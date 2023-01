Doro 8100 im Test: Alte Technik für alte Menschen und "digital Mutige"

Senioren-Handys sind eine Kategorie, die wir bei NextPit viel zu lange vernachlässigt haben. Das soll sich nun mit dem ausführlichen Testbericht des Doro 8100 ändern. Der schwedische Hersteller wirbt selbst mit einem Android-Smartphone für "digital Mutige". Schauen wir doch einmal genauer hin, was das Doro 8100 für die Generation Ü60, für die Silver Surfer und Senioren:innen effektiv zu bieten hat.

Das Doro 8100 wurde erstmalig im März 2022 angekündigt und ist für eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von 219 Euro erhältlich. Das Doro 8100 Plus (mit Tischladestation ) kostet 229 Euro. Beide Angebote sind auch auf Amazon verfügbar und dort minimal günstiger.

Preislich zumindest nicht – zusätzlich bietet das Doro 8100 eine spezielle Benutzeroberfläche, welche den digitalen Einstieg immens erleichtert. Die Frage, ob das die veraltete Technik rechtfertigt, ist in der NextPit-Redaktion noch nicht hinlänglich beantwortet.

Trennt man also bei unserem Kurzfazit des Doro 8100 diese zwei Welten, so hat man ein für die Zielgruppe optisch und haptisch optimiertes Android-Smartphone vor sich, welches preislich kein all zu großes Loch in die Haushaltskasse schlägt. Dennoch steht die Frage im Raum, ob ein Mittelklasse-Smartphone wie das Samsung Galaxy A33 5G nicht eine bessere Entscheidung wäre?

Beim ersten Einschalten des Doro 8100 fühlt man sich in die Vergangenheit katapultiert. Nicht nur die Display-Auflösung ist sehr niedrig. Auch der Prozessor bietet eine Performance, die eigentlich nicht mehr verkauft werden sollte. Doch es handelt sich hier um ein Senioren-Smartphone, welches auch speziell für diese Zielgruppe optimiert wurde und so beispielsweise eine Notruftaste auf der Rückseite hat.

Schauen wir auf die Vorderseite, so sehen wir ein 6,1 Zoll großes IPS-Display mit einer standardisierten Bildwiederholrate von 60 Hertz und einer Auflösung von 1.560 x 720 Pixel bei 264 ppi. Ja, Ihr habt richtig gelesen – und damit liegt Doro im Bereich der Senioren-Smartphones schon ziemlich weit vorn. Auch die tropfenförmige Notch für die Frontkamera macht schnell deutlich, das es sich hier nicht um die modernste Technik handelt.

Positiv aufgefallen sind oben eine analoge Audio-Klinkenbuchse, ein USB-Typ-C-Anschluss sowie der SIM-Slot, der auch ohne SIM-Tool geöffnet werden kann. Das verhindert effektiv, dass beim SIM-Tausch oder beim Einlegen einer microSD-Speicherkarte der "Piekser" nicht in einer der beiden Mikrofon-Öffnungen landet.

Wer das 156 x 73 x 9,2 Millimeter große Doro 8100 das erste mal in der Hand hält, wird vermutlich überrascht von dem leichten Smartphone (167 g) und seiner außerordentlich guten Haptik sein. Macht auch irgendwie Sinn – ist es schließlich ein Smartphone, welches einer von uns lang vernachlässigten Zielgruppe zugeordnet ist: jene der Senioren.

Zu guter Letzt sei noch die Hörgeräte-Kompatibilität genannt. Im Fall des Doro 8100 ist das Senioren-Handy für den Hörgeräte-Standard M4/T3 geeignet. Wer mehr zu dem Thema wissen will, findet ein Kapitel dazu in unserem Senioren-Handy-Vergleichsbeitrag . Doch ist der wirklich nötig? Die meisten Hörgeräte sind von Hause aus auch Bluetooth-fähig und damit mit jedem Apple- oder Android-Smartphone zu verbinden. Sollen wir uns den Unterschieden zwischen dedizierter Hörgeräte-Verbindung versus Bluetooth mal ausgiebig widmen, könnt Ihr bei Bedarf im Kommentarbereich einen eigenen Beitrag anfordern.

