdatum

Was den Release-Termin anbelangt, so plant Samsung wohl das Galaxy Tab S9 im Sommer oder im August, zusammen mit dem Galaxy Z Fold 5 und dem Galaxy Z Flip 5 auf den Markt zu bringen. Weitere geplante Geräte, die wahrscheinlich auf dem gleichen Unpacked-Event angekündigt werden, sind die Samsung Galaxy Watch 6, die Galaxy Buds 3 und der Galaxy SmartTag 2.

Glaubt Ihr, dass Samsung auf dem richtigen Weg ist, sich auf Verbesserungen unter der Haube zu konzentrieren, während die meisten Marken nur kleinere Designänderungen einführen? Schreibt uns Eure Meinungen in die Kommentare. Wir sind gespannt, was Ihr dazu zu sagen habt.