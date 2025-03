Der Hausputz kann richtig mühselig sein. Abhilfe schaffen hier Saugroboter mit Wischfunktion. Interessiert Ihr Euch für die smarten Haushaltshilfen, hat Amazon aktuell ein spannendes Angebot für Euch auf Lager. Der Versandriese bietet mit dem Ecovacs Deebot X5 Omni nämlich eines der besten Modelle so günstig wie nie an. Worin der Saugroboter besonders glänzt und wie viel Ihr zahlt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Aktuell findet der MWC in Barcelona statt und unzählige Hersteller präsentieren ihre neuesten Innovationen. Hier darf natürlich auch Ecovacs nicht fehlen. Vor allem die Saugroboter (Bestenliste) des Unternehmens zählen zu den beliebtesten auf dem Markt und derzeit bietet Amazon eines der wohl spannendsten Modelle deutlich günstiger an. Der Ecovacs Deebot X5 Omni ist nämlich endlich für weniger als 700 Euro* erhältlich. Schauen wir uns allerdings erst einmal an, was Ihr für Euer Geld bekommt.

Saugroboter mit Wischfunktion der Extraklasse

Bereits beim Auspacken des Ecovacs X5 Omni fällt die besondere Bauart ins Auge. Anders als die Diskus-Form seiner Konkurrenz setzt das Gerät nämlich auf ein eckigeres D-Design, wodurch er Eure Wohnung noch gründlicher reinigen soll. Gepaart wird das Ganze mit einem ausfahrbaren Wischmopp. Dies sorgt für eine richtig starke Wischleistung des Saugers – selbst unter Euren Möbeln.

Der Ecovacs X5 Omni hat eine D-Form und gelangt damit besser in Ecken. / © nextpit

Das wahre Highlight ist hier jedoch die Saugkraft. Satte 12.800 Pa erwarten Euch und vor allem auf Teppichen kann der smarte Sauger glänzen. In unserem Test zum Ecovacs X5 Omni hat uns die Reinigungsleistung des Saugers ebenfalls überzeugt. Auch die Einrichtung ist für Saugroboter-Neulinge absolut kein Problem, da die Ecovacs-App Euch gut durch das Setup leitet. Hier könnt Ihr zudem Zeitpläne erstellen oder die jeweilige Saugstufe einstellen.

Auch eine All-In-One-Dockingstation ist im Lieferumfang enthalten. Hier kann sich der Putzteufel nicht nur entleeren, sondern erhält auch eine Heißwasser-Reinigung der Wischmopps. Leider fehlt eine automatische Putzmittelzufuhr, was angesichts des aktuellen Angebots jedoch verkraftbar ist.

Ecovacs Deebot X5 Omni erstmals unter 700 Euro

Sowohl die weiße als auch die schwarze Version des X5 Omni* sind derzeit bei Amazon im Angebot erhältlich. Nur noch 699 Euro verlangt das Versandhaus. Vor allem die stylische "Black-Edition" ist normalerweise nicht unter 770 Euro erhältlich, wodurch dieses Angebot besonders interessant ist. Der nächstbeste Preis von 779 Euro wird hier nämlich deutlich unterschritten. Beim weißen Modell ist die Ersparnis jedoch deutlich überschaubarer.

Verschiedene Marktplätze bieten das Gerät nämlich ebenfalls für 699 Euro an. Der nächstbeste Händler (ohne Drittanbieter) ruft zudem einen Preis von 738,99 Euro aus. Damit spart Ihr im direkten Vergleich bei der schwarzen Variante also deutlich mehr. Was jedoch für beide Angebote gilt: Ihr erhaltet den Sauger erstmals zu so einem günstigen Preis und könnt Euch ein echtes Premium-Modell zu einem richtig günstigen Preis schießen. Vor allem Putzmuffel oder Menschen, die Wert auf eine smarte Umgebung legen, dürften hier also voll auf ihre Kosten kommen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Saugroboter interessant für Euch oder greift Ihr lieber zum Akkusauger? Lasst es uns wissen!