Eine weitere Besonderheit ist die sogenannte "Helferline". Hierbei handelt es sich um einen Service von Doro, der via Team Viewer zuschaltbaren technischen Support via Remote-Funktion bietet. Für Doro-Kunden ist der Service die ersten 30 Minuten kostenfrei. Danach bezahlen Privatpersonen 17 Euro für 15 Minuten Support. Bezahlt werden muss jedoch nur im Erfolgsfall.

Und eben jene als EVA getaufte Benutzeroberfläche und ein rückseitiger Notruf-Button machen den Unterschied zu einem "normalen" Android-Smartphone aus. Dieser Hardware-Button kann in Verbindung mit der "Response by Doro"-Anwendung mit den wichtigsten fünf Notrufkontakten bestückt werden. Diese erhalten nach dem dreifachen (oder einmal lang) Druck der Notruftaste ein Alarmsignal und den aktuellen GPS-Standort.

Ja, es gibt sie, die "Besonderheiten"! Das Doro 8100 wird als Senioren-Smartphone beworben und auch verkauft. Und wir hatten bereits im Kurzfazit anklingen lassen, dass – technisch gesehen und als Massen-Smartphone bewertet – das Doro vermutlich keine zwei Sterne bekommen würde, weil es einfach unterirdisch und 2023 ein wahre Zumutung ist. Die zugegeben überzeugende Benutzeroberfläche hängt an allen Ecken und Enden.

Das zieht sich im Grunde wie ein roter Faden durch die gesamte Benutzeroberfläche, wie im Beispiel des Icons "Anzeigen", "Hinzufügen" oder "Senden", welche dem Nutzer so eine unglaubliche Erleichterung im Umgang mit dem Smartphone darstellt. So ist auch über Hinzufügen (Add) auch ein direkter Zugang zum Google Play Store möglich, der so auch das Tor zu unendlich vielen Anwendungen wie beispielsweise WhatsApp aufstößt.

Wer beispielsweise auf das bekannte Telefon-Icon drückt, kommt nicht direkt in die Telefon-App, sondern auf ein weiteres Menü, welches erst einmal hinterfragt, wie Ihr denn genau einen Anruf auslösen wollt. Zur Auswahl stehen in dem Fall: eine Nummer manuell eingeben, aus der Kontaktliste oder aus der Liste vergangener Anrufe auswählen oder einfach nur den Anrufbeantworter abhören.

Die optimierte Benutzeroberfläche EVA wirkt auf mich sehr aufgeräumt, durchdacht, übersichtlich und selbsterklärend. Wer nicht mehr weiterkommt, findet Unterstützung in der Remote-Hilfe via Team Viewer. Auf den ersten Blick hat man nur den Eindruck, einen ganz normalen Android-Homescreen mit vielleicht etwas größeren App-Icons vor sich zu sehen – doch weit gefehlt!

Diesen Ansatz verfolgt Doro mit seiner hauseigenen Benutzeroberfläche EVA. Die Basis hierfür bildet Android 11 GO. Dabei handelt es sich um eine abgespeckte Android-Version, welche hauptsächlich den 2 GB Arbeitsspeicher geschuldet sind. Der Google-Sicherheitspatch ist zum Zeitpunkt des ausführlichen Tests (15. Januar 2023) vom 5. Juni 2022. Das halte ich persönlich als sehr bedenklich, da gerade ältere Menschen schnell dazu neigen, den Link einer Phishing-Mail zu drücken. Auch fehlt für Smartphone-Neueinsteiger das Verständnis für die Herkunft von Anwendungen und welche Probleme mit diesen einhergehen können. Eine Antwort vom Hersteller zu seiner Update-Politik steht noch aus.

