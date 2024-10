Energie wird immer teurer! Daran können wir bei nextpit leider nichts ändern. Aber wir können Euch dabei helfen, mit smarten Heizkörperthermostaten in Eurem Smart-Home Energie zu sparen. Wir klären Euch auf, welche dieser smarten WLAN-Thermostate sich in den nextpit-Tests bewährt haben, und worauf Ihr beim Kauf achten müsst.

Wie Ihr sicher mitbekommen habt, beschäftigen wir uns bei nextpit seit einiger Zeit auch mit wichtigen Energiethemen. Für die smarten Heizkörperthermostate bedeutet das, dass wir fast alle empfohlenen Modelle entweder bereits testen konnten, oder sie zumindest schon im Testeinsatz nutzen. Wir liefern Euch in diesem Beitrag Hilfestellung für den Kauf smarter Thermostate und verweisen natürlich auch auf unsere ausführlichen Testberichte.

Smarte Heizkörperthermostate im Vergleich

Seit wir diesen Beitrag erstmals veröffentlichten, mussten wir einen Preisanstieg bei smarten Thermostaten beobachten. Umso wichtiger, dass wir vor einer solchen Anschaffung genauestens hinschauen, was wir fürs Geld geboten bekommen. In der Tabelle findet Ihr sowohl Angebote für einzelne Thermostate als auch für Starter-Kits. Worauf Ihr vor dem Kauf der smarten Heizkörperthermostate unbedingt achten sollt, verraten wir Euch in den nächsten Zeilen, danach stellen wir Euch dann unsere konkreten Produktempfehlungen ausführlicher vor.

Warum soll ein Heizkörperthermostat smart sein?

Wie erwähnt konzentrieren wir uns heute zunächst einmal auf smarte Heizkörperthermostate und lassen Wand-/Raumthermostate und Fußbodenheizungen komplett außen vor. Smarte Heizkörperthermostate ersetzen im Grunde lediglich die herkömmlichen Thermostate an den Heizkörpern Eurer Wohnung. Die Installation ist in den meisten Fällen sehr unkompliziert und grundsätzlich sind die Modelle auch alle kompatibel mit Euren Heizkörpern.

Ihr könnt die Thermostate über eine Smartphone-App bedienen, je nach Modell auch per Sprachsteuerung. Sie sind programmierbar, manche Systeme lernen auch aus Euren Heizgewohnheiten und oft erkennen die Systeme auch automatisch, ob Ihr im Haus seid oder nicht.

Die großen Vorteile der smarten Thermostate sind der Bedienkomfort und auch die Möglichkeit, Energie zu sparen. Letzteres hängt aber auch vom Zustand Eurer Wohnung bzw. des Hauses ab: Ein frisch saniertes Haus verliert nicht mehr so viel Wärme, daher kann dort weniger Geld gespart werden. Bleibt der Bedienkomfort, denn Ihr könnt per App Zeitpläne erstellen, wann welche Heizung aktiv sein soll und reguliert die Temperaturen über die Anwendung oder sogar auf Zuruf.

Heizkörperthermostat: Darauf müsst Ihr beim Kauf achten

Installation

Die Installation ist bei Heizkörperthermostaten erfreulich unkompliziert und kann im Grunde von jedem vorgenommen werden. Ihr tauscht einfach das alte, "dumme" Thermostat gegen das smarte aus. Zu den Thermostaten gehört in vielen Fällen eine Bridge, die zwischen Thermostat und Euren Router geschaltet wird. Per Funk kommuniziert diese Bridge mit den Thermostaten und dank WLAN könnt Ihr Eure Heizung dann auch aus der Ferne kontrollieren.

Komplizierter wird es lediglich, wenn Ihr Euch für ein verkabeltes Wandthermostat entscheidet. Lasst uns da auch gerne wissen, ob dieses Thema für Euch interessant ist und wir Euch auch da eine Übersicht erstellen sollen. Sucht Ihr aber lediglich smarte Heizkörperthermostate, ist die Installation kaum eine Hürde für Euch.

