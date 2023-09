Garmin Venu 3 mit Bluetooth-Telefonie und Nickerchen-Erkennung

Garmin hat die GPS-Smartwatches Venu 3 und Venu 3S offiziell angekündigt. Sie sind eine deutliche Verbesserung des Venu-2-Duos in Bezug auf Tracking und intelligenten Funktionen, haben aber das gleiche Design wie die leistungsfähigere Venu 2 Plus, die wir getestet haben. Die Verbesserungen deuten darauf hin, dass Garmin auch den Preis der neuen smarten Uhren anheben wird, die im Einzelhandel ab 449 US-Dollar kosten werden.

Die Garmin Venu 3 hat eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen

Die Garmin Venu 3 und die Venu 3S unterscheiden sich vor allem in der Gehäusegröße und haben einen 1,4 Zoll bzw. 1,2 Zoll großen AMOLED-Touchscreen. Das Panel ist durch Corning Gorilla Glass 3 geschützt und kann Trainingsanimationen auf dem Bildschirm ausgeben. Beide spiegeln die runde Form des Venu 2 Plus wider, ebenso wie den Edelstahlrahmen und die Anzahl und Positionierung der drei Tasten.

Abgesehen von der Größe und dem Gewicht, hat die Venu 3 eine längere Akkulaufzeit, mit angegebenen 14 Tagen im Smartwatch-Modus. Auch die kleinere Venu 3S hält 10 Tage zwischen den Aufladungen durch, aber das reduziert sich auf 5 Tage, wenn Ihr das Always-on-Display verwendet.

Neue Gesundheits- und Sportfunktionen auf der Garmin Venu 3

Abgesehen von der äußeren Hardware hat Garmin der Venu 3 zahlreiche Verbesserungen in der Gesundheits- und Fitnessabteilung spendiert. Der Rollstuhlmodus ist eine brandneue Funktion, die spezielle Aktivitäten für Rollstuhlfahrer:innen bietet. Dabei werden auch Messwerte wie Stöße und Gewichtsverlagerung aufgezeichnet.

Gleichzeitig gibt es jetzt einen Schlaftrainer und eine Nickerchen-Erkennung – oder wie man in Spanien sagen würde: Siesta. Der morgendliche Bericht bietet personalisierte Ansichten für Schlaf, Erholung und HRV, ähnlich wie bei den Premium-Geräten von Garmin. Speziell für die Fitness gibt es jetzt die Möglichkeit, in Lauf- oder Radfahrpausen individuelle Intervalltrainings zu erstellen. Außerdem gibt es jetzt eine Meditationsaktivität, die sich an Yoga und ähnliche Praktiken zur Stressbewältigung richtet.

Garmin Venu 3 und Venu 3S sind 5 ATM zertifiziert und in verschiedenen Farben erhältlich. / © Garmin

Was die Smartwatch-Funktionen angeht, so verfügen die Venu 3 und Venu 3S über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher. Die neuen Hardwarekomponenten ermöglichen es den Nutzern, Anrufe zu verwalten oder Sprachassistenten vom Smartphone direkt auf der Smartwatch zu verwenden, wenn sie über Bluetooth verbunden sind. Eine weitere nette Funktion ist die Anzeige von Bildern, die an Nachrichten angehängt sind, zusätzlich zu den Smart Notifications.

Garmin Venu 3 und Venu 3S und ihre Farben

Das Venu 3 von Garmin ist in den Farben Weiß/Silber und Schwarz/Schiefer erhältlich und wird mit einer geätzten Lünette geliefert. Das Venu 3S hingegen hat eine weiche oder geätzte Lünette, ist aber in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Dazu gehören grau/schiefer, grau/silber, grau/gold, rosa/gold und elfenbein/gold.

Wir rechnen fest mit einer kurzfristigen Verfügbarkeit über Amazon, welche vermutlich auch noch ein paar Rabatte aus dem US-Unternehmen herauskitzeln wird. Wer nicht warten will, wird im Garmin Store für 499,99 Euro fündig.

Würdet Ihr eine Smartwatch mit einer längeren Akkulaufzeit, einer mit mehreren intelligenten Funktionen vorziehen? Wenn Ihr die Wahl zwischen einer Garmin-Uhr und einer Apple Watch hättet, für welche würdet Ihr Euch entscheiden? Schreibt es uns unten in den Kommentaren.