Es sollte inzwischen klar sein: Beim Doro 8100 handelt es sich um ein für ältere Menschen optimiertes Android-Smartphone. In einer englischen Studie der Lancaster-Universität wurde herausgefunden, dass durch die Nutzung digitaler Medien die kognitive Leistungsfähigkeit älterer Menschen verbessert wird. Der Wechsel von einem alten "Nokia-Knochen" kann also nicht nur soziale Vorteile (siehe WhatsApp) mit sich bringen, sondern auch dazu dienen, die grauen Zellen auf Trab zu halten.

Da hätte man den Senioren auch durch aus etwas mehr Performance gönnen können. Aber es kristallisiert sich am Ende noch ein Vorteil heraus: Der Unisoc-SC9863 entwickelt keine Hitzeprobleme bei exzessiverer Nutzung. Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

Der Geekbench 5 hat unterirdische 126 Punkte im Single- und 477 Punkte im Multi-Score abgeliefert. Es gibt von Geekbench nicht einmal ein vergleichbares Gerät in der Datenbank, welches ein ähnlich schlechtes Ergebnis erzielt. Auch der Wild Live Stress Test verweigerte wegen zu wenig Arbeitsspeicher direkt einen Test. Ersatzweise steht von 3DMark noch ein "Sling Shot" und "Sling Shot Extreme" zur Verfügung, der uns im Vergleich mit anderen Smartphones nicht hilft – aber besser als gar nichts.

Schnell sind die Daten auf der Speicherkarte bei der Entnahme im laufenden Betrieb, also ohne sie im System zum Auswurf vorbereitet zu haben, unbrauchbar gemacht. Generell bin ich auch von der Performance im Allgemeinen eher enttäuscht. Sicherlich werden Oma und Opa nicht die neuesten Ego-Shooter zocken, aber die unterdurchschnittliche Leistung wird schon beim normalen Gebrauch spür- und noch schlimmer sichtbar.

Der verbaute Speicher hinterlässt bei mir ebenfalls keinen nachhaltigen Eindruck: ganze 2 GB an Arbeits- und 32 GB internen Programmspeicher. Zumindest ist eine optionale Speichererweiterung bis zu 128 GB möglich. Aber auch die Verwendung von Speicherkarten finde ich aus eigenen Erfahrungen nicht zwingend für die in der Regel unerfahrene Zielgruppe zuträglich.

Das SoC wird im 28-Nanometer-Prozess gefertigt und bietet acht ARM-Cortex-A55-Kerne, welche in zwei Cluster geteilt sind: ein Performance-Cluster mit einer maximalen Taktrate von 1,6 GHz und ein energieeffizienter Cluster, dessen vier Kerne maximal auf 1,2 GHz getaktet sind. Für grafische Belange ist eine IMG8322 GPU (Graphics Processing Unit) von PowerVR verantwortlich.

Das Doro 8100 hat einen Unisoc-SC9863-Octa-Core-Prozessor verbaut. Der für viele unbekannte Halbleiterhersteller agierte vorher unter der Firmierung Spreadtrum Communications und ist im chinesischen Shanghai seit April 2001 tätig. Das SoC (System on a Chip) wird im 28-Nanometer-Prozess gefertigt und bietet acht ARM-Cortex-A55-Kerne, welche in zwei Cluster geteilt sind.

Doro 8100: Kamera

Optisch macht die Triple-Kamera was her. / © NextPit

Der schwedische Hersteller Doro verbaut in seinem 8100 eine 8-Megapixel-Frontkamera in einer längst vergessenen tropfenförmigen Notch. Auf der Rückseite macht die Triple-Kamera auf dicke Hose. Lässt es die aber runter, stehen einem die Tränen in den Augen. Denn am Ende handelt es sich lediglich um eine 13-MP-Hauptkamera und zwei weitere 2-MP-Kameras. Die eine schimpft sich Portrait- und die andere Makro-Kamera. Warum man nicht anstelle der Portrait-Optik gleich eine Weitwinkel-Kamera geliefert hat, weiß vermutlich nur Doro selbst. Wobei ich den Ansatz für eine Makro-Kamera verstanden hätte, wenn dann auch eine Lupen-Anwendung vorhanden wäre. Aber auch die war nicht zu finden.