Achtet vor dem Kauf darauf, ob Ihr hinreichend Platz fürs Anbringen habt. / © Eurotronic

Ihr solltet allerdings vorher die Größe der smarten Thermostate berücksichtigen. Viele Modelle sind etwas größer als die normalen Thermostate. Denkt also vorher darüber nach, ob genug Platz am Heizkörper vorhanden ist. Das gilt zum Einen natürlich fürs Anbringen und für manuelle Bedienung. Ihr müsst aber auch hin und wieder Batterien wechseln.

Welches ist das richtige System?

Die Frage des Systems ist eine, die Ihr Euch dringend vor der Anschaffung stellen müsst. Ist das gewünschte System um weitere Komponenten erweiterbar? Passt es zusammen mit dem bereits vorhandenen Smart-Home-System? Ist es kompatibel mit Alexa, Siri oder dem Google Assistant? Auch, wenn mit dem Standard Matter ein Silberstreif am Horizont auftaucht: Viele Anbieter kochen da bislang Ihr eigenes Süppchen, was die verschiedenen Smart-Home-Standards angeht.

Habt Ihr also beispielsweise schon Smart-Home-Elemente, die Ihr über den Zigbee-Standard kontrolliert, sollte das auch für die Thermostate gelten. Eine recht günstige Lösung gibt es da beispielsweise von Eurotronic – die Eurotronic Spirit Heizkörperthermostate* lassen sich ins Zigbee-System integrieren.

Wir kommen später noch zum Kostenpunkt Eurer Anschaffung, nur jetzt schon so viel dazu: Wenn Ihr Euch jetzt für eine Variante entscheidet, die möglicherweise nicht mit Eurem späteren Smart-Home zusammenpasst, investiert Ihr vielleicht jetzt Hunderte von Euros und müsst dann den ganzen Spaß nochmal neu erwerben.

Funktionen und Bedienkomfort

Neben der Nachhaltigkeit, der gesparten Energie und somit gesparten Kosten ist der Komfort das Hauptargument für smarte Heizkörperthermostate. Auch hier unterscheiden sich die Angebote teils deutlich voneinander. Das bedeutet zunächst einmal, dass Ihr nicht mehr zu jedem Heizkörper laufen müsst, um die Temperatur manuell anzupassen. Stattdessen geht das bequem per App. In der Regel besteht für Euch dennoch die Möglichkeit, die Temperatur manuell am Thermostat zu regeln.

Apropos Temperatur: Oft wird direkt am Heizkörper gemessen, was dazu führt, dass die Temperatur 2-3 Grad höher angezeigt wird, als sie im Raum tatsächlich ist. Erfreulicherweise wächst das Angebot an Systemen, die nicht nur an der Heizung messen und somit die Temperatur exakt erfassen können.

Achtet also entweder direkt beim Kauf darauf, entsprechende Sensoren im Set zu erhalten – oder berücksichtigt, dass die Heizung Euch eine etwas höhere Temperatur anzeigt, als tatsächlich richtig ist.

Viele Heizkörperthermostate könnt Ihr per Sprache steuern / © Tado

Smarte Thermostate bieten aber deutlich mehr als nur die App-Bedienung. Viele Modelle lassen sich per Alexa, Google Assistant oder Siri auch mit Sprachkommandos kontrollieren. Darüber hinaus könnt Ihr über die App Zeitpläne aufstellen. So könnt Ihr festlegen, dass die Heizung zu einer bestimmten Uhrzeit an- oder ausgeschaltet werden. Oder Ihr entscheidet Euch, nur bestimmte Räume zu heizen.

Dank der App könnt Ihr auch aus der Ferne die Heizung steuern, also schon mal vorheizen, wenn Ihr wisst, dass Ihr in einer Stunde zu Hause seid. Noch einfacher geht es mithilfe von Geofencing. In diesem Fall wird erkannt, dass Ihr Euch Eurer Wohnung nähert und die Heizung wird dann automatisch angeworfen. Es gibt auch smarte Heiztechnik, bei der das System Eure Gewohnheiten erlernt. In diesem Fall müsst Ihr also keine Pläne erstellen, weil das System nach einiger Zeit zum Beispiel weiß, wann Ihr zur Arbeit fahrt.

Ein Feature, bei dem es auch um Komfort, aber primär ums Energiesparen geht, ist der Einsatz von zusätzlichen Sensoren. Das oben empfohlene Set Homematic IP liefert zum Beispiel bereits einen entsprechenden Sensor für ein Fenster mit. Dadurch senkt die Heizung automatisch die Temperatur, wenn ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird und umgekehrt.

