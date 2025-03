Vor allem Sportler dürften sich über den aktuellen Garmin-Deal bei MediaMarkt freuen. Denn hier gibt es die Garmin Forerunner 165 endlich unter 200 Euro. Die Smartwatch bietet nicht nur ein ausgeprägtes Aktivitäts-Tracking, sondern ist auch mit Android- und Apple-Smartphones kompatibel. Warum sich das Angebot zur Garmin-Smartwatch unter 200 Euro lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Uhren von Garmin zählen nicht unbedingt zu den Wearables, denen wir das Prädikat "Schnäppchen" verpassen würden. Manche Modelle kosten Euch sogar deutlich über 500 Euro. Glücklicherweise gibt es auch günstigere Varianten, wie die Garmin Forerunner 165. MediaMarkt unterbietet die unverbindliche Preisempfehlung von 279,99 Euro nun deutlich und haut die Fitness-Smartwatch im Rahmen der Frühlingsdeals* für 199 Euro raus – allerdings nur für kurze Zeit.

Garmin Forerunner 165: Hochwertige Smartwatch mit riesiger Tracking-Vielfalt

Wie üblich bei Garmin, sind die Smartwatch-Funktionen hier nur etwas eingeschränkter verfügbar. So gibt es etwa Garmin Pay, statt Google Pay. Doch die Uhren zeichnen sich vor allem durch das ausgezeichnete Fitness-Tracking aus. Das ist auch bei der Garmin Forerunner 165 der Fall. Eine breite Palette an Funktionen, wie etwa Race Adaptive Training Plans oder Running Power and Dynamics, sollen Euch beim regelmäßigen Training begleiten oder Euch auf den nächsten Wettkampf bestmöglich vorbereiten.

Garmin hat auch bei der Forerunner 165 das neue AMOLED-Display eingebaut. / © Garmin

Auch in puncto Gesundheitsüberwachung kann die Garmin-Smartwatch glänzen. Ein optischer Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffüberwachung sowie Schlaftracking sind nur einige der Daten, welche die Uhr erhebt. Selbst Sicherheitsfunktionen wie eine Sturzerkennung sind hier an Bord. Die Forerunner 165 ist zudem mit Android-Smartphones und iPhones (Bestenliste) kompatibel und kann über die "Find My"-Funktion aufgespürt werden. Bei der angebotenen Uhr gibt es allerdings auch Abstriche: Die 165 bietet "nur" ein Einfrequenz-GPS und auch ein Gyroskop-Sensor fehlt.

Lohnt sich das Garmin-Angebot von MediaMarkt?

Zugegeben, die erwähnten Minuspunkte dürften die wenigsten von Euch wirklich stören. Vor allem dann, wenn wir uns den Preis noch einmal genauer anschauen. Wie bereits erwähnt verlangt MediaMarkt aktuell nur noch 199 Euro für die Forerunner 165*. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt, dass die Kosten rapide gesunken sind. Noch in der vergangenen Woche lag der Bestpreis bei 236 Euro. Auch den Allzeit-Bestpreis von 205 Euro unterbietet MediaMarkt mit seinem aktuellen Deal.

Das nächstbeste Angebot im Netz liegt zudem mit 211 Euro ebenfalls noch einmal etwas höher. Doch warum solltet Ihr Euch die Smartwatch überhaupt zulegen? Möchtet Ihr eine stylische Uhr am Handgelenk, die einige Gesundheitsdaten erfasst und über smarte Funktionen verfügt, ist die Samsung Galaxy Watch 6 für 179 Euro sicherlich interessanter. Treibt Ihr allerdings gerne Sport, wollt Euer Training verbessern oder bereitet Euch sogar auf Wettkämpfe vor und möchtet dennoch ein umfassendes Tracking Eures körperlichen Befindens, solltet Ihr Euch den aktuellen Deal näher anschauen. Eine gute Garmin-Smartwatch für unter 200 Euro ist nämlich recht selten im Netz zu finden.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Garmin Forerunner 165 zu diesem Preis interessant für Euch? Oder sind Samsung oder Apple Euer Favorit? Lasst es uns wissen!