Gefällt:

Selfies

Tagesaufnahmen

Nachtaufnahmen mit künstlichen Lichtquellen

Gefällt nicht:

Nachtaufnahmen ohne künstliche Lichtquellen

Portraitaufnahmen

Fehlende Ultraweitwinkel-Kamera

Müssen wir uns halt auf unsere Augen verlassen, welche – wie fast immer bei unseren Smartphone-Kamera-Tests – die besten Fotos bei Tagesaufnahmen erhält. Auch die Zoom-Aufnahmen, allesamt digital, können noch halbwegs durch die kontinuierliche Farbgebung überzeugen. Die sonst sehr erfreulich einfach strukturierte Kamera-App fällt jedoch bei der Bedienung der Zoomfunktion unangenehm auf. Es gibt keine typischen Buttons für unterschiedliche Zwischenschritte bis zur maximalen vierfachen Vergrößerung.

Die Kamera-App des Doro 8100 ist schlicht und übersichtlich. / © NextPit

Die Portrait-Aufnahmen sind zum Wegrennen und können nicht ernst genommen werden. Der (falls es das sein soll) Unschärfe-Effekt sieht aus, als hätte jemand nachträglich wild im Bild ein paar Bereiche verwischt (siehe goldfarbene Statue). Gleiches gilt im Grunde auch für Makroaufnahmen. Sorry Doro, aber die sind einfach nicht zu gebrauchen. Also die beiden 2-MP-Shooter hättet ihr echt besser in mehr Arbeitsspeicher oder eine 50-MP-Hauptkamera investiert.

Tagesaufnahme mit der 13-MP-Hauptkamera des Doro 8100 © NextPit Tagesaufnahme mit der 13-MP-Hauptkamera des Doro 8100 © NextPit Tagesaufnahme mit der 13-MP-Hauptkamera des Doro 8100 © NextPit Tagesaufnahme mit der 13-MP-Hauptkamera des Doro 8100 © NextPit Tagesaufnahme mit der 13-MP-Hauptkamera des Doro 8100 © NextPit Tagesaufnahme mit der 13-MP-Hauptkamera des Doro 8100 © NextPit Tagesaufnahme mit der 13-MP-Hauptkamera des Doro 8100 © NextPit Tagesaufnahme mit der 13-MP-Hauptkamera des Doro 8100 © NextPit Tagesaufnahme 1x fache Vergrößerung © NextPit Tagesaufnahme 2x fache Vergrößerung © NextPit Tagesaufnahme 3x fache Vergrößerung © NextPit Tagesaufnahme 4x fache Vergrößerung © NextPit Selfie mit der 8-MP-Frontkamera © NextPit Portraitaufnahme mit dem Senioren-Smartphone Doro 8100 © NextPit Makroaufnahme mit dem Senioren-Smartphone Doro 8100 © NextPit Makroaufnahme mit dem Senioren-Smartphone Doro 8100 © NextPit Foto mit dem Doro 8100 im Night-Mode © NextPit Foto mit dem Doro 8100 im Night-Mode © NextPit Foto mit dem Doro 8100 im Night-Mode © NextPit Foto mit dem Doro 8100 im Night-Mode © NextPit

Bleiben zu guter Letzt noch Selbstaufnahmen, welche ich tatsächlich gar nicht so schlimm finde – und Nachtaufnahmen. Gibt es irgendwo in eurem Motiv ein wenig Licht, können auch Aufnahmen bei Nacht gelingen. Doch ohne einem konzentrierten Schein, wie im Beispiel der vier Stahlträger die in den Himmel ragen: Sechs – setzen, Doro!

Die 8-Megapixel-Frontkamera gehört noch zu den besten der insgesamt vier Kameras. Gesehen? Es gibt eine RGB-Benachrichtigungs-LED / © NextPit

Bleibt erneut die Frage, ob unter Umständen die durchaus guten Tagesaufnahmen für ein Senioren-Smartphone reichen. Denn geht es hier am Ende nicht "nur" um Erinnerungen für die komprimierte WhatsApp-Weiterleitung an die Verwandtschaft? Was meint ihr?