Kosten

Smarte Thermostate sind auf jeden Fall auch ein kostenintensives Vergnügen. Wer auf Bedienkomfort verzichten kann, wird auch mit günstigen Modellen glücklich. Das Set von Eurotronic mit vier Thermostaten kostet lediglich 60 Euro. Je umfangreicher die Feature-Liste ist, desto teurer werden auch die Thermostate. In der Regel werden ab 40 Euro fällig pro Heizkörperthermostat.

Dazu kommt dann in vielen Fällen noch die passende Bridge oder ein Hub. In unserer Tabelle oben haben wir Euch jeweils Starter-Kits vorgeschlagen. Die beinhalten nicht nur die komplette Technik, damit Ihr direkt loslegen könnt, sondern auch die notwendigen Batterien. Berücksichtigt dabei aber auch, dass Sets wie das von Tado lediglich mit einem Thermostat ausgeliefert werden. Ihr könnt bei jedem Anbieter jederzeit einzelne Thermostate nachkaufen. Im Fall von Tado werden da pro Heizkörper 75 Euro fällig.

Wenn Ihr also Eure komplette Wohnung oder gar ein komplettes Haus bestücken wollt, summieren sich die Kosten entsprechend. Genau deswegen solltet Ihr die vorherigen Punkte berücksichtigen und Euch darüber im Klaren sein, auf welches System und welche Features Ihr setzt.

Die besten smarten Heizkörperthermostate im nextpit-Test

Der Favorit der nextpit-Redaktion: Tado X

Das Tado X ist im Winkelstück-Design entwickelt und bietet ein kontrastreiches Display. / © nextpit

Das Tado X löst nicht nur den Vorgänger Tado V3+ ab, sondern verdrängt das erwähnte Thermostat auch von unserem Topspot in unserer Bestenliste. Für einen knappen Hunderter pro Thermostat erhaltet Ihr die gewohnte Tado-Qualität, allerdings nun auch mit Matter-Unterstützung.

Der Hersteller macht wieder sehr viel richtig und liefert Euch in der Kombi mit dem Drehrad und der umfangreichen App ein starkes Bedienkonzept. Außerdem überzeugt der Funktionsumfang und Tado lässt uns jetzt die Akkus auswechseln.

Allerdings gibt es auch ein paar Schattenseiten – zumindest für diejenigen unter Euch, die bereits Thermostate von Tado nutzen. So kommt nämlich eine neue Bridge zum Einsatz, ebenso eine komplett neue App – und beides ist nicht kompatibel mit den alten Produkten. Entscheidet Ihr euch also für das Tado X, habt aber bereits ältere Modelle im Einsatz, müsst Ihr damit leben, dass Ihr schlimmstenfalls mit zwei verschiedenen Apps und verschiedenen Abos herumwerkeln müsst.

Zusammenfassung Kaufen Tado° X Pro Tolles Bedienkonzept mit Drehrad und herrlicher App

Sehr großer Funktionsumfang

Matter-Unterstützung und Thread-Support

Austauschbare Akkus machen Aufladen noch komfortabler Contra Nicht kompatibel mit älteren Tado-Thermostaten ...

... ja nichtmal in derselben App zusammen verwaltbar

Proprietäre Akkus weniger nachhaltig als Standard-Batteriefach Zum Testbericht Tado° X

Der nextpit-Preistipp: Hama Smartes Heizkörperthermostat

Ein kleines Display zeigt Euch beim Heizkörperthermostat die Temperatur und weitere Informationen an. / © nextpit

Lest unseren ausführlichen Test des Hama Smartes Heizkörperthermostat

Als Alternative zu den meist kostspieligeren Konkurrenten in der Übersicht haben wir hier noch einen günstigeren Vertreter am Start. Das Hama Heizkörperthermostat ist derzeit für knapp 33 Euro zu haben. Dafür erhaltet Ihr ein leicht installierbares Thermostat, das wie einige andere Produkte hier in der Liste ebenfalls eine Zigbee-Bridge benötigt.

