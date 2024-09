MediaMarkt bietet gerade einen spannenden Deal für Euch und Eure Familie oder Freunde an. Denn in der Tarifwelt gibt es gerade das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ im Doppelpack mit originalem 50-GB-Tarif von o2 für gerade einmal 34,98 Euro. Wie das möglich ist und ob sich das Ganze überhaupt lohnt oder Ihr hier unnötig drauf zahlt. verrät Euch nextpit.

Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G ist unser Favorit unter den Smartphones bis 500 Euro. Mit seinem 120-Hz-Display, der super schnellen Aufladefunktion und einem schnellen MediaTek-Prozessor gespickt, könnte das Gerät auch deutlich mehr kosten. Im Netz gibt es das Xiaomi aber schon für 362 Euro in der 512-GB-Variante, die Ihr mit passenden Handyverträgen auch bei MediaMarkt erhaltet. Hier bekommt Ihr nicht nur das Mittelklasse-Flaggschiff in doppelter Ausführung, sondern den o2 Mobile M Boost zweimal dazu.

Bestes Smartphone unter 500 €

Die Krone als eines der besten Mittelklasse-Smartphones vergibt mein Kollege Casi an das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ in seinem Test – allerdings hat das auch seinen Grund. Das Gerät liegt gut in der Hand und wirkt schön verarbeitet. Zudem bietet es ein schönes, helles Display mit 120-Hz-Bildwiederholrate Ebenfalls 120, allerdings Watt-Ladeleistung, bietet das Smartphone ebenfalls, wodurch es innerhalb kürzester Zeit wieder voll einsatzfähig ist. Der 5.000-mAh-Akku hält zudem problemlos den ganzen Tag durch.

Vor allem die Hauptkamera im Redmi Note 13 Pro+ weiß zu überzeugen. / © nextpit

Als Prozessor findet sich hier ein MediaTek Dimensity 7200 Ultra mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher. Das SoC bietet also mehr als ausreichend Performance für den Alltag und selbst moderne Games sind hier kein Problem. Die 200-MP-Hauptkamera glänzt mit hohem Detailreichtum, wird allerdings wieder durch einen unnötigen 2-MP-Makro-Sensor ergänzt. Auch die Ultraweitwinkel-Kamera könnte ein Update vertragen. Außerdem arbeitet das Smartphone noch mit MIUI 14, nicht mit HyperOS.

Doppeltes Smartphone – Doppelter Preis?

Es dürfte schnell klar sein, dass Ihr im Netz für ein einzelnes Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ günstigere Angebote finden könnt. Allerdings bekommt Ihr hier gleich zwei Smartphones und dazu noch zwei 5G-Tarife mit 50 GB Datenvolumen und einer Download-Bandbreite von maximal 300 MBit/s im gut ausgebauten o2-Netz dazu. Dieser kostet Euch (einzeln) beim Provider selbst schon 34,99 Euro monatlich.

Bei MediaMarkt zahlt Ihr für das Bundle allerdings nur 34,98 Euro pro Monat. Hier kommt einmalig 1 Euro für das Gerät obendrauf, sowie 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand. Klingt gut? Dann schauen wir uns die nackten Zahlen noch einmal genauer an:

Tarif-Check Tarif o2 Mobile M Boost Datenvolumen 50 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 34,98 € Einmalige Kosten 45,94 € Gesamtkosten 885,46 € Reguläre Gerätekosten 2 x 362,00 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 6,73 € Zum Angebot*

Lohnt sich der Xiaomi-Deal überhaupt?

Die genauen Zahlen geben uns nun Gewissheit, dass Ihr bei MediaMarkt zwar ein spannendes Angebot habt, aber auch bei den Effektivkosten nicht spart. Grund dafür ist, dass Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit 885,46 Euro für das gesamte Bundle gezahlt habt. Das Xiaomi-Smartphone gibt es im Netz allerdings schon ab 362 Euro. Dementsprechend zahlt Ihr 6,73 Euro monatlich zusätzlich für den Tarif obendrauf.

Dass Ihr hier keine effektive Ersparnis habt, ist aber auch nicht weiter tragisch. Denn der Tarif, der dem Angebot beiliegt, kostet Euch normalerweise deutlich mehr. Für diesen nur knapp 7 Euro mehr im Monat zahlen zu müssen, also 3,50 Euro mehr pro Tarif, ist durchaus spannend. Es gibt zwar, wie bereits erwähnt, sicherlich günstigere Angebote im Netz, allerdings dürfte keines an den hier angebotenen Tarif herankommen.

Falls Ihr also auf der sicheren Seite mit der Netzabdeckung, dem Datenvolumen und der Download-Bandbreite sein wollt, macht Ihr hier nichts falsch. Im Zweifelsfall könnt Ihr auch einen Tarif mit dem Smartphone an Bekannte weiterverkaufen und schon zahlt Ihr nur 17,49 Euro im Monat, wenn Ihr es fair aufteilt. Durchaus ein spannendes Angebot für dieses Bundle.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind solche Kombi-Deals spannend für Euch oder könnt Ihr mit einem zweiten Smartphone nichts anfangen? Lasst es uns wissen!