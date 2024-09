Der Dreame L10s Ultra gehörte 2023 zu den besten Saugrobotern mit Wischfunktion. Auf der IFA bereits gezeigt, ist nun eine verbesserte Version des Bestsellers auf Amazon erhältlich. Dreame hat die Saugkraft fast verdoppelt und zahlreiche Flaggschiff-Features in den neuen Saug- und Wischroboter verpackt. Welche das sind und warum der Kaufpreis der größte Schocker ist, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

IFA-Neuheit bei Amazon erhältlich: So gut ist der Dreame L10s Ultra Gen 2

Auf der IFA hat Dreame den L40 Ultra (Test) vorgestellt und einen Treppensteigenden Saugroboter für 2025 angekündigt. Dadurch ist die Vorstellung des L10s Ultra Gen 2 vollkommen untergegangen. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine stark verbesserte Variante des L10s Ultra, der im vergangenen Jahr sogar zeitweise unsere Saugroboter-Bestenliste angeführt hat.

Das ist der beste Saugroboter: Dreame X40 Ultra im Test

Dreame schraubt die Saugkraft von 5.300 Pa auf satte 10.000 Pa hoch und verbaut einen ausfahrbaren Wischmopp. Die Höhe des Geräts ist mit 9,7 cm unverändert. Seid Ihr Besitzer von Fellfreunden, könnt Ihr zusätzlich die Tricut-Bürste kaufen. Das ist eine Hauptbürste mit integrierten Klingen, die verhindern, dass sich Haare verheddern.

Auch bei der Station hat der Hersteller entsprechende Verbesserungen vorgenommen. Die Basis sieht auf den ersten Blick genauso aus wie beim Vorgänger-Modell. Die Unterschiede stecken im Inneren – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Abgesehen von den Selbstreinigungsfunktionen und der Absaugfunktion gibt es einen Behälter für Reinigungslösung im Dock.

So sieht der Dreame L10s Ultra aus. Der L10s Ultra Gen 2 sieht ihm sehr ähnlich. / © nextpit

Das Preis-Leistungs-Verhältnis von Saugrobotern wird immer absurder

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Das ist der Preis des neuen Dreame-Saugroboters. Der Dreame L10s Ultra Gen 2 kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 699 Euro. Verrückt, da Dreame zahlreiche Features wie aus Flaggschiff-Modellen in diesen Saugwischer intergriert. Um das zu verdeutlichen: Kein Saugroboter bietet in dieser Preisklasse auch nur im Ansatz die gleiche Saugkraft. Kein Saugroboter in diesem Preissegment hat eine Basisstation mit integriertem Putzmittel-Tank. Und kein Saugroboter für 699 Euro bietet ein ausfahrbares Wischpad.

Wollt Ihr den Saugroboter mit der Tricut-Bürste nachrüsten, kostet Euch das noch einmal 49 Euro. Aber auch mit einem Gesamtpreis von etwa 750 Euro bietet der Dreame L10s Ultra Gen 2 Technik, wie kein anderer Saugroboter mit Wischfunktion für den Preis.

Affiliate Angebot Dreame L10s Ultra Gen 2

Wie fällt Euer Urteil zum neuen Dreame-Saugroboter aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.