Die App gibt es für Android und iOS, setzt allerdings einen Hama-Account voraus. Neben Alexa und Google Home gibt es zwar auch Support für Siri, diesen aber nur eingeschränkt. Weitere Haken sind der fehlende Matter-Support und die vorausgesetzte Cloud-Anbindung. Insgesamt macht Ihr hier Abstriche beim Design oder auch dem ein oder anderen Feature. Die Teile funktionieren aber bestens, tun für einen sehr fairen Preis genau das, was sie sollen und sind damit durchaus eine Alternative – gerade, wenn Ihr gleich ein ganzes Haus mit Thermostaten bestücken wollt.

Zusammenfassung Kaufen Hama Smartes Heizkörperthermostat Pro Bequeme Bedienung dank Drehrad

Einfache Installation

Viele Smart-Home-Funktionen Contra Nutzung setzt eine Bridge voraus

App oft ein wenig umständlich Zum Testbericht Hama Smartes Heizkörperthermostat

Weitere Alternativen, die sich im nextpit-Test bewährt haben

Tado V3+

Wie schlägt sich das Tado V3+ im Test? nextpit hat es herausgefunden! / © nextpit

Lest unseren ausführlichen Test des Tado V3+

Das Tado V3+ gehört fraglos zu dem Besten, was der Markt für smarte Thermostate hergibt, und ist damit auch unsere nextpit-Top-Empfehlung. Das Teil sieht chic aus, ist äußerst genau und nach etwas komplizierterer Einrichtung sehr komfortabel zu bedienen – und eskommt zudem mit einer wirklich schönen App. Google Home, Amazon Alexa und Apple HomeKit sind allesamt kompatibel, Matter-Support fehlt allerdings noch.

Das Thermostat verlangt nach einer Bridge, die Ihr im Bundle mit dem Thermostat oder separat kaufen könnt. Regelt Ihr die Temperatur über den Drehknopf, wird ein Dot-Display aktiv, das sich auch unter Sonneneinstrahlung noch problemlos ablesen lässt. Die App ist sehr umfangreich und macht zudem optisch was her. Allerdings ist der volle Funktionsumfang nur für diejenigen verfügbar, die sich auf eine Abo-Zahlung einlassen.

Wer Wert auf Datenschutz legt, wird sich freuen, dass die Daten auf deutschen Servern liegen. Das Tado V3+ unterscheidet sich von der Konkurrenz durch sein eingebautes Messgerät für Luftfeuchtigkeit und einer integrierten Erkennung für offene Fenster. Zudem mit dem bei der Konkurrenz eher seltenen Homekit-Support erhaltet Ihr hier für einen nicht ganz günstigen Preis ein wirklich umfassendes Produkt.

Zusammenfassung Kaufen Tado V3+ Pro Kompatibel zu Google Home, Alexa & HomeKit

Sehr komfortable und präzise Bedienung dank Drehrad

Wunderbare Smart-Home-App

Sensor zur Ermittlung der Luftqualität mit an Bord Contra Kostspielig und erst mit Abo richtig gut

Installation ein wenig zu fummelig

Noch keine Matter-Unterstützung Zum Testbericht Tado V3+

Aqara Radiator Thermostate E1

Das Aqara Radiator Thermostate E1 ist schnell installiert und praktisch. / © NextPit

Lest unseren ausführlichen Test des Aqara Radiator Thermostate E1

Wer es etwas günstiger wünscht, sollte mal bei Aqara schauen, die Ihr Radiator Thermostate E1 für aktuell etwa 55 Euro pro Stück anbieten. Dafür erhaltet Ihr ein Thermostat, das sich manuell, per App, aber auch per Google Assistant oder Siri steuern lässt. Voraussetzung für den Betrieb ist aber auch hier eine Bridge, in diesem Fall ist das der Aqara Zigbee 3.0 Hub.

Der Funktionsumfang kann sich sehen lassen, denn das Ding ist nicht nur flott eingerichtet, sondern beherrscht auch Geofencing und selbst Matter-Support ist schon am Start. Dafür ist das Gehäuse ein klein wenig wackelig und Ihr könnt das Thermostat auch nur von vorn ablesen. Gerade diejenigen, die mit ihrem Smart-Home eh schon im Aqara-Ökosystem unterwegs sind, werden mit diesem Thermostat glücklich. Auch hier spart Ihr übrigens, wenn Ihr Euch direkt das Bundle mit drei Thermostaten an Land zieht.

