Frage in die Runde: Sportfreunde hier? Dann jetzt mal genau aufgepasst. Denn Garmin hat da etwas richtig Cooles für Euch herausgebracht: Eine neue Smartwatch, die so ziemlich alles auf dem Kasten hat, was man sich vorstellen kann. Die Garmin Descent G2 ist nicht nur was fürs Tauchen, obwohl sie dafür optimiert wurde. Diese Uhr ist ein echtes Allroundtalent für alle möglichen Sportarten und Outdoor-Abenteuer.