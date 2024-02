EarFun Air 2 im Test: Was taugen In-Ears für unter 40 Euro?

Was taugen In-Ear-Kopfhörer, für die Ihr dank Dauer-Rabatt nur 40 Euro zahlt? Der Hersteller EarFun hat uns die Air 2 zugeschickt und im nextpit-Test finden wir heraus, was die günstigen In-Ears taugen. Warum das interessant ist? Die teureren EarFun Pro 3 sahnten bei uns im Test 4,5 Sterne ab – und die Air 2 kommen mit Multipoint-Bluetooth, LDAC und weiteren Vorzügen. Auf geht's!

Design & Bedienung

Optisch erinnern die EarFun Air 2 sehr stark an die Oppo Enco X und damit auch ein wenig an die AirPods von Apple. Bedeutet, Ihr bekommt schlichte In-Ear-Buds, die Ihr in ein abgerundetes Lade-Etui einlegen könnt. Die Bedienung erfolgt wahlweise über die umfangreiche EarFun-App oder direkt am Ohr. Touch-sensitive Oberflächen erkennen dabei, was Ihr von den Headphones wollt. Sehr schön ist, dass Ihr das auch abschalten könnt.

Gefällt:

Hoher Tragekomfort dank geringem Gewicht

Verarbeitung solide angesichts der UVP

Bedienung anpassbar

Gefällt nicht:

Touch-sensitive Oberflächen anfällig für Fehleingaben

Einsetzen der Earbuds ins Lade-Etui etwas fummelig

Lange Texte kann man über das Design von In-Ear-Kopfhörern für gewöhnlich nicht schreiben – und so ist es auch bei den EarFun Air 2. Nach dem Unboxing, bei dem Ihr neben den Kopfhörern auch ein Ladekabel und verschiedene Silikonaufsätze findet, findet Ihr ein schwarzes Lade-Etui in AirPod-Größe vor. Wie bei Apples Kopfhörern öffnet Ihr das Lade-Etui entlang der Längsseite und könnt dann die beiden Earbuds entnehmen.

Diese sitzen sehr passgenau im Lade-Etui und finden so viel Halt, falls Euch die Kopfhörer einmal herunterfallen. Gleichzeitig ist es aber ein wenig umständlich, die Kopfhörer "stilseitig" in ihre Mulden zu stecken. Hier habe ich schon komfortablere Lösungen gesehen, ein großer Kritikpunkt ist das aber nicht.

Das Design der Air 2 ist schlicht. / © nextpit

Erfreulich ist, dass EarFun auch seine günstigen Kopfhörer gegen Spritzwasser und Schweiß abdichtet. Laut Herstellerangaben gibt es ein IPX7-Rating, wodurch eine Nutzung im Regen unbedenklich wird. Gegen Schweiß integriert der Hersteller zudem noch ein abweisendes Coating, um auf Nummer sicher zu gehen.

Apropos Regen und Schweiß: Leider führt der Kontakt zu Wasser bei den Air 2 dazu, dass Lieder pausiert oder in der Lautstärke verändert werden. Denn die Bedienung erfolgt über Touch-sensitive Oberflächen, die in Kontakt mit Wasser auslösen. Ebenfalls zu Fehleingaben führt ein Zurechtrücken der Kopfhörer im Ohr. Auch wenn ich die Bedienung etwa bei den OnePlus Buds Pro 2 (zum Test) gelungener finde, lässt Euch EarFun zumindest die Wahl.

Denn welche Funktionen man über die Schaltflächen steuern, lässt sich sehr umfangreich über die Companion-App steuern. Dort könnt Ihr auch sämtliche Features per Knopfdruck deaktivieren, um Fehleingaben sehr sicher zu vermeiden.

Die Seiten der Earbuds sind touch-sensitiv. / © nextpit

Insgesamt gibt's also weder beim Design noch bei der Bedienung etwas auszusetzen. Die Air 2 sind schlichte und einfache In-Ears, die mir vor allem aufgrund es hohen Tragekomforts im Kopf bleiben – und ja, "pun intended"!