Zusammenfassung Kaufen Aqara Radiator Thermostate E1 Pro unkomplizierte und schnelle Installation

Steuerung per App, Google Assistant, Alexa und Siri

flexible Programmierung inkl. Geofencing und Regeln

Temperatursteuerung auch per Drehknauf am Gerät

unterstützt Homekit und Matter Contra Display nur von vorne ablesbar

etwas wackeliges Gehäuse

knappe Anleitung Zum Testbericht Aqara Radiator Thermostate E1

Eve Thermo

Das Eve thermo lässt sich über die App oder über zwei Knöpfe an der Oberseite steuern. / © nextpit

Lest unseren ausführlichen Test des Eve thermo

Das Eve thermo ist der heimliche Favorit für all diejenigen, die im Apple-Ökosystem unterwegs sind. Das Design ist eher schlicht, die App sehr ansehnlich und erfreulicherweise ist hier keine Bridge vonnöten. So schön das alles auch klingt: Das Eve thermo ist ausschließlich fürs Apple-System gedacht – alle anderen machen ein langes Gesicht.

Wer die Heizung nicht übers iPhone steuern will, kann das bei dem Eve thermo auch per Touch-Buttons am Gerät machen. Die App ist umfangreich, allerdings auch ein wenig unübersichtlich bisweilen. Außerdem benötigt Ihr einen AppleTV oder einen HomePod als Schaltzentrale, wenn Ihr die Funktionen voll ausreizen wollt.

Wer gut damit lebt, dass man ihn in seinem Ökosystem künstlich etwas einschränkt, wird mit dem Eve thermo sicher glücklich – alle anderen (inklusive allen Nicht-Apple-Nutzer:innen) schaut sich womöglich lieber woanders um.

Zusammenfassung Kaufen Eve thermo Pro Ohne Bridge oder weiteres Zubehör nutzbar

Unauffälliges, ansprechendes Design

Sehr hübsche Smartphone-App Contra Viele Features fehlen ohne HomeKit-Steuerzentrale

Touch-Bedienung sehr umständlich

Aktuell nur mit Apple kompatibel Zum Testbericht Eve thermo

Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II

Über das große Display des Heizkörperthermostats von Bosch seht Ihr die Temperatur und weitere Infos. / © nextpit

Lest unseren ausführlichen Test des Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II

Auch die Smart-Home-Profis von Bosch haben es mit einem Thermostat in unsere Bestenliste geschafft. Auch fürs sogenannte Heizkörperthermostat II wird mit 80 Steinen ein nicht besonders günstiger Preis aufgerufen. Dafür bekommt Ihr ein hübsches Design geboten, befindet Euch im durchaus großen Bosch-Ökosystem, wobei das Thermostat auf den Zigbee-Standard setzt.

Also klar, auch hier ist die Bridge Voraussetzung, wenn Ihr das Thermostat nutzen wollt. Wer mag, nutzt das Thermostat per Google, Apple oder Amazon Alexa. Neben der App steht zur Bedienung direkt am Thermostat auch ein Kippschalter zur Verfügung. Mit besagter App könnt Ihr die Temperatur auch aus der Ferne regulieren, wobei es Euch sogar sehr einfach möglich ist, anderen Personen eine Freigabe zu erteilen. Bei der Fernsteuerung Eurer Thermostate zu Hause bedarf es übrigens keiner Accounts oder Cloud-Anbindung.

Die App macht optisch durchaus was her, allerdings ist sie durch die schiere Größe des Bosch-Ökosystems auch umfangreich und teils ziemlich verschachtelt. Support für Matter soll kommen, ist derzeit aber leider noch nicht am Start. Davon abgesehen erhaltet Ihr ein äußerst solides Rundumpaket, bei dem wir bei allen wichtigen Features einen Haken machen können. Auch hier bietet sich angesichts des höher angesetzten Preises an, vielleicht direkt zu Bundles zu greifen.

Zusammenfassung Kaufen Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II Pro Hübsches Design

Gelungene Steuerung über "Drehrad"

Umfangreiches Smart-Home-Ökosystem

Basiert auf Zigbee-Standard Contra Mussten wir im Testzeitraum zweimal einrichten

Setzt Vorhandensein einer Bridge voraus

Wenig Extrafunktionen Zum Testbericht Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II

Homematic IP Evo

Das Display des Homematic IP Evo ist gut ablesbar und lässt sich auf Wunsch dimmen. / © nextpit

Lest unseren ausführlichen Test des Homematic IP Evo

Das Homematic IP Evo ist ein recht kompaktes Thermostat, welches zudem auch in mehreren Farben zu haben ist. Die Konkurrenz begnügt sich da zumeist mit schnödem Weiß. Das Thermostat unterscheidet sich vom Rest des Feldes auch durchs Bedienkonzept: Ihr verändert die Temperatur, indem Ihr das Thermostat in die eine oder andere Richtung kippt. Alternativ könnt Ihr die Temperatur natürlich auch über die App steuern.

Die Einrichtung gestaltete sich für meinen Kollegen Ben im Test etwas komplizierter, allerdings könnt Ihr bei Bedarf Eure komplette Wohnung über ein Thermostat steuern. Amazon Alexa und Google Assistant werden unterstützt, wer Apple Homekit nutzt, schaut hingegen leider in die Röhre. Auch Matter-Support wurde bislang noch nicht verkündet. Positiv bei den Thermostaten von Homematic IP ist der hohe Datenschutz und auch die Tatsache, dass die Geräte Teil eines großen Ökosystems sind.

Ganz günstig sind die Thermostate nicht und gehören mit einem Preis oberhalb von 80 Euro schon eher der Oberklasse an. Bedenkt, dass Ihr zum Betrieb auch eine Bridge braucht, die das Unternehmen aus Deutschland den "Homematic IP Accesss Point" nennt. Wer will, kauft direkt das Bundle, das Thermostat und Bridge enthält.

Zusammenfassung Kaufen Homematic IP Evo Pro Sehr hübsches Design mit verschiedenen Farben

Umfangreiche Smart-Home-App

Guter Datenschutz ohne Account-Zwang

Eingebettet in großes Ökosystem Contra Companion-App recht unübersichtlich

Kein Geo-Fencing

Weder Matter noch HomeKit unterstützt Zum Testbericht Homematic IP Evo

Fritz! DECT 302

Wie schlägt sich das DECT 302 im Test? nextpit hat es herausgefunden! / © nextpit

Lest unseren ausführlichen Test des Fritz! DECT 302

Das Fritz! DECT 302 überzeugt in vielen Punkten. Die Hardware ist auf den ersten Blick wirklich gelungen, und auch das Bedienkonzept überzeugt unterm Strich. Das energiesparende E-Paper-Display ist für die relativ statischen Inhalte ebenfalls eine sinnvolle Wahl – mangels Beleuchtung in den dunklen Monaten dann aber nicht immer so einfach abzulesen wie es sein sollte. Schade.

Nachteile gibt's dann allerdings bei den smarten Fähigkeiten. Wenn Ihr das DECT 302 verwenden wollt, benötigt Ihr eine Fritz!Box als Hub. Und auch die Kompatibilität mit Systemen wie Google Assistant, Alexa und Siri ist stark eingeschränkt. Andererseits ist das smarte Fritz!-Thermostat dafür aber auch wirklich stark, was den Datenschutz angeht. Die Verbindung mit Eurer Fritz!Box läuft nämlich – wie der Name schon verrät – über DECT, und das gesamte System funktioniert auf Wunsch auch komplett lokal bei Euch im Heimnetzwerk und ohne Cloud-Anbindung.

Zusammenfassung Kaufen Fritz!DECT 302 Pro Tolle Hardware mit einfacher Bedienung

E-Ink-Display überzeugte im Test

Sehr guter Datenschutz dank Cloud-Verzicht und DECT

Sehr einfache Einrichtung über Fritz!Box Contra Nur mit Fritz!Box kompatibel

Inkompatibel zu Siri, Alexa und Google Home

Zwei Apps und Browser-Steuerung verwirrend Zum Testbericht Fritz!DECT 302

Damit sind wir durch mit unserem Crash-Kurs zu smarten Heizkörperthermostaten. Habt Ihr Gedanken, Ideen oder Ergänzungen dazu, lasst uns gerne Kommentare da. Wir erkunden das große Smart-Home-Reich aktuell, lernen vor allem beim Thema Energie täglich dazu und werden das in Zukunft weiter ausbauen.

